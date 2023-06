Un randonneur à la jambe cassée secouru par hélicoptère grâce à un SOS par satellite

Une randonneuse qui s’était cassé la jambe a été hélitreuillée après avoir utilisé la fonction SOS par satellite de son iPhone 14.

La femme a pu appeler à l’aide alors qu’elle ne savait même pas comment fonctionnait cette fonction…

SOS d’urgence par satellite

Apple a annoncé cette fonctionnalité pour la première fois lors de la présentation de l’iPhone 14, et le service a été lancé aux États-Unis et au Canada en novembre de l’année dernière. Un mois plus tard, il a été déployé au Royaume-Unis, en France, en Allemagne et en Irlande, et son expansion internationale s’est poursuivie depuis.

Avec Emergency SOS via satellite – introduit avec la gamme iPhone 14 – si un utilisateur n’est pas en mesure de joindre les services d’urgence parce qu’aucune couverture mobile ou Wi-Fi n’est disponible, une interface facile à utiliser apparaît sur l’iPhone pour obtenir l’aide de l’utilisateur en utilisant une connexion satellite. Un bref questionnaire apparaît pour aider l’utilisateur à répondre à des questions essentielles en quelques clics. Ce questionnaire est transmis aux répartiteurs dans le message initial, afin qu’ils soient en mesure de comprendre rapidement la situation de l’utilisateur et l’endroit où il se trouve. Apple a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour examiner les questions et les protocoles standard afin d’identifier les raisons les plus courantes d’appeler les services d’urgence. Après le questionnaire, l’interface intuitive guide l’utilisateur vers l’endroit où il doit pointer son iPhone pour se connecter et envoie le message initial. Ce message comprend les réponses de l’utilisateur au questionnaire, sa localisation, y compris l’altitude, le niveau de la batterie de l’iPhone et l’identification médicale, si elle est activée. Le questionnaire et les messages de suivi sont transmis directement par satellite à des répartiteurs qui acceptent les messages texte, ou à des centres de relais composés de spécialistes formés par Apple qui peuvent appeler à l’aide au nom de l’utilisateur. La transcription peut également être partagée avec les contacts d’urgence de l’utilisateur pour les tenir informés.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont qualifié cette fonctionnalité de « changement de donne » et l’ont créditée d’un certain nombre de sauvetages par hélicoptère.

Un randonneur à la jambe cassée secouru

ABC7 rend compte aujourd’hui du dernier sauvetage réussi.

Une femme qui s’était cassé la jambe lors d’une randonnée à Tujunga a pu appeler le 911 malgré l’absence de service de téléphonie mobile grâce à une nouvelle fonction innovante de l’iPhone 14. Juana Reyes faisait une randonnée avec des amis dans une partie isolée de Trail Canyon Falls dans la forêt nationale d’Angelos lorsque le sentier s’est effondré sous elle. « Nous avons essayé d’appeler le 911, mais nos téléphones ne fonctionnaient pas », a déclaré Juana Reyes lors d’une interview avec Eyewitness News. « Heureusement, mon téléphone est équipé d’une fonction SOS satellite qui a pu se connecter à… je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, je suppose qu’il s’agit de satellites ».

Les services de recherche et de sauvetage du comté de Los Angeles affirment qu’il s’agit de leur troisième sauvetage depuis le début de l’année, rendu possible grâce à la fonction de l’iPhone.

Contrairement à de nombreuses fonctions de l’iPhone, dont les non-initiés ne connaissent peut-être même pas l’existence, la fonction SOS d’urgence par satellite avertit automatiquement les utilisateurs en cas de besoin. Si vous tentez d’appeler le 911 et qu’aucun service mobile n’est disponible, votre iPhone 14 vous présentera automatiquement un bouton vous permettant d’utiliser le service de messagerie par satellite à la place.

L’un des premiers intervenants impliqués dans le sauvetage a tweeté une vidéo de Reyes en train d’être hissé dans l’hélicoptère.

Tout s’est bien terminé, Reyes est maintenant de retour chez lui et devrait se rétablir complètement.

