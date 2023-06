LiveSurface est un générateur de maquettes photoréalistes simple et rapide, conçu par un ancien designer d’Apple.

Les concepteurs peuvent créer des maquettes réalistes de nombreuses façons, mais ces méthodes ne sont pas toujours simples ou rapides. Et si vous pouviez simplement déposer vos fichiers graphiques dans une scène ou sur un objet et modifier rapidement les couleurs, l’éclairage, les matériaux et bien plus encore, le tout en temps réel ? C’est exactement ce que LiveSurface se propose de faire.

LiveSurface est une application conçue pour créer rapidement et facilement des maquettes photoréalistes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large sélection de scènes et d’objets (que LiveSurface appelle « Surfaces ») et les personnaliser avec leurs propres créations. Les surfaces vont de la signalisation intérieure et extérieure aux emballages, en via la papeterie, les téléphones et les ordinateurs, etc.

Vous voulez voir à quoi pourrait ressembler un livre avec une texture en liège ? Et si ce même livre était recouvert d’une feuille métallique ? LiveSurface a tout ce qu’il faut pour vous satisfaire.

Aujourd’hui, LiveSurface a lancé son application de visualisation de nouvelle génération avec un grand nombre de nouvelles fonctionnalités :

Conçue de A à Z par une équipe ayant des racines profondes dans le design, la photographie, l’ingénierie et le rendu, la nouvelle application propulse la visualisation et la présentation du design vers de nouveaux sommets, offrant une expérience de conception innovante et en temps réel qui est sans équivalent dans l’industrie.

Collaborations élargies dans le domaine de la surface :

Surfaces de niveau supérieur, créées en collaboration avec certains de nos photographes, designers et studios préférés.

Glissez et déposez des images vectorielles et des vidéos directement sur la planche d’art ou l’aperçu de LiveSurface pour une application en temps réel. Vous pouvez également utiliser le plugin LiveSurface Illustrator pour voir les rendus de prévisualisation tout en travaillant dans Illustrator.

Créez des matériaux physiques entièrement originaux, ou personnalisez ceux qui existent déjà, pour créer des effets d’impression subtils tels que le gaufrage, la gravure, les fluorescents, les métallisés, les plastiques et bien d’autres encore.

Créez des rendus animés en utilisant des instantanés pour animer les éléments de l’œuvre d’art. Glissez et déposez des vidéos pour obtenir des rendus animés instantanés sur n’importe quelle surface. Mélangez des œuvres d’art vidéo avec des matériaux pour un effet spectaculaire.

Les surfaces 3D détaillées sont désormais beaucoup plus fidèles, personnalisables et dotées de matériaux plus photoréalistes. Les surfaces Plus sont redimensionnables pour s’adapter précisément à un format exact et peuvent être tournées pour capturer n’importe quel angle.

Rendu raffiné avec des effets de caméra basés sur la physique tels que la profondeur de champ, la vignette, le point de mise au point et le zoom.

Itérer en toute confiance. Modifiez en fonction du contexte. Documentez le parcours créatif. Les instantanés permettent de capturer, de présenter et de revoir des concepts spécifiques sur une seule surface. Animez l’œuvre d’art, l’éclairage, les matériaux et l’appareil photo en jouant simplement une séquence d’instantanés.

Faites en sorte que la scène reflète la marque. Modifiez l’éclairage et la couleur du fond. Importez des images d’arrière-plan personnalisées. Modifiez les spécifications de l’objectif de la caméra. Modifiez les couleurs des éléments de surface.

Conçu sur mesure pour restituer des scènes photoréalistes en temps réel.

En plus d’une large sélection de surfaces 2D, LiveSurface propose également des « Surfaces Plus » : Il s’agit d’objets 3D qui peuvent être modifiés, tournés et animés. J’ai ajouté un fichier vidéo et, en quelques clics, j’ai créé un iPhone 14 Pro qui tournait pendant que la vidéo était diffusée dans la scène.

Vous avez besoin de peaufiner votre maquette ? LiveSurface propose un plugin qui ajoute un panneau à Adobe Illustrator et affiche la surface sélectionnée avec votre œuvre d’art pour un aperçu rapide de son apparence. Il vous suffit de modifier votre fichier Illustrator et de cliquer sur le bouton « Appliquer la maquette » pour mettre à jour le panneau de prévisualisation, ou de revenir en arrière pour voir vos modifications dans LiveSurface directement. Le processus est simple et instantané.

LiveSurface a été fondé par Joshua Distler, un ancien de l’équipe de conception d’Apple. Il n’est donc pas surprenant que l’application soit facile à utiliser et fonctionne bien sur Mac. Le prix commence à 14 $/mois ou 129 $/an et offre un mois d’essai gratuit. La nouvelle application LiveSurface est disponible dès aujourd’hui.

