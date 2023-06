Vivo X90s dévoilé avec des performances et des fonctionnalités impressionnantes

Vivo, le géant chinois de la technologie, a présenté son smartphone phare très attendu, le Vivo X90s. Cet appareil de pointe a surpassé des concurrents renommés lors de tests précédents. Nous parlons du Xiaomi 13 Ultra et du Samsung Galaxy S23 Ultra dans les benchmarks AnTuTu et Geekbench.

Au cœur de ses performances exceptionnelles se trouve l’étonnant chipset MediaTek Dimensity 9200+. Il distingue le Vivo X90 de ses rivaux. Ce système sur puce est chargé de fournir une vitesse et une efficacité inégalées, faisant du smartphone une véritable centrale électrique.

Vivo X90s : un smartphone phare hautes performances avec des fonctionnalités impressionnantes

Les consommateurs chinois enthousiastes peuvent désormais passer des précommandes pour le Vivo X90, avec plusieurs options au choix. Le modèle de base, équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de mémoire flash interne, est disponible au prix abordable de 553 $. Pour ceux qui recherchent encore plus de puissance et de stockage, Vivo propose une déclinaison avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire flash interne pour 594 $, ainsi qu’une option de premier plan avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire flash interne, au prix de 649 $.

De plus, le Vivo X90s est un délice visuel, avec un superbe écran Full HD+ AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2800 x 1260 pixels. Ses couleurs vives et ses visuels cristallins offrent une expérience visuelle immersive aux utilisateurs.

De plus, les passionnés de photographie apprécieront les capacités de l’appareil photo du smartphone. Ainsi, le Vivo X90s arbore une remarquable caméra frontale de 32 MP, garantissant de superbes selfies et appels vidéo. À l’arrière, il abrite une puissante configuration d’appareil photo composée d’un objectif de 50 MP avec stabilisation optique d’image (OIS), d’un objectif grand angle de 12 MP et d’un objectif portrait de 12 MP. Cette combinaison polyvalente permet aux utilisateurs de capturer facilement des photos de qualité professionnelle.

La durée de vie de la batterie est toujours une préoccupation pour les utilisateurs de smartphones, mais le X90 résout ce problème avec une batterie robuste de 4810 mAh. De plus, l’appareil prend en charge une charge de 120 W, permettant des temps de recharge ultra-rapides.

Le Vivo X90s ne fait aucun compromis sur la commodité ou la durabilité non plus. Il est fourni avec une protection contre l’eau et la poussière IP64. L’inclusion d’un port infrarouge, de haut-parleurs stéréo, de capacités NFC et de la prise en charge du Wi-Fi 7 renforce encore l’attrait du smartphone.

Caractéristiques du Vivo X90s

6,78 pouces (2800 × 1260 pixels) FHD + BOE Q9 OLED HDR10 +, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité jusqu’à 1300 nits, gamme de couleurs 115% DCI-P3, gradation PWM ultra-haute fréquence de 2160 Hz

Processeur jusqu’à 3,35 GHz Octa Core Dimensity 9200+ 4 nm avec GPU Immortalis-G715

8 Go / 12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go (UFS 4.0) de stockage / 12 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go (UFS 4.0) de stockage

Android 13 avec OriginOS 3.0

Dual SIM

Appareil photo 50MP avec capteur Sony IMX866, ouverture f/1.75, spectre bionique VCS, flash LED, OIS, appareil photo ultra-large 12MP avec ouverture f/2.0, appareil photo portrait 12MP 50mm 2X, ouverture f/1.98, autofocus laser, revêtement Zeiss T* , optique ZEISS, puce V2

Caméra frontale 32MP avec ouverture f/2.45

Capteur d’empreintes digitales intégré, capteur infrarouge

Audio USB Type-C, haut-parleur stéréo

Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP64)

Dimensions X90 : 164,10 × 74,44 × 8,48 mm (noir, vert et blanc) / 8,88 mm (rouge) ; Poids : 201,5 g (noir) / 202,2 g (vert) / 203,5 g (blanc) / 197,5 g (rouge)

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen 1

Batterie de 4 810 mAh avec charge rapide de 120 W

