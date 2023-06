Windows 11 22H2 Juin 2023 Preview ajoute des sous-titres en direct pour plusieurs langues

La version preview non sécurisée de Windows 11 pour la version 22H2 est maintenant disponible pour le mois de juin 2023. Comme toutes les versions mensuelles, cette mise à jour de Windows 11 22H2, KB5027303, apporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations, que vous découvrirez ci-dessous.

La dernière mise à jour de l’aperçu mensuel pour Windows 11 22H2 est livrée avec la build 22621.1928. Il est important de souligner que Microsoft publie des versions préliminaires au cours de la seconde moitié de chaque mois, et que cette mise à jour est facultative. Comme il s’agit d’une mise à jour de prévisualisation, toutes ses fonctionnalités et modifications seront intégrées dans la prochaine mise à jour mensuelle, dont la sortie est prévue pour la première quinzaine de juillet.

En ce qui concerne les changements et les fonctionnalités, la nouvelle version de prévisualisation est remplie de changements majeurs. La dernière version d’aperçu de juin 2023 pour Windows 11 version 22H2, étend le déploiement du badge de notification pour les comptes Microsoft dans le menu Démarrer, apporte la prise en charge de plus de langues dans les sous-titres en direct, améliore le partage de fichiers locaux, et bien d’autres choses encore.

Windows 11 OS Preview Build 22621.1928 Points forts

Nouveau ! Cette mise à jour étend le déploiement du badge de notification pour les comptes Microsoft dans le menu Démarrer. Un compte Microsoft est ce qui relie Windows à vos applications Microsoft. Le compte sauvegarde toutes vos données et vous aide à gérer vos abonnements. Vous pouvez également ajouter des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter que votre compte ne soit verrouillé. Cette fonction vous permet d’accéder rapidement aux notifications importantes liées à votre compte.

Nouveau ! Cette mise à jour améliore le partage d’un fichier local dans l’Explorateur de fichiers avec les contacts Microsoft Outlook. Vous avez désormais la possibilité de vous envoyer rapidement le fichier par courrier électronique. De plus, le chargement de vos contacts à partir d’Outlook est amélioré. Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les fichiers stockés dans les dossiers Microsoft OneDrive. OneDrive dispose de sa propre fonctionnalité de partage.

Nouveau ! Cette mise à jour ajoute des sous-titres en direct pour les langues suivantes : Chinois (simplifié et traditionnel) Français (France, Canada) Allemand Italien Japonais Portugais (Brésil, Portugal) Français Danois Anglais (Irlande, autres dialectes anglais) Coréen

Nouveau ! Cette mise à jour redessine la page d’aide des commandes d’accès vocal in-app. Chaque commande a maintenant une description et des exemples de ses variations. La barre de recherche vous permet de trouver rapidement des commandes. Les nouvelles catégories fournissent des indications supplémentaires. Vous pouvez accéder à la page d’aide sur la barre d’accès vocal en cliquant sur Aide > ; Voir toutes les commandes ou en utilisant la commande d’accès vocal « Que puis-je dire ? » Notez que la page d’aide peut ne pas inclure toutes les commandes. De plus, les informations complémentaires peuvent être inexactes. Nous prévoyons de la mettre à jour à l’avenir.

Nouveau ! Cette mise à jour ajoute la prise en charge des commandes d’accès vocales pour les dialectes anglais suivants : Anglais (Royaume-Unis) Anglais (Inde) Anglais (Nouvelle-Zélande) Anglais (Canada) Anglais (Australie)

Nouveau ! Cette mise à jour ajoute de nouvelles commandes vocales de sélection et d’édition de texte.

Nouveau ! Cette mise à jour ajoute une icône d’état VPN, un petit bouclier, dans la barre d’état système. Elle s’affiche lorsque vous êtes connecté à un profil VPN reconnu. L’icône VPN sera superposée dans la couleur d’accentuation de votre système sur la connexion réseau active.

Nouveau ! Vous pouvez désormais choisir d’afficher les secondes dans l’horloge de la barre des tâches. Pour l’activer, allez dans la section Comportements de la barre des tâches dans Paramètres > ; Personnalisation > ; Barre des tâches. Vous pouvez également faire un clic droit sur la barre des tâches pour accéder rapidement aux paramètres de la barre des tâches.

