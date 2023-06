Un tribunal new-yorkais condamne des avocats à une amende pour avoir cité de fausses affaires générées par ChatGPT

Que s’est-il passé ? Deux avocats et leur cabinet ont été condamnés à une amende de 5 000 dollars par un juge de district de Manhattan pour avoir cité de fausses recherches juridiques générées par ChatGPT. Dans un test écrit, le juge P. Kevin Castel a réprimandé les avocats Steven Schwartz et Peter LoDuca pour ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable avant de soumettre leur dossier et pour avoir abandonné leurs responsabilités légales en tant qu’auxiliaires de justice lorsqu’ils ont soumis « des test judiciaires inexistants avec de fausses citations et de fausses références ».

La décision a été rendue un mois après que l’avocat Steven A. Schwartz a admis avoir soumis de fausses recherches juridiques générées par ChatGPT dans une affaire de dommages corporels contre la compagnie aérienne colombienne Avianca. La citation de Schwartz faisait référence à plusieurs affaires similaires à celle qu’il défendait, mais aucune des affaires citées n’était réelle. Il s’est avéré que ChatGPT les a toutes fabriquées dans le seul but d’étayer la demande de Schwartz.

Confronté à l’erreur du juge Castel, Schwartz a admis que c’était la première fois qu’il utilisait ChatGPT pour ses recherches et qu’il n’avait aucune idée que le contenu pouvait être faux. Il s’est également excusé pour la confusion et a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de tromper le tribunal. Il a également affirmé qu’il avait tenté de vérifier l’authenticité des citations en demandant à ChatGPT si les cas étaient réels, et qu’il avait obtenu une réponse positive de la part du chatbot.

Dans sa décision contre les deux avocats et leur cabinet Levidow, Levidow & ; Oberman, le juge Castel a déclaré qu’il n’y a rien d' »intrinsèquement incorrect » dans l’utilisation de l’intelligence artificielle dans des scénarios juridiques. Toutefois, il incombe aux avocats de veiller à ce que leurs documents soient exacts sur le plan des faits. Le juge s’est également offusqué du fait que M. Schwartz ait apparemment maintenu les faux test même après que les avocats d’Avianca ont alerté le tribunal sur le fait qu’il n’existait aucune trace des affaires citées dans le dossier.

À la suite de la décision du tribunal de district de Manhattan, Levidow, Levidow & ; Oberman a publié une déclaration dans laquelle il exprime « respectueusement » son désaccord avec la décision du tribunal. « Nous avons commis une erreur de bonne foi en ne croyant pas qu’un outil technologique pouvait inventer des affaires de toutes versions », a déclaré le cabinet. M. Schwartz et ses avocats ont refusé de commenter la décision, tandis que M. LoDuca n’a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

D’autre part, les avocats d’Avianca ont applaudi la décision du tribunal d’imposer l’amende et de rejeter l’affaire de dommages corporels. Il est important de souligner que le rejet n’a rien à voir avec les fausses citations, mais qu’il a été prononcé parce que l’affaire a été déposée trop tard.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :