iPhone 15 Pro Max : une nouvelle fuite suggère le remplacement du bouton de sourdine

L’iPhone 15 Pro Max est l’un des smartphones les plus attendus de l’année. Avec des rumeurs et des fuites circulant sur sa conception et ses fonctionnalités, l’une des fuites les plus récentes concerne un étui de protection pour le téléphone. Selon un leaker nommé Majin Bu, l’étui de protection pour l’iPhone 15 Pro Max viendra avec un énorme changement. Il est important de noter qu’il ne s’agit que d’une fuite non confirmée et que nous ne pouvons pas vérifier l’authenticité de la fuite pour le moment.

L’étui de protection qui est en fuite

Majin Bu, un leaker bien connu, a partagé des images d’un étui de protection pour l’iPhone 15 Pro Max. À partir de l’image, il y a un énorme changement dans la partie supérieure du cadre gauche de l’étui de protection, c’est-à-dire le bouton de sourdine des iPhones précédents. La touche muet est présente sur les iPhones depuis 16 ans. Cependant, si cette fuite s’avère vraie, Apple remplacera cette clé pour la première fois. Majin Bu affirme que l’ouverture à l’emplacement de la touche de sourdine est le plus grand changement de l’appareil. Il a ajouté qu’il s’agissait de la « clé personnalisée » utilisée pour remplacer la touche de sourdine.

Les coques iPhone plus anciennes sont plates et ont des ovales étroits qui permettent aux utilisateurs de basculer le Switch de sourdine. L’étui est censé être fait de matériaux de haute qualité et est conçu pour protéger le téléphone contre les rayures, les chutes et autres dommages. On dit également que l’étui est mince et léger, ce qui le rend facile à transporter.

Implications de la fuite

La fuite de la coque de protection de l’iPhone 15 Pro Max est importante car elle nous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler le téléphone. Le boîtier semble avoir une découpe pour le module de caméra, qui serait plus grand que celui de l’iPhone 14 Pro Max. Cela suggère que l’iPhone 15 Pro Max pourrait avoir un système de caméra plus avancé que son prédécesseur.

Derniers mots

La fuite de la coque de protection de l’iPhone 15 Pro Max est une excellente nouvelle pour les fans d’Apple. Ceci est particulièrement pour ceux qui attendent avec impatience la sortie du téléphone. La fuite ne révèle pas grand-chose sur les fonctionnalités du téléphone. Cependant, cela nous donne une idée de ce à quoi le téléphone pourrait ressembler. D’autres rumeurs et fuites ont circulé à propos du téléphone. La plupart de ces fuites suggèrent qu’il aura des mises à jour majeures par rapport à son prédécesseur.

