Dévoilement du chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 : les téléphones pas chers bénéficient d’un boost de puissance

Qualcomm a annoncé aujourd’hui une nouvelle génération de ses chipsets Snapdragon pour les smartphones abordables. Le Snapdragon 4 Gen 2 représente un rafraîchissement dans le portefeuille de Qualcomm pour les appareils bas de gamme. Selon Qualcomm, le nouveau chipset apporte des vitesses de processeur de fait, une connectivité 5G et le nouveau potentiel d’une expérience photo améliorée dans les caméras intégrées.

En ce qui concerne les détails techniques, le nouveau budget Soc de Qualcomm apporte le processeur Kryo, avec des vitesses de pointe allant jusqu’à 2,2 GHz, ce qui représente une légère augmentation par rapport à la génération précédente. Il y a un détail important sur la charge car le nouveau SoC prend en charge la technologie Quick Charge.

Comme l’indiquent les ingénieurs de Qualcomm, cela fournira une charge de 50 % de la batterie en seulement 15 minutes. Aucune capacité de batterie spécifique n’a été donnée, mais même avec ces informations fournies, nous avons un aperçu de la façon dont la charge se déroulera.

La nouvelle plate-forme de chipset prend en charge les écrans FHD + avec des fréquences d’images allant jusqu’à 120 images par seconde. Bien sûr, cela n’indique pas nécessairement que tous les futurs téléphones à petit budget prendront en charge de tels écrans, mais cela donne simplement la possibilité aux fabricants de téléphones d’en profiter.

De plus, Snapdragon 4 Gen 2 permet certaines mises à niveau de l’appareil photo. Par exemple, la stabilisation électronique de l’image, la mise au point automatique plus rapide et la réduction améliorée du flou. Le nouveau Soc fournit également un filtrage temporel multi-caméras (MCTF) pour une réduction drastique du bruit lors de l’enregistrement vidéo. Il existe également des réglages d’éclairage basés sur l’IA pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité, ainsi qu’un outil de suppression du bruit de fond basé sur l’IA.

Snapdragon 4 Gen 2 est traité dans un nœud de 4 nm, ce qui au départ le rend compétitif en termes de performances et d’une meilleure efficacité énergétique en même temps.

Disponibilité et caractéristiques du Snapdragon 4 Gen 2

Les premiers appareils alimentés par ce chipset devraient être disponibles à la fin de cette année.

La liste complète des caractéristiques suit ci-dessous:

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450) CPU Processeur Kryo Architecture 64 bits 2 cœurs de performance, jusqu’à 2,2 GHz 6 cœurs d’efficacité, jusqu’à 2 GHz

GPU GPU Adreno Vulcain 1.1 OpenGL ES 3.2 OpenCL 2.0 Décodeur H.265 et VP9 à accélération hardware

Socket en charge de l’affichage Snapdragon 4 Gen 2 FHD+ à 120 Hz HD+ (900 x 1600 à 120 Hz)

Mémoire Mémoire LP-DDR5x jusqu’à 3200 MHz Mémoire LP-DDR4x jusqu’à 2133 MHz

FAI Deux FAI Spectra 12 bits Capture de photos jusqu’à 108MP Jusqu’à 16MP + 16MP double caméra avec 30 FPS Zero Shutter Lag Caméra unique jusqu’à 32MP avec 30 FPS Zero Shutter Lag Capture de photos jusqu’à 108MP Capture vidéo unique 1080p à 60 FPS Double capture vidéo 1080p à 30 FPS Capture vidéo au ralenti 720p @ 120 FPS

Modem Snapdragon 4 Gen 2 Mise en charge Connectivité Localisation : GPS, GLONASS, BeiDou, Calileo, NavIC, QZSS

Wi-Fi 5 : 2,4 GHz/5 GHz

Bluetooth : Version : 5.1

