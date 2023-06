Qualcomm dévoile le chipset d’entrée de gamme Snapdragon 4 Gen 2 fabriqué à partir d’un processus de 4 nm

Que s’est-il passé ? Qualcomm a annoncé le Snapdragon 4 Gen 2, son nouveau SoC d’entrée de gamme destiné aux smartphones économiques et successeur du Snapdragon 4 Gen 1 de l’année dernière. Il apporte principalement des améliorations itératives pour le rendre plus compétitif par communiqué aux offres de Mediatek et Samsung.

La puce Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 est fabriquée sur l’un des nœuds de traitement 4nm de Samsung, ce qui devrait se traduire par une meilleure efficacité énergétique et, par conséquent, par des appareils offrant une meilleure autonomie.

Côté processeur, le Snapdragon 4 Gen 2 présente la même configuration à huit cœurs que son prédécesseur, à savoir deux cœurs de performance basés sur le Cortex A78 et six cœurs d’efficacité dérivés du Cortex A55. Toutefois, la réduction du nombre de nœuds a permis à l’entreprise d’augmenter légèrement les vitesses de fréquence maximales (jusqu’à 2,2 GHz pour les gros cœurs et 2 GHz pour les petits), ce qui a contribué à une augmentation des performances de 10 %.

Qualcomm n’en dit pas plus sur le hardware GPU utilisé dans le nouveau SoC ou sur ses performances. Cela indique qu’il utilise probablement le même Adreno 619 interne que le Snapdragon 4 Gen 1 de dernière génération et le Snapdragon 480 qui l’a précédé, avec des améliorations minimes (voire inexistantes) de la vitesse de fréquence.

Le sous-système mémoire a été considérablement amélioré, la dernière puce de Qualcomm prenant désormais en charge la mémoire LPDDR5 à des vitesses allant jusqu’à 3 200 MHz, ainsi que la mémoire LPDDR4X plus ancienne (et moins chère) à des vitesses allant jusqu’à 2 133 MHz. Elle prend également en charge le stockage UFS 3.1 à deux voies, ce qui fait plus que doubler la bande passante totale maximale, qui passe à 2 900 Mo/s.

La nouvelle plateforme mobile de Qualcomm intègre le modem et le système RF Snapdragon X61 5G, qui prend en charge la version plus récente 3GPP Release 16 et améliore l’efficacité énergétique. Curieusement, si le SD4G2 prend toujours en charge le Wi-Fi 5, il est limité à une configuration d’antenne 1×1, ce qui réduit les vitesses de moitié par communiqué à son prédécesseur. Bluetooth passe également à la version 5.1, perdant au passage le prise en charge de Bluetooth Low Energy Audio.

Qualcomm annonce que les appareils équipés du chipset Snapdragon 4 Gen 2 devraient arriver au cours du second semestre de l’année. Espérons que le nouveau SoC sera plus populaire que son prédécesseur, qui n’est apparu que dans une poignée de téléphones de Xiaomi et Vivo.

