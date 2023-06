Bethesda s’est-il mis d’accord avec AMD pour ne pas inclure DLSS dans Starfield ?

Pourquoi c’est important : Alors qu’AMD ajoute Starfield à sa gamme de jeux PC sponsorisés, les possesseurs de cartes graphiques NVIDIA RTX craignent que le jeu n’implémente pas la technologie DLSS. Nombreux sont ceux qui ont remarqué que les jeux sponsorisés par AMD n’intègrent pas la technologie DLSS, mais pas l’inverse.

Lorsque Wccftech a demandé à AMD pourquoi presque aucun des jeux promus par la société ne prenait en charge la technologie DLSS, la Team Red n’a pas nié cette tendance. Cette réponse a fait naître le soupçon que la plupart des accords marketing d’AMD bloquent délibérément le DLSS, alors que les jeux sponsorisés par NVIDIA incluent généralement l’upscaling FSR d’AMD.

Le média a compilé une liste de jeux majeurs récents, en indiquant quel fabricant de GPU a fait la promotion d’un titre et quand il a mis en œuvre l’une ou l’autre des solutions d’upscaling. La plupart des titres en partenariat avec AMD, comme Far Cry 6, Resident Evil 4 ou Dead Island 2, ne prennent en charge que le FSR. À l’inverse, les deux méthodes sont prises en charge par les jeux sponsorisés par NVIDIA, comme Redfall, Diablo IV, Ghostwire Tokyo et Death Stranding.

À l’exception de Forspoken de Square Enix, les seuls jeux récents sponsorisés par AMD qui incluent DLSS sont tous publiés par Sony. Si les promotions de Team Red stipulent effectivement l’exclusivité du FSR, Sony a peut-être plus de pouvoir de négociation pour autoriser le DLSS dans des titres comme The Last of Us Part 1, Uncharted et God of War.

Date de sortie Titre Commanditaire Mise en œuvre du FSR Mise en œuvre du DLSS 6 juin 2023 Diablo IV NVIDIA En cours de publication En cours de publication 2 mars 2023 Chute Rouge NVIDIA En cours de publication En cours de publication 28 avril 2023 Star Wars Jedi : Survivor AMD En cours de publication Non pris en charge 21 avril 2023 Dead Island 2 AMD En cours de publication Non pris en charge 28 mars 2023 The Last of Us Partie 1 AMD En cours de publication En cours de publication 23 mars 2023 Resident Evil 4 (2023) AMD En cours de publication Non pris en charge 24 janvier 2023 Forspoken AMD En cours de publication En cours de publication 2 décembre 2022 The Callisto Protocol AMD En cours de publication Non pris en charge 1er décembre 2022 Les soleils de minuit de Marvel NVIDIA Non pris en charge En cours de publication 30 novembre 2022 Warhammer 40,000 : Darktide NVIDIA En cours de publication En cours de publication 19 octobre 2022 Uncharted : Legacy of Thieves Collection AMD En cours de publication En cours de publication 23 août 2022 Saints Row AMD 29 novembre 2022 Non pris en charge 12 août 2022 Marvel’s Spider-Man Remastered NVIDIA En cours de publication En cours de publication 25 mai 2022 Snipe Elite 5 AMD En cours de publication Non pris en charge 30 mars 2022 Death Stranding : Director’s Cut NVIDIA 28 septembre 2022 En cours de publication 24 mars 2022 Ghostwire : Tokyo NVIDIA En cours de publication En cours de publication 15 novembre 2021 Halo Infinite AMD Non pris en charge Non pris en charge 26 octobre 2021 Les Gardiens de la Galaxie de Marvel NVIDIA 11 février 2022 En cours de publication 7 octobre 2021 Far Cry 6 AMD En cours de publication Non pris en charge 6 octobre 2021 Battlefield 2042 NVIDIA Non pris en charge En cours de publication 7 mai 2021 Resident Evil Village AMD 19 juillet 2021 Non pris en charge 23 novembre 2020 World of Warcraft : Les Terres de l’Ombre AMD Non pris en charge Non pris en charge

En réponse à ces accusations, AMD a cité la liste complète de PCGamingWiki des jeux qui utilisent l’upscaling avancé, notant que beaucoup d’entre eux n’utilisent que DLSS. Bien que le nombre de jeux exclusifs DLSS provenant de petits développeurs indépendants ne soit pas négligeable, la plupart des jeux importants qui excluent le FSR – comme Rainbow Six Siege ou Fortnite – ont été lancés avant qu’AMD n’introduise la technologie en 2021. Certains jeux datant de 2020 ou avant, comme Doom Eternal, ont ajouté DLSS relativement récemment tout en ignorant FSR.

Les seuls titres récents à forte notoriété qui ne comportent pas du FSR sont Midnight Suns de Marvel, Sackboy et A Plague Tale : Requiem. Depuis l’introduction du FSR 2 l’année dernière, davantage de jeux ont pris en charge les deux technologies d’upscaling que ceux qui excluent celle d’AMD.

Par ailleurs, NVIDIA a explicitement déclaré que ses accords de commercialisation ne comprenaient pas de clauses visant à bloquer la FSR. « NVIDIA ne bloque pas et ne bloquera pas, ne restreindra pas, ne découragera pas et n’empêchera pas les développeurs de mettre en œuvre des technologies concurrentes de quelque manière que ce soit », a déclaré Keita Lida, vice-président de NVIDIA chargé des relations avec les développeurs.

Le principal avantage du FSR est qu’il fonctionne sur toutes les cartes graphiques modernes, quelle que soit leur marque, alors que DLSS nécessite du hardware NVIDIA. La plupart des comparaisons donnent l’avantage au DLSS en ce qui concerne la qualité de l’image, alors que les deux solutions améliorent considérablement les performances du jeu.

Cependant, ces technologies ne s’excluent pas mutuellement. On ne voit pas très bien ce qui empêche les studios de jeu bien financés d’inclure les deux, d’autant plus que les moddeurs ont comblé les lacunes à plusieurs reprises. Pratiquement tous les jeux qui prennent en charge exclusivement DLSS ou FSR 2 ont fait l’objet d’un module ajoutant l’autre technologie.

Le célèbre moddeur « PureDark » a ajouté DLSS 3 à Star Wars Jedi : Survivor et Fallout 4. Il y a de fortes chances que lui ou quelqu’un d’autre développe un plugin DLSS non officiel pour Starfield si cette tendance des jeux sponsorisés par AMD à exclure la technologie rivale se poursuit, d’autant plus que Bethesda a confirmé que le jeu supporterait FSR 2.

