Un homme du New Hampshire plaide coupable d’avoir détourné une livraison de produits Apple d’une valeur de 2 millions de dollars en échange d’un pot-de-vin

Un homme de Nashua, dans le New Hampshire, a plaidé coupable d’avoir transporté des cargaisons de produits Apple volés d’une valeur de 2 millions de dollars. Comme l’a annoncé le bureau du procureur du district du New Hampshire, Guangwei « William » Wu a accepté un pot-de-vin de plus de 700 000 dollars et plaide coupable de « transport interétatique de biens volés ».

Dans le New Hampshire, Wu possédait et dirigeait une société de transbordement appelée Hai Xing Qiao. L’automne dernier, l’entreprise de la victime a acheté pour 2 millions de dollars de produits Apple et a engagé Hai Xing Qiao pour expédier les produits à Hong Kong.

Simultanément, cependant, une autre société basée à Hong Kong, Yongfu Huo, a versé un pot-de-vin de 700 000 dollars à Hai Xing Qiao pour que les produits lui soient expédiés au lieu d’être envoyés à la victime. Wu a accepté ce pot-de-vin. En substance, Yongfu Huo a payé 700 000 dollars pour recevoir une cargaison de produits Apple d’une valeur de plus de 2 millions de dollars, comprenant des MacBooks, des iPads, des iPhones et des Apple Watches.

Pour tenter de brouiller les pistes, Wu a prétendu que « les forces de l’ordre avaient saisi les produits Apple ». Sa société a ensuite envoyé à la victime un faux document intitulé « Clause de non-responsabilité », prétendument délivré par le Service d’inspection postale des États-Unis et portant la signature falsifiée d’un agent fédéral.

La loi sur l’inculpation prévoit une peine maximale de 10 ans de prison, 3 ans de liberté surveillée, une amende de 250 000 dollars et une restitution. Les peines sont imposées par un juge du tribunal fédéral de district sur la base des directives américaines en matière de peines et des lois qui régissent la détermination d’une peine dans une affaire pénale. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, le défendeur rembourse 2 millions de dollars de dédommagement à la victime.

