Facebook Messenger lance le mode « contrôle parental »

Facebook Messenger a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée mode « contrôle parental », qui permet aux parents de surveiller le chat de leurs enfants sur l’application. Cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour donner aux parents plus de contrôle sur l’activité en ligne de leur enfant. La société affirme qu’elle les protégera également des dangers potentiels en ligne. Meta, la société mère de Facebook l’a révélé dans un rapport récent. Meta dit que ce n’est « que le premier lot d’outils de contrôle parental » et prévoit d’en déployer davantage au cours de l’année prochaine. Actuellement, la fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Unis et au Canada. Cependant, Meta affirme qu’il sera déployé dans le reste du monde dans les mois à venir. Dans cet article, nous allons explorer le nouveau mode de contrôle parental sur Facebook Messenger, ses fonctionnalités et comment il peut aider les parents à protéger leurs enfants en ligne.

Qu’est-ce que le mode de contrôle parental sur Facebook Messenger ?

Le mode de contrôle parental est une nouvelle fonctionnalité sur Facebook Messenger. Il permet aux parents de surveiller l’utilisation d’Internet de leur enfant, de fixer des limites sur leur temps d’écran et de bloquer le contenu inapproprié. Avec la nouvelle mise à jour, les parents peuvent accéder à des paramètres tels que qui peut envoyer un message à leurs adolescents – uniquement leurs amis, amis d’amis ou personne – et qui peut voir leurs histoires. Les tuteurs recevront également une notification si l’enfant modifie l’un de ces paramètres

Comment fonctionne le mode de contrôle parental ?

Le mode de contrôle parental fonctionne en permettant aux parents de lier leur compte Facebook au compte Messenger de leur enfant. Une fois les comptes liés, les parents peuvent voir les conversations de leur enfant, y compris à qui ils parlent, de quoi ils parlent et quand ils parlent. Les parents peuvent également configurer des alertes pour les avertir lorsque leur enfant reçoit un message d’une personne qu’ils ne connaissent pas ou lorsque leur enfant parle de sujets sensibles.

Comment configurer le contrôle parental de Messenger

Connectez-vous au compte Facebook de votre enfant. Appuyez sur la petite flèche dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres. Une colonne d’options de confidentialité et de sécurité apparaîtra. Dans cette colonne, les parents peuvent activer l’une des fonctionnalités de contrôle parental répertoriées ci-dessous

Caractéristiques du mode de contrôle parental

Le mode de contrôle parental sur Facebook Messenger est fourni avec plusieurs fonctionnalités qui permettent aux parents de surveiller les chats de leurs enfants et de les protéger des dangers potentiels en ligne. Certaines des fonctionnalités du mode de contrôle parental incluent :

1. Surveillance des conversations

Les parents peuvent surveiller les conversations de leurs enfants sur Facebook Messenger, y compris à qui ils parlent, de quoi ils parlent et quand ils parlent.

2. Configuration des alertes

Les parents peuvent configurer des alertes pour les avertir lorsque leur enfant reçoit un message d’une personne qu’ils ne connaissent pas ou lorsque leur enfant parle de sujets sensibles. Ils peuvent également recevoir des alertes lorsque la liste de contacts de l’enfant change. Les parents seront également avertis lorsque les enfants apporteront des modifications à leurs paramètres de confidentialité et d’autorisations. Si l’enfant signale quelqu’un à Meta, les parents recevront une alerte avec l’autorisation expresse de l’enfant.

3. Blocage des contacts

Les parents peuvent bloquer les contacts auxquels ils ne veulent pas que leurs enfants parlent sur Facebook Messenger. Ils peuvent également choisir qui peut voir la « story » (similaire à Instagram Stories, une dynamique à durée limitée avec une durée de validité de 24 heures)

4. Délais

Les parents peuvent définir des limites de temps pour l’utilisation de Facebook Messenger par leurs enfants afin de s’assurer qu’ils ne passent pas trop de temps sur l’application. Ils peuvent également savoir combien de temps l’enfant passe quotidiennement sur Messenger

Avant de vous plonger dans les paramètres de contrôle parental sur Facebook, il est avantageux de revoir les paramètres de sécurité du compte avec vos enfants. Assurez-vous que votre enfant sait qu’il ne doit donner aucune information personnelle et conseillez-lui de ne pas ajouter quelqu’un qu’il ne connaît pas dans la vraie vie. Assurez-vous de connaître leurs identifiants de connexion Facebook et configurez une authentification à deux facteurs afin que vous seul puissiez accéder à leur compte

Limites du mode de contrôle parental

Bien que le mode de contrôle parental sur Facebook Messenger soit un outil utile pour les parents pour surveiller l’activité en ligne de leurs enfants, il présente certaines limites.

Voici quelques-unes des limitations du mode de contrôle parental :

Peut être contourné : plusieurs méthodes de contournement des contrôles parentaux peuvent être utilisées, et les enfants ayant suffisamment de connaissances techniques peuvent soit contourner, soit supprimer complètement les contrôles parentaux.

Envahir la vie privée des enfants : les contrôles parentaux peuvent envahir la vie privée des enfants, et certains enfants peuvent avoir l’impression que leurs parents ne leur font pas confiance

Peut augmenter l’anxiété des enfants : l’anxiété des enfants peut augmenter en raison du contrôle parental et, dans des cas extrêmes, un enfant peut devenir tellement en colère qu’il détruit son appareil, ce qui va à l’encontre de l’objectif du contrôle parental.

Pas efficace à 100 % : les contrôles parentaux sont des outils utiles pour aider à minimiser les risques auxquels les enfants peuvent être confrontés, mais ils ne sont pas efficaces à 100 %.

Conclusion

Le mode de contrôle parental sur Facebook Messenger est un outil utile permettant aux parents de surveiller l’activité en ligne de leurs enfants et de les protéger des dangers potentiels en ligne. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les parents peuvent voir à qui leurs enfants parlent, de quoi ils parlent et quand ils parlent. Bien que le mode de contrôle parental ne soit pas infaillible et ne doive pas être utilisé comme substitut à la surveillance parentale, c’est un pas dans la bonne direction pour assurer la sécurité des enfants en ligne. Il est important de noter que Facebook dispose de contrôles parentaux pour Messenger Kids depuis des années, et ces outils sont destinés à l’application Messenger principale, destinée aux parents d’adolescents de 13 à 18 ans.

