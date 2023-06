Utilisateurs d’Android, préparez-vous pour un relooking de WhatsApp inspiré d’iOS

WhatsApp pour Android a apporté des modifications à sa conception dans les dernières versions bêta. Il semble s’inspirer de son homologue iOS. Une mise à jour notable est l’introduction d’une barre de navigation inférieure, qui la rapproche de la version iOS. Un autre changement en cours de test est un menu contextuel repensé pour les messages. Cela l’alignera même davantage sur l’homologue iOS. Ces mises à jour illustrent l’objectif de WhatsApp d’offrir une expérience utilisateur cohérente sur différentes plates-formes. Une décision qui est probablement motivée par la nécessité de rivaliser avec d’autres applications de messagerie populaires. De plus, il semble que la barre supérieure de l’application Android subisse également une refonte totale. Meta s’efforce actuellement d’améliorer l’apparence générale et les fonctionnalités de WhatsApp telles qu’elles sont actuellement en cours.

Le changement arrive dans l’en-tête WhatsApp

Selon les retours de WABetaInfo, les dernières versions bêta de WhatsApp pour Android (versions 2.23.13.16 et 2.23.13.17) incluent des indices de modifications potentielles de l’en-tête de l’application. Ces changements impliquent l’expérimentation d’une barre d’action blanche pour l’interface WhatsApp. Cependant, il est important de noter que cette refonte de l’interface utilisateur n’est actuellement pas accessible aux bêta-testeurs ou aux utilisateurs. Il semble que WhatsApp soit encore en phase de test et que d’autres développements se poursuivront avant toute sortie officielle.

Comme le souligne le site Web de suivi des applications, lorsque le thème sombre est désactivé, la barre d’action blanche de WhatsApp devient visible. Ce changement vise à créer une cohérence entre la barre supérieure de l’application et le reste de l’interface utilisateur. En s’alignant sur les directives Material Design 3 de Google, WhatsApp s’efforce de maintenir une expérience visuelle cohérente pour ses utilisateurs. Il est important de souligner que ces mises à jour sont encore en phase de test et peuvent subir d’autres améliorations avant que tous les utilisateurs ne puissent en profiter.

WABetaInfo a également déclaré que la dernière version bêta d’Android de WhatsApp obtiendrait un noir à barrer. Cette nouvelle mise à jour est également en cours de développement. Dans la version actuelle de l’application, l’en-tête apparaît avec une teinte plus claire par rapport au reste de l’interface utilisateur lorsque le téléphone est en mode sombre. Cependant, dans une future mise à jour, WhatsApp pourrait introduire une teinte plus foncée pour l’en-tête, similaire à la conception de la version iOS. Ce changement améliorerait encore la cohérence entre les versions Android et iOS de WhatsApp. Il continuera à fournir une expérience unifiée aux utilisateurs sur différentes plates-formes. Il est important de noter que ces fonctionnalités sont encore en développement. Par conséquent, la société peut procéder à d’autres ajustements avant sa sortie officielle.

La refonte de WhatsApp pour Android est un geste bienvenu

Comme nous le savons tous, WhatsApp pour Android a subi plusieurs changements depuis son lancement en 2009. Cependant, peu de choses peuvent être dites sur l’interface utilisateur globale. Même si la version iOS a été lancée un peu tard, son interface utilisateur a toujours été plus conviviale que la version Android. Ces modifications apporteront cette expérience utilisateur conviviale à la version Android de l’application. L’effort de l’entreprise pour offrir des interfaces utilisateur unifiées sur toutes les plates-formes est certainement un pas dans la bonne direction. D’autres applications de messagerie concurrentes font de même, alors pourquoi pas WhatsApp ?

Disponibilité de la dernière refonte de WhatsApp pour Android

À l’heure actuelle, ces dernières mises à jour sont diffusées aux testeurs bêta via le programme bêta de Google Play. Cependant, la plupart des fonctionnalités sont encore en cours de développement. Par conséquent, tous les bêta-testeurs ne pourront pas bientôt tester la nouvelle interface. La société étendra les tests bêta à d’autres utilisateurs dans les prochains jours. Une fois que l’entreprise aura fini de tester la fonctionnalité, nous verrons bientôt la même interface utilisateur WhatsApp sur tous les appareils.

