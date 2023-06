Pourquoi déplacer la production électronique hors de Chine est-il difficilement réalisable ?

Il n’y a pas si longtemps, Steve Jobs était l’invité d’une interview télévisée. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’iPhone ne pouvait pas être fabriqué aux États-Unis, il a expliqué que ce serait une mission impossible. « La production d’électronique de pointe ne sera probablement pas ramenée à la maison », a déclaré Jobs. Tout comme à l’époque, il est maintenant encore plus clair pourquoi déplacer la production depuis la Chine n’est pas si facile.

Dix ans ou plus plus tard, c’est toujours l’endroit où même les drapeaux américains sont fabriqués. En termes de développement industriel, ils ont progressé à un point auquel personne ne s’attendait. Afin de comprendre pourquoi déplacer la fabrication de puces vers l’Ouest est difficilement réalisable, nous devons remonter un peu dans l’histoire.

Comment sont-ils parvenus à ce niveau de développement ?

Dans les années 1970, sous l’ère Nixon, des négociations sur la normalisation des relations et une éventuelle coopération ont commencé. En 2001, le pays le plus peuplé du monde est devenu membre à part entière de l’OMC. Chose intéressante, il a été lancé par les États-Unis. Néanmoins, de nombreuses entreprises américaines y étaient déjà présentes. Mais les années 2000 et 2001 resteront dans les mémoires comme un tournant dans le développement industriel de la Chine.

Les entreprises américaines ont commencé à investir en Chine au début des années 80. Ils ont commencé par délocaliser la production en raison d’une main-d’œuvre moins chère et d’un plus large éventail d’opportunités pour gagner plus de profits. À l’époque, personne ne s’y opposait car tout le monde était satisfait. Une grande partie de la population a commencé à sortir de la pauvreté.

De l’autre côté, les entreprises américaines ont réalisé des bénéfices plus élevés. De plus, peu de personnes prêtaient attention à l’exploitation de la main-d’œuvre et aux droits de l’homme. La simple raison est qu’il n’était dans l’intérêt de personne que la coopération établie échoue.

Après l’an 2000, les autorités chinoises ont conclu qu’elles pouvaient beaucoup mieux exploiter leur potentiel. Ils ont donc commencé à développer une stratégie « écosystème ». Par exemple, la production d’une veste en coton ne nécessite pas que du coton.

Il y a aussi sa transformation, son tissage, sa couture et l’approvisionnement des matières premières nécessaires telles que les boutons, les fermetures à glissière, la corde, etc. Par conséquent, ils ont organisé la fabrication de ces matériaux sur leur propre sol. Ainsi que dans certaines parties des pays voisins comme le Bangladesh, le Népal et le Vietnam.

Déplacer la production depuis la Chine est-il même possible ?

La même chose se produit maintenant avec les smartphones, les ordinateurs et tous les autres appareils électroniques avancés. Les autorités ont créé une stratégie industrielle avec des chaînes d’approvisionnement interdépendantes. La production de tous les composants nécessaires a été organisée dans la région afin que les coûts soient aussi bas que possible. Il est important de souligner que ce processus a en réalité commencé en 1980 lorsque la Chine a commencé à s’ouvrir au monde.

Un bon exemple est la ville de Shenzhen. À la fin des années 70, c’était un village de pêcheurs avec une population de seulement 30 000 habitants. 30 ans plus tard, elle en compte plus de 10 millions. Le point ici est que 30 ou 40 ans d’élaboration de stratégie et de socket de bonnes décisions ont conduit à la situation dans laquelle ce pays se trouve aujourd’hui.

Au fil du temps, l’industrie chinoise a commencé à progresser. Il ne s’agit pas seulement de téléphones portables. La clé est l’infrastructure des télécommunications. Les entreprises européennes telles que Nokia, Siemens et Ericsson ne considéraient pas cela comme un problème. Au début, le concurrent chinois ne représentait pas la concurrence dans le domaine de la production d’infrastructures de réseau. Eh bien, il ne leur a pas fallu longtemps pour atteindre le sommet. La raison en est simple. Ils étaient juste plus compétitifs. En fin de compte, Huawei a remporté le marché mondial, mais tout le monde ne l’a pas aimé. Surtout pas les États-Unis, qui ont commencé avec la campagne de déplacement de la production depuis la Chine. Non seulement l’équipement d’infrastructure, mais presque toute l’industrie est liée à la technologie de pointe.