Nouveau ! Cette mise à jour propose un bouton de copie qui vous permet de copier rapidement les codes d’authentification à deux facteurs (2FA). Ces codes se trouvent dans les toasts de notification que vous recevez des applications installées sur votre PC ou des téléphones liés à votre PC. Notez que cette fonctionnalité ne fonctionne qu’en anglais.

Nouveau ! Cette mise à jour ajoute des raccourcis clavier au menu contextuel de l’Explorateur de fichiers. Une touche d’accès est un raccourci d’une seule touche. Vous pouvez l’utiliser pour exécuter rapidement une commande dans un menu contextuel à l’aide de votre clavier. Chaque touche d’accès correspond à une lettre du nom affiché de l’élément de menu. Pour essayer, vous pouvez cliquer sur un fichier dans l’explorateur de fichiers et appuyer sur la touche menu de votre clavier.

Nouveau ! Cette mise à jour ajoute le mode kiosque multi-applications, qui est une fonction de verrouillage. Si vous êtes administrateur, vous pouvez spécifier les applications qui peuvent être exécutées sur un appareil. Les autres applications ne s’exécuteront pas. Vous pouvez également bloquer certaines fonctionnalités. Vous pouvez configurer différents types d’accès et d’applications à exécuter pour différents utilisateurs sur un même appareil. Le mode kiosque multi-applications est idéal pour les scénarios dans lesquels plusieurs personnes utilisent le même appareil. Les travailleurs de première ligne, le commerce de détail, l’éducation et les examens en sont des exemples. Voici quelques personnalisations du verrouillage : Limitez l’accès aux Paramètres, à l’exception de certaines pages, telles que Wi-Fi et luminosité de l’écran. Afficher uniquement les applications autorisées dans le menu Démarrer Bloquer certains toasts et fenêtres pop-up

Nouveau ! Cette mise à jour introduit la collecte en direct des vidages de la mémoire du noyau (LKD) à partir du gestionnaire des tâches. Grâce à LKD, vous pouvez recueillir des données pour résoudre un problème pendant que le système d’exploitation continue de fonctionner. Cela réduit les temps d’arrêt lorsque vous devez enquêter sur un programme qui ne répond pas ou sur des pannes à fort impact.

Nouveau ! Cette mise à jour remplace les paramètres permettant d’afficher le clavier tactile lorsqu’il n’y a pas de clavier attaché. Ces paramètres se trouvent dans Paramètres > ; Temps & ; langue > ; Saisie > ; Clavier tactile. Un nouveau menu déroulant vous donne trois options pour contrôler si le fait de toucher un contrôle d’édition doit ouvrir le clavier tactile. Les options sont les suivantes : Jamais. Cette option supprime le clavier tactile même si aucun clavier matériel n’est connecté. Lorsqu’aucun clavier n’est connecté. Cette option affiche le clavier tactile uniquement lorsque vous utilisez l’appareil comme une tablette sans clavier matériel. Toujours. Cette option affiche le clavier tactile même lorsque le clavier matériel est connecté.

Nouveau ! Cette mise à jour permet au contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) de fonctionner sur les ordinateurs portables et les appareils 2-en-1. Cette fonction permet d’atténuer ou d’éclaircir certaines zones d’un écran en fonction du contenu. Elle tente de trouver un équilibre entre l’économie de la batterie et la qualité de l’expérience visuelle. Vous pouvez ajuster les paramètres de la fonctionnalité à partir de Paramètres > ; Système > ; Affichage > ; Luminosité & ; couleur. Le menu déroulant vous propose trois options : Désactivé, Toujours et Sur batterie uniquement. Pour les appareils alimentés par batterie, la valeur par défaut est Sur batterie uniquement. Étant donné que le fabricant de l’appareil doit activer la fonction CABC, il se peut que cette fonction ne soit pas présente sur tous les ordinateurs portables ou appareils 2-en-1.

