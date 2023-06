L’IA est-elle le nouveau collaborateur des ingénieurs logiciels ?

On pourrait croire que les développeurs et les ingénieurs logiciels sont à l’abri de la volatilité du marché de l’emploi. Après tout, la récente vague de licenciements dans le secteur de la technologie à travers le monde concernait principalement des travailleurs de la technologie dans des domaines non techniques, et les codeurs ne représentent que 20 % de tous les licenciements dans le secteur de la technologie qui ont eu lieu en 2023 jusqu’à présent.

Toutefois, au cours des derniers mois, l’attention s’est détournée des facteurs économiques externes, notamment la récession et l’inflation, pour se porter sur l’IA générative et la menace qu’elle représente.

La peur de l’inconnu ?

Considéré comme la révolution industrielle de cette génération, l’avènement du ChatGPT a fait craindre l’automatisation à de nombreux travailleurs, notamment à l’ancien employé de Google, le Dr Geoffrey Hinton, alias le « parrain de l’IA », qui a cité les chatbots « effrayants » qu’il a contribué à créer comme l’une des principales raisons pour lesquelles il a quitté son poste chez le géant de la technologie. « J’en suis arrivé à la conclusion que le type d’intelligence que nous développons est très différent de l’intelligence que nous avons », a déclaré M. Hinton.

« C’est comme si vous aviez 10 000 personnes et qu’à chaque fois qu’une personne apprend quelque chose, tout le monde le sait automatiquement. C’est ainsi que ces chatbots peuvent en savoir beaucoup plus que n’importe quelle personne. »

Sur le terrain, les avertissements sont tout aussi sévères et de nombreux professionnels de la technologie se tournent vers les forums en ligne pour exprimer leurs inquiétudes. L’ingénierie logicielle est une profession en voie de disparition », a averti en avril un ingénieur de Microsoft dans un billet intitulé « Regardez la réalité en face », [the] l’âge d’or est terminé ».

Ils ont ajouté : « Et comme GPT est déjà très doué pour écrire ses propres messages, vous vous retrouvez dans une impasse. Vous feriez mieux d’économiser tout votre argent et vos RSU pour la prochaine hausse de la cryptomonnaie et de prendre votre retraite. »

Un autre sondage, qui demandait si les jeunes diplômés en génie logiciel avaient un bel avenir devant eux, a recueilli à ce jour plus de 12 000 votes. Parmi eux, 41,4 % ont répondu par l’affirmative, 37 % estiment que le secteur et les opportunités sont les mêmes, tandis que 21,6 % pensent qu’il y a plus d’opportunités et des salaires plus élevés pour ceux qui débutent.

Mais cette crainte est-elle légitime ?

Nouvelles opportunités

Alors qu’une étude de Goldman Sachs prévoit que les outils d’IA générative pourraient avoir un impact sur 300 millions d’emplois à temps plein dans le monde, et qu’Accenture a révélé que 40 % de toutes les heures de travail pourraient être affectées par les outils d’IA générative, le Forum économique mondial estime que d’ici 2025, l’IA aura créé 97 millions de nouveaux emplois.

Au lieu de considérer l’IA comme un ennemi, les ingénieurs logiciels peuvent tirer parti des avancées technologiques de l’apprentissage automatique et les utiliser à leur avantage pour écrire plus rapidement un code de meilleure qualité et plus précis.

Station d’automatisation

Amazon CodeWhisperer utilise un modèle de langage étendu (LLM) formé sur les services AWS, la documentation technique et les projets open-source. Les développeurs peuvent écrire un commentaire décrivant le type de code qu’ils souhaitent voir générer. Il surveille également votre code au fur et à mesure que vous l’écrivez et vous fournit des suggestions.

Formé au langage naturel, Copilot est piloté par le modèle de langage Codex d’OpenAI et peut écrire des lignes entières de code et aider au débogage et à la prévention des violations de données.

Ou pourquoi ne pas essayer Tabnine. Compatible avec certains des principaux langages de programmation, dont Python, Rust, Go, Java et Javascript, il utilise un réseau neuronal pour accéder au code source ouvert et peut aider les développeurs à travailler plus rapidement en leur fournissant des suggestions complètes.

Parcours de carrière alternatif

Une autre voie de carrière consiste à s’orienter vers un secteur émergent qui dépend de l’IA, tel que l’ingénierie rapide. Certains des postes les plus demandés à l’avenir semblent graviter autour de l’ingénierie rapide et les salaires actuels aux États-Unis commencent à 230 000 dollars et vont jusqu’à 335 000 dollars ; aligner votre ensemble de compétences sur l’apprentissage automatique est donc un moyen d’assurer la longévité de votre carrière.

Pour ceux qui ont ou n’ont pas d’expérience en codage ou en développement, cette offre groupée Essential AI & ; ChatGPT convient aux débutants, tandis que cette offre groupée plus avancée de formation à l’intelligence artificielle OpenAI, nécessite des compétences de base en codage mais approfondit des sujets comme la création de votre propre chatbot à l’aide de Python et de Django.

Nouveaux emplois dans l’IA

Comme le dit l’adage, si vous ne pouvez pas les battre… Et si une nouvelle opportunité est ce que vous recherchez, le Netcost-security.fr Job Board est l’endroit idéal pour commencer votre recherche. L’accès est gratuit. Les participants apprennent à utiliser de grands modèles de langage, à créer des chatbots personnalisés et à glaner les meilleures pratiques en matière de développement d’applications.

ShyftLabs recherche un Ingénieur Prompt pour développer, concevoir et maintenir des systèmes de conversation de pointe basés sur l’IA, garantissant des expériences utilisateur fluides et engageantes.

Si vous souhaitez perfectionner vos compétences en apprentissage automatique, NXP Semiconductors recrute un ingénieur principal en apprentissage automatique qui travaillera en étroite collaboration avec les scientifiques des données pour fournir des conseils sur le remaniement des solutions analytiques avancées.

De même, Booz Allen Hamilton à Washington recherche un ingénieur en apprentissage automatique pour rejoindre son équipe afin de traiter des données et des informations à grande échelle.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :