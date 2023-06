5 meilleurs chargeurs de téléphone de 2023 : trouvez votre match parfait

Si vous envisagez d’acheter un appareil phare, gardez vos attentes basses en trouvant un chargeur dans la boîte. Par exemple, la série Galaxy S23, les téléphones Google Pixel 7 et la gamme Apple iPhone 14 sont fournis avec une brique de chargement. Apple a lancé cette tendance, et le reste des fabricants a suivi. Donc, si vous souhaitez profiter d’une vitesse de charge rapide, vous devez acheter l’un des meilleurs chargeurs de téléphone séparément.

Désormais, vous pouvez dire que certains téléphones sont fournis avec une brique de charge. Cependant, beaucoup d’entre eux peuvent être trop volumineux pour plus de commodité ou manquer des fonctionnalités supplémentaires que l’on trouve dans les meilleurs chargeurs de téléphone. Curieux de connaître les fonctionnalités supplémentaires ? Un exemple parfait serait plusieurs ports USB.

Alors, quelles options sont de bons choix comme meilleurs chargeurs de téléphone ? Eh bien, c’est là qu’intervient la liste ci-dessous. Elle comprend des chargeurs USB soigneusement sélectionnés avec des caractéristiques USB haut de gamme. Plus important encore, la liste se compose de chargeurs avec différents prix et caractéristiques. Ainsi, vous êtes obligé de trouver quelque chose qui répond à tous vos besoins.

1. Chargeur Anker 313 (ACE, 45W) – Meilleur chargeur de téléphone global

L’Anker 313 est un excellent choix parmi les meilleurs chargeurs de téléphone pour votre téléphone. Pour être exact, c’est un match parfait pour vous si vous avez un téléphone Galaxy S23. Vous vous demandez pourquoi ? C’est le seul chargeur tiers qui prend en charge la technologie de charge ultra rapide 45 W de Samsung.

Cette vitesse de charge vous permettra de recharger la batterie de votre Galaxy S23 Ultra en moins d’une heure. Mais est-ce uniquement pour les appareils Samsung Galaxy S23 ? Pas vraiment! Le chargeur de téléphone peut recharger n’importe quel appareil compatible PPS, QuickCharge ou USB-PD. Cela inclut la plupart des téléphones, Pixels, iPhones et ordinateurs portables Android alimentés par Qualcomm.

Caractéristiques principales du chargeur Anker 313

Vitesse de charge : 45W

45W Nombre de ports : 1

1 Type de ports : USB

USB Des dispositifs de sécurité: Un total de 10 dispositifs de sécurité

Un total de 10 dispositifs de sécurité Note de portabilité : Très portable

2. Anker 735 GaNPrime Charger – Meilleur chargeur de téléphone haut de gamme

Vous voulez un chargeur compact doté de fonctionnalités haut de gamme ? Ne cherchez pas plus loin car l’Anker 735 est ce que vous recherchez. Qu’est-ce qui le rend premium? Le chargeur de téléphone est fourni avec trois ports, que vous pouvez utiliser pour alimenter trois appareils en même temps.

Il utilise même la dernière technologie GaN. Cette technologie rend le chargeur de téléphone capable de fournir une charge efficace. Et comme la sortie de charge atteint 65 W, vous pouvez même accrocher la brique de charge à votre ordinateur portable. Bien sûr, l’ordinateur portable doit être compatible PD. De plus, il prend en charge les protocoles PPS, USB-PD et QuickCharge.

Caractéristiques principales du chargeur Anker 735 GaNPrime

Vitesse de charge : 65W

65W Nombre de ports : 3

3 Type de ports : USB-A x 1 et USB-C x 2

USB-A x 1 et USB-C x 2 Des dispositifs de sécurité: ActiveShield 2.0

ActiveShield 2.0 Note de portabilité : Bien

3. Anker PowerPort III Nano – Meilleur chargeur adapté aux voyages

Si vous voulez le plus petit bloc d’alimentation capable de recharger votre téléphone à une vitesse rapide, vous devez jeter un coup d’œil à l’Anker PowerPort III Nano. Comme son nom l’indique, le chargeur de téléphone est de très petite taille. En réalité, vous pouvez le transporter dans les poches de votre pantalon !

Mais ne jugez pas ses pouvoirs à sa taille. Ce chargeur de téléphone peut offrir jusqu’à 20 watts sur le port USB-C. C’est plus qu’assez de puissance pour recharger votre produit phare Xiaomi, Google ou Samsung à plus de la moitié en seulement 30 minutes. La brique dispose également de plusieurs fonctions de sécurité pour garantir le bon déroulement du processus de charge.

Caractéristiques principales d’Anker PowerPort III Nano

Vitesse de charge : 20W

20W Nombre de ports : 1

1 Type de ports : USB-C

USB-C Des dispositifs de sécurité: PowerIQ 3.0, Charge rapide 3.0 et USB-PD

PowerIQ 3.0, Charge rapide 3.0 et USB-PD Note de portabilité : Très portable

4. Spigen PowerArc 40W ArcStation Pro – Meilleur chargeur de téléphone avec deux ports

Vous n’avez pas plus de deux appareils USB-C ? Dans ce cas, vous recherchez probablement le meilleur chargeur de téléphone avec deux ports USB, n’est-ce pas ? Eh bien, le Spigen PowerArc 40W ArcStation Pro est un excellent choix pour vous ! Il dispose de deux ports USB-C pouvant offrir jusqu’à 40 W de puissance, chacun d’eux se rechargeant à 20 W.

D’autre part, lorsque vous utilisez un seul port, vous obtiendrez 30 W du chargeur de téléphone. Et 30W est encore assez rapide pour recharger votre smartphone en seulement une heure. De plus, comme la brique de charge utilise la technologie GaN, le design (form factor) global est très convivial. Par conséquent, vous pouvez facilement le transporter lors de vos déplacements.

Caractéristiques principales de Spigen PowerArc 40W ArcStation Pro

Vitesse de charge : Jusqu’à 40W

Jusqu’à 40W Nombre de ports : 2

2 Type de ports : USB-C x 2

USB-C x 2 Des dispositifs de sécurité: Fonction de sécurité en 15 points

Fonction de sécurité en 15 points Note de portabilité : Raisonnablement portable

5. Satechi 200W GaN USB-C – Meilleur chargeur de téléphone pour alimenter jusqu’à six appareils

De nos jours, il est tout à fait normal d’avoir plusieurs appareils alimentés par USB. Si vous me le demandez, j’ai quatre appareils qui doivent être rechargés presque tous les jours. Comme moi, vous avez probablement plusieurs appareils qui ont besoin de plusieurs briques de charge pour se recharger. Vous pouvez vous débarrasser de tout l’encombrement avec le Satechi 200W GaN USB-C.

Le principal atout de ce chargeur de téléphone est qu’il peut alimenter jusqu’à six appareils à la fois. Et comme il peut fournir jusqu’à 140 W, il ne faudra pas longtemps pour charger tous les appareils alimentés par USB. De plus, comme Satechi utilise la technologie GaN, le chargeur reste raisonnablement froid même lorsque les six ports sont remplis.

Caractéristiques principales du Satechi 200W GaN USB-C

Vitesse de charge : 120W

120W Nombre de ports : 6

6 Type de ports : USB-C x 6

USB-C x 6 Des dispositifs de sécurité: Conforme aux certifications CE et ETL

Conforme aux certifications CE et ETL Note de portabilité : Moyenne

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine