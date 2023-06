Comment récupérer une clé USB formatée sous Windows 2023

Dans la plupart des cas, formater les fichiers indésirables sur une clé USB est beaucoup plus rapide que de les supprimer manuellement un par un. Cependant, que se passe-t-il si vous formatez par erreur une mauvaise clé USB et perdez accidentellement toutes vos données précieuses ? Vous devez vouloir savoir s’il est possible de récupérer des fichiers après le formatage. Pas de soucis. Cet article couvre tout ce dont vous avez besoin sur la récupération de clé USB formatée. Vous apprendrez comment récupérer une clé USB formatée gratuitement, avec ou sans logiciel, de trois manières simples. Lisez la suite pour savoir ce qu’ils sont et comment commencer!

Une clé USB formatée peut-elle être récupérée ?

La reponse courte est oui! Un logiciel de récupération de données peut être utilisé pour inverser la situation. Il ne peut pas inverser le processus de formatage, mais il est possible de minimiser la perte de données, en particulier pour les données perdues qui existent toujours sur le disque. Tant que la clé USB n’est pas physiquement cassée ou entièrement formatée, vous pouvez récupérer des fichiers formatés à partir de celle-ci dans une large mesure.

Comment récupérer une clé USB formatée avec un logiciel

De nombreux outils de récupération de données sur le marché permettent aux utilisateurs d’effectuer une récupération de clé USB, une récupération de carte mémoire et une récupération de disque dur externe. Après avoir essayé différentes options et résumé leurs performances, nous avons finalement trouvé le logiciel sans fonctionnalités verrouillées, que ce soit dans la version gratuite ou payante.

WorkinTool Data Recovery est un outil de récupération USB professionnel et facile à utiliser compatible avec tous les systèmes Windows. Ce logiciel aide les utilisateurs à récupérer tous les fichiers supprimés, perdus et formatés à partir de clés USB en quelques clics. Quel que soit l’état de la clé USB, formatée, morte ou corrompue, le logiciel de récupération USB WorkinTool ne fera aucun effort pour récupérer vos précieuses données.

Principales caractéristiques

Interface conviviale : conçu avec une interface moderne et intuitive, les utilisateurs peuvent démarrer avec cet outil sans apprentissage. Mais les utilisateurs peuvent également trouver facilement de nombreux didacticiels pratiques sur le site Web WorkinTool. Il est très facile à utiliser pour les novices en informatique.

500 Mo de récupération gratuite : les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement le logiciel de récupération de format USB WorkinTool. Il propose sa version complète gratuite avec 500 Mo de capacité de récupération gratuite. Sa version payante est également l’un des logiciels les moins chers parmi de nombreux rivaux, avec un prix de départ mensuel de 29,99 $. Il ouvre également un canal de remboursement de 7*14 jours. Les utilisateurs n’ont pas à se soucier de la sécurité de leurs fonds.

Vitesse d’analyse rapide : cet outil de récupération USB propose trois méthodes d’analyse (récupération rapide, récupération approfondie et récupération formatée). Il peut analyser une clé USB contenant des tonnes de fichiers en quelques secondes.

Performances exceptionnelles : WorkinTool peut récupérer plus de 1000 types de fichiers à partir de n’importe quel appareil, quelles que soient les causes de la perte de données. Le taux de récupération est jusqu’à 98%.

Comment récupérer des fichiers à partir de clés USB formatées avec WorkinTool

Étape1 : Connectez votre clé USB à un ordinateur Windows et lancez WorkinTool Data Recovery. Sélectionnez ensuite Récupération de carte USB/mémoire pour sélectionner votre lecteur et lancer une analyse rapide.

Étape2:Localisez les fichiers perdus sur votre disque. Vous pouvez appliquer la fonction Filtre ou les trois onglets sur la gauche pour rechercher vos fichiers par nom, type, taille et date de modification.

Étape 3 : Après avoir trouvé les fichiers nécessaires, cochez la case et appuyez sur Récupérer pour les récupérer. Il est recommandé d’enregistrer ces fichiers dans un emplacement différent pour éviter que la clé USB ne soit accidentellement écrasée.

Comment récupérer une clé USB formatée sans utiliser de logiciel

Les utilisateurs de Windows peuvent également essayer l’invite de commande (CMD ou CMD.exe) pour récupérer des clés USB formatées. En tant qu’outil intégré polyvalent sur les systèmes Windows, il peut aider les utilisateurs à réparer les erreurs de disque dur, à révéler les fichiers cachés, à récupérer les fichiers supprimés et à réparer la corruption des clés USB.

Cependant, il n’est pas facile à utiliser pour les novices en informatique en raison de son interface à l’ancienne et de ses lignes de commande compliquées. La récupération de fichiers spécifiques n’est pas facile pour cet interpréteur de ligne de commande. Cet outil intégré est plus adapté aux professionnels de l’informatique.

Principales caractéristiques

Entièrement gratuit : cet outil de récupération USB est préinstallé sur les systèmes Windows. Les utilisateurs n’ont pas besoin de débourser un centime pour déverrouiller ses fonctionnalités.

Fonctionnalités polyvalentes : Qu’il s’agisse de récupérer des fichiers supprimés ou de réparer des erreurs de lecteur, CMD peut les gérer facilement.

Comment récupérer des fichiers formatés à partir d’une clé USB à l’aide de CMD

Étape 1 : saisissez cmd dans le champ de recherche Windows et sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur pour ouvrir l’invite de commande.

Étape 2 : saisissez chkdsk X : /f/x/r. Remplacez la lettre X par la lettre de votre clé USB.

Étape 3 : Appuyez sur Entrée et attendez que le processus se termine.

Conseils alternatifs pour récupérer une clé USB formatée sans logiciel

Supposons que vous n’ayez pas réussi à récupérer des fichiers à partir de clés USB entièrement formatées en utilisant les méthodes ci-dessus et que vous n’ayez pas créé de sauvegarde pour vos précieux fichiers. Dans ce cas, un service professionnel de récupération de données peut être votre dernier choix. Cependant, l’embauche de professionnels coûte plus cher que les deux dernières méthodes. Mais dépenser de l’argent pour des professionnels est logique si vos fichiers perdus ont bien plus de valeur que de demander l’aide d’un centre de récupération de données.

Principales caractéristiques

Performances exceptionnelles : que ce soit pour des clés USB physiquement corrompues ou physiquement endommagées, les centres de récupération de données peuvent résoudre des problèmes que les solutions de bricolage ne peuvent pas atteindre.

Économie d’énergie : vous n’avez pas besoin d’essayer les solutions de récupération de données de bricolage dans cet article ou de perdre du temps à gérer les problèmes potentiels. Un centre de récupération de données professionnel doté d’un équipement sophistiqué et d’une riche expérience peut résoudre vos problèmes rapidement.

Pensées finales

La récupération d’une clé USB formatée est possible si vous ARRÊTEZ DE L’UTILISER immédiatement lorsque vos fichiers sont perdus. Cet article explique comment récupérer une clé USB formatée sous Windows avec deux solutions de bricolage gratuites et recommande des services professionnels de récupération de données si les deux solutions de bricolage échouent. J’espère que vous pourrez restaurer les données des clés USB avec succès.