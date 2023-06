Le cofondateur d’Oculus voit l’avenir dans l’Apple Vision Pro

Palmer Luckey n’a pas caché son enthousiasme pour le Vision Pro d’Apple. Dans une nouvelle interview podcast, le cofondateur d’Oculus n’a que de bonnes choses à dire sur le casque de réalité mixte d’Apple, d’une valeur de 3 500 $, et sur ce qu’il indique pour l’avenir de la réalité virtuelle.

En réalité, Palmer Luckey déclare que la batterie externe de Vision Pro est un élément qu’il a déjà défendu chez Oculus :

« Pour être clair, c’est la bonne façon de faire les choses », dit-il. « Et j’en étais un fervent défenseur chez Oculus. Malheureusement, c’est une bataille que j’ai perdue dans mes dernières années. Ils ont décidé de placer toutes les batteries et tout le traitement dans le casque lui-même, et pas seulement dans le casque, mais aussi à l’avant du casque », ajoute-t-il.

Le cofondateur d’Oculus dit craindre qu’Apple ne fasse la même erreur pour créer un appareil plus élégant, mais que cela ne vaut pas la peine d’ajouter du poids au casque.

Apple a également fixé le prix de Vision Pro à un niveau correct, estime Luckey, car un appareil haut de gamme est celui qui contribue le plus au succès de la réalité virtuelle.

« Je pense que si Apple avait essayé de s’attaquer au bas de gamme du marché, cela aurait été une erreur. Ils adoptent exactement l’approche que j’ai toujours voulu qu’Apple adopte et l’approche qu’Oculus a adoptée au cours des premières années », déclare-t-il.

Oculus, bien sûr, a été racheté par Facebook, qui s’est rebaptisé Meta pour mettre l’accent sur les plates-formes de réalité virtuelle.

L’approche haut de gamme d’Apple en matière de réalité mixte rend l’ensemble de la catégorie plus attrayante, selon M. Luckey.

« Lorsqu’Apple a lancé la Vision Pro, j’ai retweeté un de mes propres tweets datant de 2015, dans lequel je disais qu’avant que la RV ne devienne quelque chose que tout le monde peut s’offrir, elle doit devenir quelque chose que tout le monde veut, et je pense que c’est l’approche qu’Apple adopte. »

Dans l’interview, Palmer Luckey partage également ses idées sur la façon dont le matériel Vision pourrait évoluer à l’avenir, sur l’importance de la batterie externe et sur ce qu’il attend d’Apple dans le domaine de la RV à l’avenir.

Apple a dévoilé Vision Pro au début du mois lors de son discours d’ouverture de la WWDC 2023. Le casque AR/VR de 3 499 $ sera commercialisé aux États-Unis au début de l’année prochaine.

Via Mixed Reality News

