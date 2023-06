Erreur Steam Deck Cloud Sync – Voici comment y remédier

Steam Deck a apporté le jeu sur PC à un appareil que les joueurs peuvent transporter sans aucun problème. Il offre un accès à des milliers de jeux, dont un bon nombre de jeux AAA. Et comme il est fourni avec un support direct pour Steam Cloud, vous n’aurez pas à vous soucier de perdre votre progression, vos paramètres, vos statistiques et d’autres informations lorsque vous passerez d’un PC à cet appareil de jeu portable.

Cependant, la fonctionnalité Cloud Sync sur Steam Deck ne fonctionne pas toujours comme prévu. Parfois, vous obtenez une erreur, vous empêchant de synchroniser vos informations de jeu entre les appareils sur lesquels vous jouez. Mais la bonne nouvelle est qu’il existe des moyens simples de résoudre le problème. Continuez à lire pour tout savoir sur eux.

Résumé rapide

Pressé? Vous ne voulez pas lire tous les détails ? Eh bien, le moyen le plus rapide de réparer Steam Deck Cloud Sync est de vérifier si les jeux et SteamOS sont dans la dernière version. Si ce n’est pas le cas, vous devez lancer manuellement les mises à jour. Le problème persiste-t-il même après la mise à jour du système d’exploitation et des jeux ?

Dans ce cas, vous devez redémarrer l’appareil. De plus, assurez-vous que la synchronisation dans le cloud est activée pour chaque jeu sur votre Steam Deck. Assurez-vous que vous ne rencontrez aucun problème de connectivité. Vous voudrez également ajuster certaines fonctionnalités de compatibilité de jeu. Il convient également de noter que parfois ces erreurs apparaissent en raison de la panne des serveurs de Steam en raison d’une maintenance de routine.

Erreur Steam Deck Cloud Sync – Qu’est-ce que c’est ?

À la base, Cloud Sync de Steam Deck permet aux joueurs de sauvegarder leur progression sur un jeu et de le reprendre là où ils l’ont laissé sur un autre appareil. Cela rend le processus de lecture d’un jeu spécifique sur différents appareils fluide. Mais lorsqu’il y a un problème avec la synchronisation dans le cloud, vous constaterez que les appareils ne synchronisent pas vos données de jeu.

Steam Deck affiche généralement un message d’erreur lorsque cela se produit. Ce message d’erreur vous indique que Steam n’a pas réussi à synchroniser les données du jeu. Vous verrez également l’erreur lorsque l’ordinateur de poche de jeu ne peut pas localiser les fichiers les plus récemment enregistrés de Steam Cloud.

Il y a quelques autres raisons pour lesquelles l’erreur de synchronisation cloud Steam Deck peut apparaître. Par exemple, cela peut être dû au fait que les paramètres de synchronisation cloud sont désactivés sur l’ordinateur de poche de jeu. De plus, cela peut être dû à des problèmes de connectivité réseau ou à une maintenance temporaire des serveurs Steam.

En plus de cela, vous pouvez faire face à l’erreur lorsque les fichiers du jeu sont corrompus, ont des configurations incorrectes, l’appareil est sur SteamOS obsolète et une incompatibilité entre les versions du jeu.

Comment réparer l’erreur Cloud Sync sur Steam Deck

Ainsi, afin de vous débarrasser de l’erreur de synchronisation cloud sur Steam Deck, vous devez suivre les étapes suivantes –

1. Assurez-vous que Steam Cloud Sync est activé

Vous avez peut-être accidentellement désactivé l’option de synchronisation cloud sur le Steam Deck. Donc, avant de passer aux autres étapes, assurez-vous qu’il est activé. Vous vous demandez comment vous pouvez le vérifier ? Vous devez appuyer sur le bouton Steam et vous diriger vers Paramètres. Ensuite, appuyez sur Cloud et activez l’option Activer Steam Cloud.

S’il est déjà allumé, désactivez-le et rallumez-le. Vérifiez également si les jeux se synchronisent avec le cloud Steam. Pour ce faire, rendez-vous dans la bibliothèque Steam et sélectionnez l’icône d’engrenage. Cliquez sur Propriétés et accédez à la section Général. Cochez l’option Conserver les sauvegardes du jeu dans le Steam Cloud. Appuyez également sur « Vérifier l’intégrité des fichiers de sauvegarde ».

2. Vérifiez la connexion

Avant toute chose, vous devez vérifier si vous avez des problèmes de connectivité. Chargez simplement un site Web sur votre Steam Deck et voyez si la page se charge correctement. Si ce n’est pas le cas, vous devez vérifier le réseau et prendre les mesures nécessaires pour le réparer.

3. Voir si les serveurs Steam sont en panne

L’erreur de synchronisation du cloud sur Steam Deck peut se produire en raison de l’arrêt des serveurs de Steam. Pour être sûr, rendez-vous sur Down Detector ou Steam Stat. Ces sites devraient vous permettre de savoir si d’autres utilisateurs signalent des problèmes. Notez que Steam effectue une maintenance de routine tous les mardis à 19 h 00 HNE. Et la plupart des pannes peuvent entraîner des erreurs pendant cette période.

4. Redémarrez le Steam Deck

Parfois, tout ce dont il a besoin pour résoudre une erreur sur Steam Deck est un simple redémarrage. Appuyez simplement sur le bouton Steam de l’appareil et lancez le menu principal. Ensuite, accédez à Alimentation et sélectionnez Redémarrer. Si le système ne répond pas et que vous ne pouvez pas accéder au menu de lancement, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pour lancer le processus de redémarrage forcé.

5. Mettez à jour les jeux et le Steam Deck

C’est toujours une bonne idée de garder le Steam Deck à jour. Et la même chose s’applique aux jeux que vous avez sur l’appareil. Ces mises à jour corrigent les bugs et les problèmes signalés, ce qui améliore l’expérience globale.

Désormais, pour mettre à jour SteamOS, vous devez appuyer sur le bouton Steam et aller dans Paramètres. Rendez-vous sur Système et appuyez sur Vérifier les mises à jour. Si une mise à jour est disponible, vous devez appuyer sur le bouton Appliquer. Et pour les jeux, rendez-vous dans votre bibliothèque Steam et cliquez sur les Propriétés de chacun. Vérifiez les mises à jour et cliquez sur Appliquer s’il y en a une disponible.

