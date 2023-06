Android vs iOS – Une étude révèle qu’Android est plus facile à utiliser

Lorsque vous passez d’un appareil mobile à l’autre, préparez-vous à une courbe d’apprentissage. Tout, du changement de fonds d’écran à la désinstallation d’applications, peut sembler inconnu. Cependant, la transition d’iOS à Android peut être moins difficile. C’est du moins ce que montre la récente étude concernant Android vs iOS.

D’un autre côté, si vous passez d’Android à iOS, vous devez passer par une courbe d’apprentissage abrupte. Après tout, l’interface utilisateur d’iOS est très différente de celle d’Android. L’étude indique que l’interface utilisateur d’Android est plus intuitive par rapport au système d’exploitation d’Apple, ce qui facilite la navigation.

Mais est-ce tout ce que l’étude Android vs iOS a à montrer ? Pas vraiment. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes sur lesquelles il a mis en lumière. Regardons de plus près.

Qu’est-ce que l’étude a pris en compte

Ainsi, l’étude tourne essentiellement autour de la convivialité d’Android et d’iOS. Pour comprendre quel système d’exploitation mobile est le plus facile à utiliser, l’étude s’est penchée sur les tâches et les fonctions avec lesquelles les utilisateurs rencontraient des difficultés. Vous vous demandez comment l’étude a pu comprendre cela?

Eh bien, l’étude d’utilisabilité Android vs iOS a pris les données des recherches Google effectuées par les utilisateurs iOS et Android. Et il est important de souligner que les données recueillies par l’étude proviennent des utilisateurs résidant aux États-Unis. Les résultats auraient pu être différents s’il avait pris en compte les données d’autres régions.

Cependant, à mon test, les résultats des États-Unis sont plus fiables que ceux des autres régions. Vous vous demandez pourquoi ? Selon le dernier rapport statistique, 43,72 % des utilisateurs de smartphones aux États-Unis utilisent un iPhone. D’autre part, 46,30 % des utilisateurs de smartphones aux États-Unis utilisent des appareils Android. Cela rend la comparaison Android vs iOS équitable.

Méthodologie de cette étude Android vs iOS

Pour arriver à un résultat, cet Android vs iOS a analysé le volume de recherche mensuel moyen des 12 derniers mois. L’étude a utilisé différents formats de mots-clés de recherche pour différentes tâches. Cependant, il a utilisé le même format pour le terme Android et iOS. Cela a gardé les résultats impartiaux.

Par exemple, lorsque cette étude Android vs iOS analysait « comment faire une capture d’écran sur Android », elle a comparé les données avec « comment faire une capture d’écran sur iPhone ». Bien sûr, le terme Android ici est un peu. Après tout, il existe plusieurs fabricants d’Android. D’autre part, iOS ne se trouve que sur les iPhones. Ainsi, le système d’exploitation d’Apple avait un avantage ici.

Pour compenser, cette étude Android vs iOS a augmenté les chiffres liés à Android afin de tenir compte des mots-clés liés à des fabricants spécifiques. Autrement dit, l’étude a également examiné « comment faire une capture d’écran sur les téléphones Samsung » et « comment faire une capture d’écran sur Google Pixel ».

Android vs iOS – Les résultats

D’après les données analysées par l’étude, il est assez clair que les utilisateurs d’Android rencontrent moins de problèmes que les utilisateurs d’iOS lors de l’utilisation du système d’exploitation. Par exemple, 84 000 utilisateurs d’iPhone ont demandé à Google comment enregistrer l’écran de leur téléphone. D’autre part, 24 000 utilisateurs d’Android ont googlé la même phrase.

L’enregistrement d’écran est une tâche de base. Mais en comparaison, il y a une différence de 60 000 en termes de requêtes. Et 60 000 n’est en aucun cas un petit nombre. Et il ne s’agit pas seulement d’enregistrer des écrans. L’histoire est similaire pour la requête « comment réinitialiser les paramètres d’usine ». Dans ce cas, iOS en a 61 000 et Android en a 8 400. Ici, la différence est de 52 600.

Parmi toutes les requêtes prises en compte par cette étude Android vs iOS, Android s’avère meilleur dans 10 des 12 requêtes. Android a des valeurs plus élevées sur « comment prendre une capture d’écran » et « comment scanner un code QR ». Dans le cas de ces deux, iOS est clairement le gagnant sur « comment faire une capture d’écran ».

D’autre part, la différence dans « comment scanner un code QR » n’est que de 9 000. Ainsi, selon les résultats trouvés par l’étude, Android est plus intuitif qu’iOS. Au contraire, l’étude montre qu’iOS nécessite une courbe d’apprentissage abrupte pour s’habituer aux tâches de base.

Un test plus approfondi de l’étude

Bien que l’étude Android vs iOS montre qu’iOS est plus facile à utiliser qu’Android, vous devez tenir compte d’une chose. Autrement dit, davantage d’utilisateurs passent d’Android à iOS. En d’autres termes, le nombre d’utilisateurs qui passent d’iOS à Android est considérablement inférieur à celui des utilisateurs qui passent d’Android à iOS.

Pour être exact, une autre étude récente a montré que le pourcentage d’utilisateurs qui sont passés d’Android à iOS a augmenté au cours des cinq dernières années. Comme je l’ai mentionné au début, tout vous semblera nouveau lorsque vous passerez d’un système d’exploitation à un autre.

Cela pourrait expliquer pourquoi il y a autant de requêtes sur iOS que sur Android. De plus, même si les iPhones sont un peu difficiles à démarrer, les choses deviennent plus fluides à mesure que vous maîtrisez iOS. Alors, gardez cela à l’esprit avant de tirer une conclusion du résultat de l’étude Android vs iOS.

