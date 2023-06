La police britannique blâme la fonction SOS d’Android après avoir été inondée de messages. "silencieux" appels d’urgence

Facepalm : Les forces de police britanniques sont confrontées à une nouvelle menace : le système d’exploitation mobile Android. La fonction SOS, qui permet d’appeler les services d’urgence du pays après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton d’allumage, a laissé les standards téléphoniques « inondés » d’appels silencieux parce que les utilisateurs l’ont activée par inadvertance.

La BBC rapporte que tout le Royaume-Uni connaît actuellement un nombre record d’appels au 999 (l’équivalent national du 911). On pense que la cause est une mise à jour d’Android qui a été publiée entre octobre 2022 et février 2023, apportant la fonction d’appel SOS d’urgence à un plus grand nombre d’appareils.

Cette fonction permet de composer le 999 lorsqu’on appuie au moins cinq fois sur le bouton d’alimentation du téléphone. Cela peut sembler beaucoup, mais il semble que de nombreuses personnes le fassent accidentellement lorsque le téléphone est dans leur poche.

La mise à jour a ajouté une nouvelle fonction d’urgence SOS pour les appareils permettant d’appeler le 999 lorsque le bouton d’alimentation est pressé cinq fois ou plus. Ces « appels silencieux », comme on les appelle, sont dirigés vers les salles de contrôle de la police, ce qui a entraîné une augmentation significative des appels silencieux. – Conseil national des chefs de police (NPCC) (@PoliceChiefs) 17 juin 2023

Un appel involontaire au 999 indique que les services d’urgence n’entendent que du silence à l’autre bout de la ligne, mais comme une personne peut être en danger et incapable de parler, les opérateurs doivent prendre le temps d’évaluer l’appel pour s’assurer que l’aide n’est pas nécessaire. Un comté a déclaré avoir reçu 169 appels silencieux en 19 heures, et il faut environ 20 minutes pour traiter chacun d’entre eux.

Le National Police Chiefs Council a tweeté que les utilisateurs d’Android peuvent vérifier leurs paramètres d’urgence pour désactiver la fonctionnalité SOS Urgence s’ils le souhaitent. Il a également demandé à toute personne qui compose accidentellement le 999 de ne pas raccrocher, de faire savoir à l’opérateur qu’il s’agit d’un accident et de lui dire qu’il n’a pas besoin d’aide.

SOS Urgence existe depuis près de deux ans sur les téléphones Pixel, mais elle a mis plus de temps à arriver sur les appareils des autres fabricants, car ce sont ces derniers qui sont responsables du déploiement de la fonctionnalité.

Google a réagi à ce communiqué en déclarant à la BBC que les fabricants de téléphones sont responsables de l’offre de SOS Urgence sur leurs appareils et de la gestion du fonctionnement de la fonction sur les téléphones individuels.

« Nous prévoyons que les fabricants d’appareils mettront rapidement à la disposition de leurs utilisateurs des mises à jour qui résoudront ce problème. Les utilisateurs qui continuent à rencontrer ce problème doivent désactiver l’option SOS d’urgence pendant les deux prochains jours », a déclaré un porte-parole de Google.

Le déclenchement accidentel des fonctions d’urgence des téléphones n’est pas nouveau. L’année dernière, la fonction de détection d’accident de l’iPhone 14/Apple Watch a été déclenchée des dizaines de fois par des utilisateurs de montagnes russes.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :