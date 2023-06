L’enregistrement de la classification fait naître la rumeur d’un remaster de Red Dead Redemption

Remise en contexte : Red Dead Redemption 2 était tellement bon que de nombreux fans ont pratiquement oublié le premier jeu de la série (sans compter Red Dead Revolver de 2004). Red Dead Redemption a été lancé en 2010, mais uniquement sur PlayStation 3 et Xbox 360. Les joueurs sur PC n’ont donc jamais pu profiter du jeu de tir à la première personne occidental original, qui est également un excellent jeu avec une narration captivante.

Un moddeur a tenté de créer un portage de Red Dead Redemption pour PC, mais il a été poursuivi en justice et a mis fin à son projet. Heureusement, la race des maîtres pourrait avoir une chance de jouer au classique opéra de Rockstar en monde ouvert. Il semble que Take-Two Interactive envisage au moins de publier un remake ou un remaster après 13 ans. Le média spécialisé dans les jeux vidéo Gematsu a remarqué que la société mère de Rockstar a récemment soumis un jeu au GRAC (Game Rating and Administration Committee) de Corée du Sud sous le nom de Red Dead Redemption.

Le nom ne comporte pas de sous-titre ou d’énumération comme Red Dead Redemption : Wayward Son ou Red Dead Redemption 3. Il ne semble donc pas s’agir d’une suite, mais il pourrait s’agir d’un remake. Il ne fait aucun doute que l’entrée ne concerne pas les jeux originaux puisque RDR et RDR2 sont toujours inscrits séparément au GRAC. Par ailleurs, Take-Two a soumis la nouvelle demande de classification le 15 juin 2023, et le comité a appliqué la version coréenne de la classification M le 27 juin.

Son numéro de classification (CC-NV-230615-001) contient la désignation NV indiquant que la demande concerne un jeu pour console. Un enregistrement pour PC commence par « CC-NP ». Toutefois, l’absence d’une liste spécifique aux PC n’exclut pas l’existence de la déclinaison. Souvent, les studios demandent des classifications en utilisant la version la plus proche de l’achèvement. Les autres plateformes peuvent être communiquées plus tard, voire pas du tout dans certains cas. Par ailleurs, comme Rockstar a développé RDR2 pour les consoles et les PC, il est plus logique qu’il fasse de même pour un remaster de RDR.

Bien sûr, la liste du GRAC est loin d’être une confirmation officielle et, en tant que telle, doit être socket avec un grain de sel. Cependant, le régulateur coréen a l’habitude de divulguer des jeux non annoncés. Le site web du GRAC a listé le remaster de Call of Duty : Modern Warfare 2 et le Lego Football de 2K avant qu’ils ne soient révélés.

Bien qu’il n’y ait aucune indication claire de la date de sortie d’un remake de Red Dead Redemption, IGN souligne que God of War : Ragnarok et Marvel’s Midnight Suns ont été repérés sur le site Web du GRAC environ six mois avant leurs dates de lancement respectives. Si RDR est en cours de préparation, il pourrait donc sortir bientôt. Ce ne sera peut-être pas dans les six mois, mais nous aurons probablement une révélation officielle dans ce laps de temps.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :