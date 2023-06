Nanoleaf lance un miroir immersif pour écran de télévision 4D et un kit de bandes lumineuses avec Matter

Lors du CES en janvier, Nanoleaf a annoncé une gamme de nouveaux dispositifs lumineux intelligents supportés par Matter. Aujourd’hui, l’un d’entre eux est arrivé avec le 4D Screen Mirror Camera and Lightstrip Kit. Visant à rendre votre expérience de divertissement plus immersive que jamais, lisez la suite pour tous les détails sur le dernier produit lumineux intelligent de Nanoleaf.

L’objectif de Nanoleaf avec le 4D Screen Mirror Kit est d’amener « votre expérience de divertissement au-delà de l’écran ». Il y parvient grâce à un système compatible avec Matter qui se compose de trois parties : la caméra Screen Mirror, la bande lumineuse intelligente adressable et sa nouvelle technologie Sync+ qui permet aux utilisateurs d’ajouter encore plus de lumières intelligentes Nanoleaf.

La société explique qu’avec « quatre modes Screen Mirror au choix et 50 zones adressables sur la bande lumineuse (5 m de long), les utilisateurs disposent d’une liberté totale de personnalisation de leur espace de divertissement ».

Pour la caméra, Nanoleaf a fait en sorte que les utilisateurs puissent l’installer au-dessus ou au-dessous de leur téléviseur. Par ailleurs, la bande lumineuse est livrée avec des supports et des adhésifs pour permettre une installation transparente à l’arrière de votre téléviseur.

Nanoleaf propose le kit 4D Screen Mirror and Lightstrip dans un ensemble pour les téléviseurs jusqu’à 65 pouces, jusqu’à 85 pouces, ainsi que la vente de la caméra seule. Il existe également des packs 4D plus immersifs qui comprennent les Nanoleaf Lines, Shapes, et plus encore.

Le système compatible avec Matter – qui prend en charge HomeKit ainsi que les plateformes de maison intelligente de Google et d’Amazon, entre autres – fonctionne aussi bien avec les téléviseurs qu’avec les moniteurs. Et pour plus de confidentialité, la caméra est livrée avec un cache-objectif lorsque vous ne l’utilisez pas.

Pour ceux qui possèdent déjà des lampes intelligentes de Nanoleaf, la nouvelle technologie Sync+ indique que l’éclairage en miroir de l’écran fonctionne avec 50 appareils Nanoleaf différents, ce qui vous permet de rendre votre installation encore plus immersive.

Le kit Nanoleaf 4D Screen Mirror and Lightstrip est disponible dès maintenant à partir de 99,99 $ avec le Lightstrip inclus ou 79,99 $ pour la caméra seule.

Regardez de plus près le nouveau système d’éclairage intelligent lors de l’événement d’annonce de Nanoleaf :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :