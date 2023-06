L’homme qui a volé plus de 23 millions de dollars dans le cadre d’une escroquerie aux redevances musicales sur YouTube écope d’une peine de 70 mois d’emprisonnement

En bref : L’un des deux hommes à l’origine d’une escroquerie au contenu de YouTube qui leur a rapporté plus de 23 millions de dollars risque une peine de 70 mois de prison, comme l’ont demandé les États-Unis. Près de six ans, c’est beaucoup, mais le gouvernement affirme vouloir dissuader quiconque d’envisager une fraude.

En 2021, Jose « Chanel » Teran, de Scottsdale (Arizona), et Webster Batista Fernandez, de Doral (Floride), ont été accusés d’avoir volé des droits d’auteur à YouTube en prétendant détenir les droits de plus de 50 000 chansons hispanophones non monétisées et en les téléchargeant sur la plateforme. Dans certains cas, de fausses notes des artistes en question ont été utilisées pour prétendre que le couple gérait les droits musicaux.

YouTube a approuvé le duo pour le système Content ID de la plateforme, qui est censé identifier les chansons qui apparaissent dans les téléchargements de vidéos afin que les détenteurs de droits puissent réclamer de l’argent pour la publicité. Ils ont également signé une licence d’enregistrement sonore et de contenu audiovisuel qui permet à Google de proposer la musique aux utilisateurs en échange de revenus de monétisation.

L’argent a été collecté par l’intermédiaire de MediaMuv, une société créée par les accusés. Elle est devenue un membre de confiance de YouTube Content ID par l’intermédiaire d’une société tierce désignée par les initiales A.R. À un moment donné, cinq à huit personnes travaillaient pour MediaMuv, utilisant des logiciels spécialisés pour trouver de la musique non monétisée qui serait ajoutée au catalogue.

L’un des titres, « Me Llamas » de Piso 21, a rapporté à Teran et Batista plus de 100 000 dollars grâce aux plus de 700 millions de vues de la vidéo sur YouTube.

Une partie des gains mal acquis a été utilisée pour acheter un manoir de 550 000 dollars, 129 000 dollars pour des Teslas, 93 000 dollars pour une BMW hybride et 62 000 dollars pour des bijoux.

Batista a plaidé coupable l’année dernière, tandis que Teran a signé un accord de plaidoyer admettant s’être engagé dans la fraude électronique et le blanchiment d’argent en février, écrit TorrentFreak.

Teran serait un musicien en herbe qui admire son co-accusé, qui est considéré comme le chef de l’opération.

« M. Teran pensait que M. Batista était un homme d’affaires prospère dans le domaine de la musique avec lequel il pourrait réaliser son rêve de produire de la musique, des films et des vidéos musicales. Croyant que le co-conspirateur était un ami proche, M. Teran était enthousiaste à l’idée de bénéficier des conseils et du partenariat du co-conspirateur », écrit l’avocat de M. Teran.

L’accusation écrit que Teran a obtenu plus de 6 millions de dollars grâce à ce stratagème, ce qui lui a permis de mener un train de vie somptueux. Il a également continué à percevoir des redevances frauduleuses après son inculpation.

La condamnation de Teran est prévue pour la fin du mois et une peine de 70 mois est recommandée. La condamnation de Batista est prévue pour le mois d’août.