Nouveau ! Cette mise à jour ajoute une page de paramètres pour les hubs et périphériques USB4. Vous la trouverez sous Paramètres> ; Bluetooth & ; périphériques > ; USB > ; Hubs et périphériques USB4. Cette nouvelle page fournit des informations sur les capacités USB4 du système et les périphériques connectés sur un système qui prend en charge l’USB4. Ces informations facilitent le dépannage lorsque vous avez besoin de l’aide du fabricant ou de l’administrateur système. Voici quelques-unes des caractéristiques de cette page : Vous pouvez visualiser l’arborescence des hubs et périphériques USB4 connectés. Vous pouvez copier des détails dans le presse-papiers pour les partager.

Nouveau ! Cette mise à jour ajoute un paramètre de confidentialité pour les capteurs de présence dans Paramètres > ; Confidentialité & ; sécurité > ; Détection de présence. Si votre appareil est équipé de capteurs de présence compatibles, vous pouvez désormais choisir les applications qui peuvent accéder à ces capteurs. Vous pouvez également choisir les applications qui n’y ont pas accès. Microsoft ne collecte pas d’images ou de métadonnées. Le matériel de l’appareil traite vos informations localement pour maximiser la confidentialité.

Nouveau ! Cette mise à jour améliore les performances de la recherche dans les Paramètres.

Nouveau ! Cette mise à jour modifie le comportement de la touche d’impression d’écran (prt scr) par défaut. L’appui sur la touche d’impression d’écran ouvre par défaut l’outil de découpe. Vous pouvez désactiver ce paramètre dans Paramètres > ; Accessibilité > ; Clavier. Si vous avez déjà modifié ce paramètre, Windows conservera votre préférence.

Nouveau ! Cette mise à jour introduit une limite de 20 onglets les plus récents dans Paramètres > ; Multitâche. Cela affecte le nombre d’onglets qui apparaissent lorsque vous utilisez ALT + TAB et Snap Assist.

Nouveau ! Cette mise à jour améliore la suggestion de nuage et la suggestion de recherche intégrée. Cela vous aide à taper facilement des mots populaires en chinois simplifié à l’aide de l’éditeur de solution d’entrée (IME). La suggestion de nuage ajoute le mot le plus pertinent de Microsoft Bing à la fenêtre candidate de l’IME. La suggestion de recherche intégrée vous donne des suggestions supplémentaires qui ressemblent à ce que vous voyez sur une page de recherche Bing. Vous pouvez insérer une suggestion sous forme de texte ou la rechercher directement dans Bing. Pour activer ces fonctionnalités, sélectionnez un bouton en forme de chevron en haut à droite de la fenêtre du candidat EMI. Sélectionnez ensuite le bouton Activer.

Nouveau ! Cette mise à jour améliore les performances de votre ordinateur lorsque vous utilisez une souris ayant un taux de rapport élevé pour les jeux.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le clavier à l’écran. Le problème empêche le clavier de s’ouvrir après le verrouillage de la machine.

Cette mise à jour résout un problème qui peut affecter votre ordinateur lorsque vous jouez à un jeu. Des erreurs de détection et de récupération du délai d’attente (TDR) peuvent se produire.

Cette mise à jour résout un problème affectant certaines applications. Dans certains cas, un scintillement de la vidéo se produit.

Cette mise à jour corrige un problème affectant l’explorateur de fichiers (explorer.exe). Il cesse de fonctionner.

Cette mise à jour corrige un problème affectant certains écouteurs. Ils cessent de diffuser de la musique.

Cette mise à jour corrige un problème affectant la section Recommandé du menu Démarrer. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier local, celui-ci ne se comporte pas comme prévu.

Comme vous pouvez le voir, le changelog est assez volumineux. Et ce n’est même pas complet. Il y a aussi beaucoup d’améliorations dans la nouvelle version de prévisualisation. Vous pouvez les voir toutes sur la page page officielle.

Si vous avez déjà effectué une mise à jour vers Windows 11, version 22H2, vous aurez la possibilité d’installer cette version. N’oubliez pas que vous ne devez pas faire partie d’un réseau d’initiés. Pour vérifier la présence de la mise à jour, allez dans Paramètres > ; Windows Update > ; Vérifier les mises à jour.

