Décès de John Goodenough, pionnier des batteries lithium-ion, à l’âge de 100 ans

Une pensée pour John B. Goodenough, le professeur d’ingénierie qui a reçu le prix Nobel pour la mise au point des batteries lithium-ion qui alimentent la plupart de nos appareils portables.

Il s’est également distingué par ses travaux antérieurs sur la technologie qui a rendu possible la mémoire vive (RAM). Goodenough est décédé dimanche à l’âge de 100 ans …

John B. Goodenough, professeur à l’université du Texas à Austin, connu dans le monde entier pour avoir mis au point la batterie lithium-ion, est décédé dimanche à l’âge de 100 ans. Goodenough était un fonctionnaire dévoué, un mentor recherché et un inventeur brillant mais humble.

Sa découverte a conduit à la révolution du sans fil et a mis des appareils électroniques entre les mains des gens du monde entier. En 2019, Goodenough a fait la une des journaux nationaux et internationaux après avoir reçu le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur les batteries, une récompense que beaucoup de ses fans considéraient comme attendue depuis longtemps, d’autant plus qu’il est devenu la personne la plus âgée à recevoir un prix Nobel.

« L’héritage de John en tant que scientifique brillant est incommensurable – ses découvertes ont amélioré la vie de milliards de personnes dans le monde », a déclaré Jay Hartzell, président de l’université d’Austin. « Il a été à la pointe de la recherche scientifique pendant les nombreuses décennies de sa carrière, et il n’a jamais cessé de chercher des solutions innovantes pour le stockage de l’énergie. Le travail de John et son engagement envers notre mission sont le reflet ultime de notre aspiration en tant que Longhorns – que ce qui commence ici change le monde – et il manquera beaucoup à la communauté de l’UT ».

Goodenough a été membre du corps enseignant de la Cockrell School of Engineering pendant 37 ans, occupant la Virginia H. Cockrell Centennial Chair of Engineering et des postes d’enseignant dans le Walker Department of Mechanical Engineering et le Chandra Family Department of Electrical and Computer Engineering. Tout au long de son mandat, ses recherches ont continué à se concentrer sur les matériaux des batteries et à aborder les problèmes fondamentaux de la science et de l’ingénierie de l’état solide afin de créer la prochaine génération de batteries rechargeables.

« John n’était pas seulement un chercheur hors pair, c’était aussi un enseignant apprécié et très respecté. Il était très fier d’être le mentor de nombreux étudiants diplômés et membres de la faculté qui ont bénéficié de sa sagesse et de ses encouragements », a déclaré Sharon L. Wood, doyenne de l’université. « Le monde a perdu un esprit incroyable et généreux. Il manquera beaucoup à la communauté scientifique et technique, mais il laisse un héritage durable qui inspirera des générations de futurs innovateurs et chercheurs. Je suis honorée d’avoir connu John et d’avoir travaillé avec lui ».

Goodenough a identifié et développé les matériaux cathodiques essentiels qui ont fourni la densité énergétique élevée nécessaire pour alimenter les appareils électroniques tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les tablettes, ainsi que les véhicules électriques et hybrides. En 1979, lui et son équipe de recherche ont découvert qu’en utilisant de l’oxyde de cobalt-lithium comme cathode d’une batterie rechargeable au lithium-ion, il serait possible d’obtenir une densité élevée d’énergie stockée avec une anode autre que le lithium métallique. Cette découverte a conduit au développement de matériaux à base de carbone qui permettent l’utilisation d’électrodes négatives stables et maniables dans les batteries lithium-ion.

« John était tout simplement une personne extraordinaire – un chercheur, un enseignant, un mentor et un innovateur hors pair », a déclaré Roger Bonnecaze, doyen de la Cockrell School. « Sa joie et son attention dans tout ce qu’il faisait, ainsi que son rire remarquable, étaient contagieux et inspirants. La vie qu’il a menée a eu un impact considérable !

Né en 1922 en Allemagne, Goodenough a grandi dans le nord-est des États-Unis et a fréquenté l’école Groton dans le Massachusetts. En 1944, il obtient une licence en mathématiques à l’université de Yale. Après avoir servi comme météorologue dans l’armée américaine, Goodenough est retourné à l’université de Chicago pour y obtenir une maîtrise et un doctorat, en 1952, tous deux en physique. À l’université de Chicago, il a étudié sous la direction d’Enrico Fermi, lauréat du prix Nobel, et de John A. Simpson, qui ont tous deux travaillé sur le projet Manhattan. Son directeur de thèse était le célèbre physicien Clarence Zener.

