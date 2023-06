Copilote Windows : libérer la puissance de l’IA dans Windows 11

Microsoft s’apprête à sortir Windows Copilot, une fonctionnalité d’IA pour Windows 11. Elle sera envoyée aux testeurs du programme Windows Insider dans les semaines à venir. Un aperçu de cette nouvelle technologie montre comment elle utilise la puissance de rendu de Microsoft Edge pour créer une plate-forme d’aide IA pour les utilisateurs de bureau.

Qu’est-ce que le copilote Windows

L’objectif de Windows Copilot est d’intégrer Microsoft Edge et Bing Chat dans Windows 11. Les utilisateurs peuvent s’attendre à de meilleures performances en utilisant Bing Chat. Ce dernier est un chatbot IA alimenté par ChatGPT d’OpenAI, dans un conteneur Web activé par Microsoft Edge. Les fonctionnalités de Microsoft Edge dans Bing Chat améliorent et accélèrent le fonctionnement de Windows 11 et de Windows Copilot. Nous notons également que les premières versions de cette mise à jour de l’IA ont déjà été testées dans le système d’exploitation. Windows Latest a eu accès à une version spéciale de pré-version de Windows 11.

Lorsque nos amis de Windows Latest ont posé des questions à Windows Copilot sur son fonctionnement interne, l’assistant propulsé par Bing a expliqué comment cela fonctionnait. Cet outil AI permet aux utilisateurs de modifier facilement les paramètres du système d’exploitation. Copilot facilite l’exécution d’actions telles que l’activation du mode sombre ou l’activation de Ne pas déranger. Par ailleurs, Copilot offre un moyen plus simple de contrôler votre expérience Windows en ouvrant des programmes spécifiques tels que Microsoft Word ou PowerPoint.

Bien qu’il soit basé sur le Web, Copilot dans Windows 11 a une capacité intégrée à reconnaître les programmes que vous utilisez en ce moment et à les intégrer dans le système d’exploitation sans effort. Par exemple, lorsque vous êtes profondément dans Outlook ou Word, Windows Copilot peut être appelé pour vous aider à rédiger des e-mails ou même vous proposer des résumés d’essais rédigés dans Word. Vous devez vous rappeler que, comme Copilot s’appuie sur ChatGPT de Bing, il se peut qu’il n’affiche pas d’informations précises ou qu’il refuse certaines tâches.

Être basé sur le Web aidera Windows 11 davantage

Windows Latest a également révélé la capacité de Microsoft à modifier Bing.com pour Windows 11 à l’aide de plug-ins internes. Ces composants spéciaux, parfois appelés « cartes d’action » ou « actions de bureau », permettent à Copilot d’identifier vos habitudes d’utilisation du système d’exploitation et de faire des suggestions pertinentes. Ces « cartes d’action » et quelques autres options font du chat Bing.com un outil très utile.

Malgré sa nature Web, Windows Copilot est une fonctionnalité utile qui est assez rapide et intelligente. C’est parce que Microsoft prend toujours soin du bon fonctionnement et des performances faciles à utiliser de ses produits. Cependant, de nombreux correctifs viennent après les mises à jour.

Comme il s’agit d’un outil Web, Microsoft mettra à jour les principales fonctionnalités de Windows Copilot en cas de besoin.

Cortana est venu pour la première fois avec Windows 10. Son objectif était de faciliter l’utilisation du système d’exploitation. Mais beaucoup n’aimaient pas ça. Vice versa, un grand groupe d’utilisateurs a signalé que cela ne fonctionnait pas rapidement ou ne fournissait pas d’informations à jour. Un autre problème était que Cortana ne pouvait pas gérer des tâches complexes.

Microsoft souhaite résoudre ces problèmes à l’aide des fonctionnalités ChatGPT, des plugins Bing, Microsoft Edge et OpenAI.

Source a également déclaré que Microsoft est sur la bonne voie pour publier Windows Copilot pour les testeurs dans les semaines à venir, donnant aux fans une chance d’avoir un aperçu personnel de l’IA de pointe.

