Les meilleurs chargeurs sans fil pour une charge rapide et pratique

Bien que les chargeurs sans fil ne soient pas entièrement sans fil, ils peuvent garder votre bureau bien rangé. Cependant, il y a une considération importante en ce qui concerne la recharge sans fil. Vous n’obtenez pas la même vitesse de charge que la charge filaire. Pourtant, la plupart des smartphones de nos jours prennent en charge une vitesse de charge sans fil suffisante. Cependant, vous avez besoin des meilleurs chargeurs sans fil pour en profiter.

Désormais, il y a des tonnes d’options là-bas. La plupart d’entre eux sont de simples chargeurs sans fil Qi, qui peuvent prendre des heures après des heures pour charger complètement votre appareil. De plus, beaucoup d’entre eux ne respectent pas les normes de charge sans fil nécessaires. Alors, comment savoir quels sont les meilleurs chargeurs sans fil ?

Heureusement, vous n’avez pas à vous plonger dans les complexités. Pour vous faciliter la tâche, nous avons pris en compte tous les facteurs importants et dressé une liste des meilleurs chargeurs sans fil. Vérifie-les –

1. Chargeur sans fil Twelve South PowerPic Mod

Les chargeurs sans fil n’ont pas besoin d’être ennuyeux. Eh bien, c’est exactement ce que Twelve South avait en tête lorsqu’ils travaillaient avec le PowerPic Mod. Le chargeur est intégré dans une résine acrylique transparente, ce qui semble assez accrocheur si vous me le demandez.

Pour ajouter une cerise sur le gâteau, le chargeur sans fil Twelve South PowerPic Mod vous permet d’ajouter des illustrations personnalisées dans la résine. Vous pouvez même ajouter une photo 4 x 6 sur le module de charge. Autrement dit, ce chargeur a une double fonction de cadre photo. Et comme il délivre 10 W de puissance, votre téléphone devrait se recharger assez rapidement.

Caractéristiques mises en évidence

Vitesse de charge : 10 watts

10 watts Compatible avec: iPhone Android et Apple

iPhone Android et Apple Socket d’alimentation : USB-C

USB-C Brique de charge requise : 20 watts

2. Station de base Nomad Mini chargeur magnétique sans fil

Vous voulez plutôt un chargeur ? Dans ce cas, vous devez vérifier la Nomad Base Station Mini Magentic. Qu’y a-t-il de si génial qu’il ait fait son chemin dans cette liste des meilleurs chargeurs sans fil ? Tout d’abord, il a une construction premium. Il y a une surface en cuir noir rembourrée, qui devrait se fondre exceptionnellement bien dans n’importe quelle configuration.

Deuxièmement, il a un bon poids. Ainsi, il ne glissera pas sur vos bureaux. Il y a aussi des pieds en caoutchouc sur le dessous. Ceux-ci garantissent par ailleurs que le chargeur sans fil reste immobile. Plus important encore, il peut charger votre appareil à 15 watts. Cela dépasse la capacité de charge du chargeur Twelve South.

Caractéristiques mises en évidence

Vitesse de charge : 15 watts

15 watts Compatible avec: iPhone Android et Apple

iPhone Android et Apple Socket d’alimentation : USB-C

USB-C Brique de charge requise : 30 watts

3. Chargeur sans fil Anker PowerWave Pad

Si vous recherchez un chargeur sans fil bon marché qui prend en charge les téléphones Android et les iPhones, c’est tout ! Désormais, le Anker PowerWave Pad pourrait avoir un prix inférieur à celui des autres. Mais ce n’est en aucun cas un chargeur sans fil moyen.

Pour être exact, il est à égalité avec certains des meilleurs chargeurs sans fil qui figurent sur cette liste. Par exemple, le Anker PowerWave Pad offre la même vitesse de charge sans fil de 10 W que le chargeur de Twelve South. De plus, la qualité de fabrication est plutôt bonne. Plus important encore, le chargeur répond aux normes sans fil Qi.

Les inconvénients ? Il a besoin d’un port MicroUSB, que vous n’avez peut-être pas à portée de main. Mais la bonne nouvelle est que le chargeur sans fil est fourni avec un seul. Ainsi, vous n’avez pas besoin de faire d’achats supplémentaires.

Caractéristiques mises en évidence

Vitesse de charge : Jusqu’à 10 watts

Jusqu’à 10 watts Compatible avec: iPhone Android et Apple

iPhone Android et Apple Socket d’alimentation : Micro USB

Micro USB Brique de charge requise : 10 watts (minimum)

4. Chargeur Apple MagSafe

Vous savez peut-être déjà que les iPhones d’Apple sont équipés d’aimants à l’arrière. Ces aimants sont là pour maintenir en toute sécurité les accessoires, tels que les chargeurs sans fil. Cela élimine le besoin de se soucier de l’alignement. Et si vous souhaitez profiter de cette fonctionnalité, le chargeur Apple MagSafe est le meilleur choix.

En plus de cette fonction magnétique, le chargeur Apple MagSafe offre une charge sans fil rapide aux iPhones. Pour être précis, il peut fournir une charge de 15 W. Mais, bien sûr, vous aurez besoin d’un iPhone 12 ou d’un appareil plus récent pour profiter d’une charge sans fil aussi rapide. Le mauvais côté? Il est fourni avec un câble intégré non détachable un peu court.

Caractéristiques mises en évidence

Vitesse de charge : 15 watts

15 watts Compatible avec: iPhone d’Apple

iPhone d’Apple Socket d’alimentation : Intégré

Intégré Brique de charge requise : 20 watts

5. Belkin Boost Charge Pro

Vous avez peut-être entendu parler d’Apple AirPower. Apple a imaginé qu’il s’agissait d’un chargeur sans fil capable de charger plusieurs appareils en même temps. Eh bien, même si Apple avait annulé le chargeur sans fil, les fabricants tiers en ont tiré des idées. Et l’un d’eux est le Belkin BoostCharge Pro.

Au cœur, il s’agit d’un chargeur sans fil trois en un qui vous permet de recharger votre iPhone, Apple Watch et AirPods en même temps. Les vitesses de charge sont également excellentes. Vous bénéficiez d’une charge sans fil de 15 W sur la fente pour iPhone. C’est suffisant pour recharger rapidement votre appareil. Cependant, comme vous pouvez le constater, ce n’est pas pour les appareils Android.

Caractéristiques mises en évidence

Vitesse de charge : 15 Watts pour iPhone + vitesse normale pour AirPods et Apple Watch

15 Watts pour iPhone + vitesse normale pour AirPods et Apple Watch Compatible avec: iPhone d’Apple

iPhone d’Apple Socket d’alimentation : Intégré

Intégré Brique de charge requise : Comprend un adaptateur secteur

6. Chargeur de voiture sans fil iOttie

Vous recherchez le meilleur chargeur sans fil pour votre voiture ? Celui-ci d’iOttie est ce que vous recherchez. Il se décline en deux saveurs. Vous pouvez l’obtenir avec un support CD/vent ou une ventouse. Et peu importe celui que vous choisissez, vous aurez la possibilité de régler la hauteur du chargeur.

En dehors de cela, les bras se referment automatiquement autour du téléphone lorsque sa gâchette est enfoncée. Cela indique que vous pouvez placer votre téléphone d’une seule main lorsque vous conduisez. Le support est fourni avec un port MicroUSB et un câble qui se fixe à la socket de courant de votre voiture.

Caractéristiques mises en évidence

Vitesse de charge : 10 watts

10 watts Compatible avec: Apple iPhones et téléphones Android

Apple iPhones et téléphones Android Socket d’alimentation : Micro USB

Micro USB Brique de charge requise : Se branche sur la socket de courant de la voiture