Goodenough a commencé sa carrière au Lincoln Laboratory du Massachusetts Institute of Technology en 1952, où il a travaillé pendant 24 ans et a jeté les bases du développement de la mémoire vive (RAM) pour l’ordinateur numérique. Il est devenu un pionnier de la physique orbitale et l’un des fondateurs de la théorie moderne du magnétisme, connue sous le nom de « règles de Goodenough-Kanamori ». Ces règles fournissent une orientation pratique pour la recherche sur les matériaux magnétiques et ont un impact considérable sur le développement d’appareils dans le domaine des télécommunications.

Après le MIT, Goodenough devient professeur et directeur du laboratoire de chimie inorganique de l’université d’Oxford. C’est à cette époque qu’il découvre le lithium-ion.

Il est arrivé à l’UT Austin en 1986, avec l’intention de développer la prochaine percée en matière de batteries et de former les prochains innovateurs dans ce domaine. En 1991, Sony Corp. a commercialisé la batterie lithium-ion, pour laquelle Goodenough a fourni les bases d’un prototype. En 1996, son groupe de recherche a découvert un matériau de cathode plus sûr et plus respectueux de l’environnement et, en 2020, une société canadienne d’énergie hydroélectrique a acquis les brevets de cette nouvelle batterie.

« Les sept décennies de dévouement de John à la science et à la technologie ont radicalement changé notre mode de vie, et ce fut un véritable privilège de travailler avec lui pendant tant d’années », a déclaré Ram Manthiram, professeur à la Cockrell School, ami et associé de longue date de Goodenough, qui l’a rejoint à l’UT dans les années 1980. Manthiram, pionnier des batteries, a prononcé la conférence Nobel à Stockholm au nom de Goodenough. « John était l’un des plus grands esprits de notre époque et il est une source d’inspiration. Il savait écouter, aimer et respecter tout le monde. Je chérirai toujours le temps que nous avons passé ensemble, et nous continuerons à construire sur les fondations que John a établies ».

En 2022, en l’honneur de son 100e anniversaire, des scientifiques et des ingénieurs des communautés mondiales des batteries et des sciences du solide se sont réunis sur le campus de l’UT Austin pour un symposium afin de partager des histoires sur l’impact de Goodenough et de discuter de problèmes difficiles en physique et en chimie de la matière condensée et de la prochaine génération de recherche sur les batteries.

La vivacité d’esprit et le rire contagieux de Goodenough ont été des caractéristiques déterminantes qui ont influencé le niveau de célébrité qu’il a reçu. On pouvait entendre ce rire résonner dans les bâtiments d’ingénierie de l’UT – vous saviez que Goodenough se trouvait à votre étage et vous ne pouviez vous empêcher de sourire à l’idée de le croiser.

Il venait encore travailler à plus de 90 ans. Pour lui, il n’y avait aucune raison de ne pas le faire. « Ne prenez pas votre retraite trop tôt ! a déclaré Goodenough à la Fondation Nobel et à d’autres. C’est un conseil qu’il donnait souvent et qu’il suivait certainement.

Goodenough, qui n’a jamais eu d’enfants, était passionné par les dons à l’université. Il a souvent fait don à l’UT des prix en argent qu’il avait reçus, contribuant ainsi à soutenir les étudiants et les chercheurs en ingénierie. En 2006, il a créé le John B. and Irene W. Goodenough Endowed Research Fund in Engineering, et en 2016, en l’honneur de son épouse Irene, il a créé la Irene W. Goodenough Endowed Presidential Scholarship in Nursing. Catherine’s College de l’Université d’Oxford a créé en son honneur la Goodenough Fellowship in Chemistry.

Parmi ses nombreuses distinctions, dont le prix Nobel – qui lui a été décerné conjointement avec Stanley Whittingham de l’université de l’État de New York à Binghamton et Akira Yoshino de l’université de Meijo – Goodenough a reçu la médaille nationale de la science, le prix du Japon, le prix Charles Stark Draper, la médaille Benjamin Franklin, le prix Enrico Fermi, le prix Robert A. Welch, la médaille Copley et bien d’autres encore. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont une autobiographie intitulée « Witness to Grace », publiée en 2008.

