Explorer les améliorations de la version bêta 2 d’iOS 17 d’Apple : qu’est-ce qui a changé ?

Initialement, Apple a publié iOS 17 Beta 2 lors de la WWDC 2023. Cependant, la société ne l’a pas mis à la disposition des développeurs comme d’habitude. L’iOS 17 Beta 2 est désormais disponible pour les développeurs. Comme d’habitude, la mise à jour comprend quelques nouvelles fonctionnalités et quelques améliorations. Dans cette version d’iOS 17, Apple a abordé des domaines tels que le téléphone, FaceTime, les messages et bien d’autres. Lisez la suite pendant que nous discutons sous peu des dernières fonctionnalités à venir sur votre iPhone.

Écran de mise à jour du logiciel iOS 17

Depuis quelques années, l’écran de mise à jour logicielle d’iOS n’a jamais changé. Il semblait qu’Apple ne voyait aucune raison d’apporter des modifications à cette partie de l’iOS. Enfin, la firme de Cupertino a rafraîchi l’écran de mise à jour logicielle. Désormais, les utilisateurs pourront voir plus d’informations sur la mise à jour du logiciel. Par ailleurs, ils verront des détails supplémentaires sur l’adhésion au programme bêta et rappelleront même aux utilisateurs de sauvegarder leurs données avant d’installer des mises à jour logicielles. Apple a également actualisé les boutons de mise à jour qui sont les boutons « Mettre à jour maintenant » et « Mettre à jour demain », ajoutant une touche supplémentaire à leur apparence.

Application de messagerie iOS 17

Dans l’application Messages, l’utilisateur recevra désormais un conseil sur l’envoi de messages avec votre voix plutôt que de taper avec Siri. Cela rendra l’envoi de messages beaucoup plus pratique que la méthode actuelle. Il sera également très utile notamment en conduisant ou en ayant la main occupée. La fonction Airdrop a également reçu une amélioration qui invite l’utilisateur à tenir le téléphone plus près d’un autre téléphone au cas où il ne pourrait pas voir les personnes à proximité.

Paramètres de localisation iOS 17

Avec les paramètres de localisation, le fabricant d’iPhone a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous aidera à plusieurs reprises. Les utilisateurs verront désormais une nouvelle option appelée « MicroLocation » dans les paramètres système de la section Emplacements et confidentialité. De plus, Apple a supprimé la fréquence de veille et la confirmation de l’emplacement des clips d’application.

Autres fonctionnalités notables dans iOS 17 Beta 2

D’autres modifications que les utilisateurs trouveront après la mise à jour de leur iPhone vers le dernier logiciel incluent davantage de tailles de widgets pour l’application Apple Music. Désormais, les utilisateurs peuvent également désactiver les notifications lorsqu’ils sont en mode veille. Cependant, MacRumors a également signalé qu’il existe une option pour marquer certaines notifications comme « Critiques ». Ces notifications seront envoyées même en mode veille.

Prendre des précautions

Comme toujours, veuillez prendre des précautions supplémentaires lors de l’installation des logiciels bêta car ils ne sont pas entièrement complets. De tels logiciels peuvent constituer une menace sérieuse pour votre appareil ou même le rendre inutile. N’oubliez pas de sauvegarder toutes vos données avant d’installer la mise à jour. De plus, le logiciel Beta n’est pas pour tout le monde. Seuls les utilisateurs qui ont rejoint le programme pour développeurs Apple peuvent l’installer. Pour rejoindre le programme, veuillez cliquer sur ce lien et suivre les étapes simples pour vous inscrire.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine