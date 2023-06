Synology lance le nouveau NAS à 2 baies DS223j au même prix abordable de 190 $.

Synology présente aujourd’hui le dernier né de sa collection de NAS. Le nouveau DS223j se trouve dans un boîtier similaire à celui du modèle de la génération précédente, mais ne vous fiez pas à son apparence discrète. Il y a un ensemble amélioré de matériel interne qui permettra au NAS à deux baies de Synology de rester la référence, tout en gardant le même prix. $190 étiquette de prix.

Synology lance un nouveau NAS économique avec le DS223j

L’un de nos NAS préférés à recommander à ceux qui débutent dans le stockage permanent a toujours été le Synology DS220J. Année après année, nous l’avons présenté comme une option solide pour découvrir ce qu’est le NAS. Aujourd’hui, la société rafraîchit cette solution populaire avec des spécifications améliorées et le même prix d’entrée de gamme.

Le nouveau Synology DS223j arrive le mois prochain avec le même design que le NAS qu’il remplace. Tout tient dans un châssis à deux baies enveloppé d’une coque en plastique blanc, offrant la même machine compacte qu’auparavant. Le design (form factor) mis à part, Synology fournit quelques mises à jour qui font de ce NAS plus un redémarrage en douceur qu’une machine radicalement nouvelle. Tout est désormais centré sur un processeur Quad-Core Realtek RTD1619B de 1,7 GHz, remplaçant la puce de 1,4 GHz qui équipait le modèle de la génération précédente. La mémoire est également doublée, avec 1 Go de RAM DDR4.

La matrice d’E/S a également été améliorée cette fois-ci. Remplaçant les emplacements USB 3.0 standard du modèle original, le nouveau NAS Synology DS223j est livré avec deux ports USB-A 3.2 Gen 1 à l’arrière. Chacun d’entre eux est également équipé d’une interface réseau unique sous la forme d’une prise Gigabit Ethernet, donc rien n’a changé de ce côté.

Les prix, notamment, restent inchangés. Le prochain NAS Synology DS223j sera expédié le mois prochain avec un tarif de $189.99 prix. C’est le même prix que vous payeriez pour la nouvelle génération précédente de DS220j, vous donnant toutes les mises à jour sans coût supplémentaire. Il est intéressant de noter qu’il y a quelques années, Synology a augmenté le prix du DS220j de 169,99 $, il s’agit donc techniquement d’une augmentation de 20 $ par rapport au prix de vente initial.

Vous pouvez précommander le nouveau NAS à deux baies dès maintenant sur Amazon, ainsi que chez B&H. Les livraisons devraient commencer vers la fin du mois de juillet.

L’avis de Netcost-security.fr

Je viens de prendre en main le nouveau Synology DS223j, et un article sera bientôt publié. Tout ce que je peux dire pour l’instant, c’est que la société a un nouveau succès entre les mains. En faisant de l’entrée de gamme $190 La seule chose que Synology avait besoin de faire, c’était de transformer son étiquette de prix en une valeur encore meilleure, et le nouveau NAS y parvient certainement. La façon dont il y parvient en termes de performances est une chose que j’explorerai ici dans les semaines à venir, alors restez à l’écoute pour une analyse complète, surtout si vous avez un DS220j et que vous envisagez de le mettre à niveau.

Les ajustements ne semblent pas énormes sur le papier, mais je peux dire qu’ils vont contribuer à faire du Synology DS223j une référence dans la gamme de l’entreprise. Le modèle qu’il remplace a certainement fait son temps ces derniers temps, et maintenant un nouveau roi de l’entrée de gamme est arrivé pour commencer son règne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :