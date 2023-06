Pete Hines est déconcerté par le double standard multiplateforme de Microsoft qui autorise CoD sur PlayStation

Pourquoi c’est important : Un autre jour, un autre courriel privé révélé en audience publique. L’avantage d’être poursuivi en justice, c’est que rien de ce qui concerne le procès ne reste caché. Demandez à Microsoft. Ces derniers jours, la FTC a présenté des communications internes qui brossent un tableau fallacieux des concessions faites par l’entreprise sur Call of Duty.

Microsoft a dû relever plusieurs défis réglementaires internationaux pour tenter de conclure l’acquisition record d’Activision Blizzard pour un montant de 70 milliards de dollars. Le dernier adversaire en date, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, tente d’ouvrir des brèches dans les tentatives de Microsoft de faire des concessions pour permettre à l’opération de se concrétiser.

La principale objection soulevée lors des précédentes audiences réglementaires était que si l’accord était autorisé, Microsoft pourrait faire de Call of Duty une exclusivité de la Xbox, ce qui créerait un avantage déloyal par communiqué à Sony, l’opposant le plus virulent à la fusion. Pour apaiser ces craintes, Redmond a accepté de maintenir le statu quo sur le développement de CoD pendant au moins 10 ans. Cette concession a satisfait la plupart des responsables en dehors des États-Unis, mais la FTC semble moins satisfaite.

La semaine dernière, Microsoft a présenté des notes internes de Sony indiquant que son rival ne se souciait pas de l’exclusivité de CoD – que les plaintes de Sony n’étaient que du bruit pour tenter de rompre l’accord. Cette idée est apparue clairement à tous ceux qui ont suivi les débats. Microsoft a essentiellement admis qu’elle avait perdu la guerre des consoles de la génération actuelle, de sorte que l’exclusivité de CoD n’entamera que très peu les résultats de Sony.

Toutefois, la promesse de Microsoft de poursuivre le développement de CoD sur d’autres plateformes semble contraire à ce que la société avait initialement prévu et à ce qu’elle a fait lors d’acquisitions antérieures. La FTC a souligné que même la direction de Bethesda ne comprenait pas le « traitement spécial » réservé par Redmond à Activision.

Pete Hines, vice-président senior du marketing et de la communication de Bethesda, a envoyé un e-mail à d’autres dirigeants de l’entreprise, dont Todd Howard, Todd Vaughn et Jamie Leder, pour leur faire part de son incompréhension quant à la raison pour laquelle Microsoft autorise Activision à poursuivre le développement pour la PlayStation. Hines ne voit aucune différence entre les accords de Zenimax et d’Activision.

« Je suis confus », a déclaré Hines, faisant référence à un billet de blog de Microsoft datant de 2022 qui assurait aux fans qu’Activision continuerait à sortir CoD sur PlayStation. « Est-ce que [this] n’est pas le contraire de ce qu’on vient de nous demander (dire) de faire avec nos propres titres ? Quelle est la différence ? Pourquoi ? [is it] ok pour COD ou n’importe quel jeu d’Activision Blizzard, mais pas pour TES6 ou Starfield ? »

En effet. Les fans de Bethesda du camp PlayStation étaient tout aussi déçus de ne pas avoir accès à TES6 ou Starfield qu’ils le seraient s’ils perdaient Call of Duty. Pour justifier ses actions, Microsoft affirme que Call of Duty est en quelque sorte plus grand ou plus important que les titres « de taille moyenne » de Bethesda.

La confusion et la frustration suscitées par le fait que Microsoft a complètement éliminé un groupe démographique entier des opportunités de vente de Bethesda semblent également évidentes. Starfield et The Elder Scrolls VI sont sans doute les titres les plus attendus de l’histoire de la société. Le fait de devoir renoncer à les produire pour le grand public de la PlayStation a probablement coupé l’herbe sous le pied de Bethesda, même si la question a sans aucun doute été débattue lors des négociations de Zenimax en vue d’une fusion avec le géant de Windows.

La vraie question est la suivante : les motifs fallacieux de Microsoft derrière sa concession de CoD et le conflit entre la façon dont il gère cette acquisition et celles du passé suffisent-ils à faire échouer l’accord ? Probablement pas.

Même si Redmond rendait CoD exclusif, il existe encore une tonne de développeurs capables de combler le vide laissé par l’absence de la franchise sur PlayStation. Que ces remplaçants puissent ou non rivaliser avec le roi des jeux de tir en temps de guerre à la première personne n’a aucune importance. Le fait qu’ils puissent rivaliser suggère que Microsoft n’exerce pas un contrôle monopolistique.