Le développement est toujours en cours

Un développement similaire d’événements s’est produit plus tard avec les téléphones mobiles lorsque Huawei a presque pris la première place en nombre de livraisons. En 2018, Trump a invoqué l’article 301 de la loi sur le commerce de 1974. Cette loi a imposé des droits de douane sur de grandes quantités de marchandises chinoises, ce qui a marqué le début de la guerre commerciale. L’un des objectifs ici était de forcer les entreprises étrangères à quitter le pays, mais cela ne se passe pas comme prévu. Du moins pas au rythme que l’administration américaine souhaitait voir. Ainsi, déplacer la production depuis la Chine pourrait raisonnablement être leur objectif ultime.

Trump a finalement imposé des sanctions à Huawei, sous des affirmations d’espionnage, qui a été proclamé comme une menace nationale. Huawei a perdu l’accès aux services Google et a été pratiquement exclu du jeu. De nombreux analystes estiment que Huawei n’était en réalité qu’une garantie dans les négociations entre les parties chinoise et américaine. En raison du déficit commercial des États-Unis, l’ensemble du tableau est bien plus vaste et plus vaste qu’une seule entité. Dans ce cas, Huawei.

Conquérir le marché des smartphones

Entre-temps, la Chine a repris la quasi-totalité de la production de téléphones mobiles de presque toutes les marques. Des méga-usines comme Foxconn et Pegatron fabriquent la grande majorité des smartphones que vous pouvez acheter dans les stores aujourd’hui. Si vous vous demandez pourquoi la production de téléphones ne peut pas être renvoyée à l’Occident, la réponse est simple. En réalité, c’est la même chose que dans le cas des vestes en coton. Il n’y a pas si longtemps, les téléphones étaient fabriqués en Suède, en Allemagne et en Finlande. Les États-Unis n’aiment certainement pas cela, alors ils forcent maintenant le déplacement de la production depuis la Chine.

Par exemple Nokia et Ericsson. Les États-Unis et le Canada abritaient respectivement Motorola et BlackBerry. Toutes ces entreprises ont dû faire face à des défis à un moment donné. Et c’est la Chine qui en a profité au bon moment. Il n’était pas difficile de supposer que les fabricants chinois de smartphones dépasseraient le marché mondial. Peut-être pas en termes de domination de la marque, mais plutôt en tant que terrain où se trouvent les installations industrielles.

Toute l’industrie de support est située en Asie. Cela indique que toute tentative de les déplacer à travers le Pacifique ou l’Atlantique entraînerait des coûts inacceptables. En plus de fabriquer des téléphones, toute l’industrie de support devrait également être délocalisée.

Le déplacement de la production pourrait entraîner des coûts inimaginables

Pour mettre les choses en perspective, la Chine importe du coton des États-Unis pour la fabrication de vestes et d’autres produits textiles. Ainsi, les États-Unis exportent des matières premières et importent le produit final. C’est fondamentalement l’une des plus grandes défaites de la stratégie économique américaine, si tant est qu’elle en ait jamais eu une. Outre le fait qu’il était guidé par les objectifs à court terme d’augmenter les bénéfices des entreprises individuelles. Désormais, ils se retrouvent à imposer des sanctions pour la défense, alors ils insistent pour ramener la production de la Chine sur leur sol.

Dans le processus de déplacement de l’ensemble de l’industrie, de nombreuses entreprises feraient tout simplement faillite. Alors que d’autres survivraient peut-être avec l’aide de l’État. Mais la vraie question est de savoir si les pays occidentaux ont suffisamment de ressources pour entreprendre une telle quête. Et s’il y a même une volonté politique sur cette question ou non. Bien sûr, ils ont toujours la possibilité d’imprimer plus d’argent, et nous venons de voir où cela a mené.

Il ne s’agit pas que de la Chine

Tout comme le déplacement de la production depuis la Chine, nous avons récemment constaté des tentatives de déplacement de la production de puces depuis Taïwan. Et en partie de Corée aussi. Ce dernier s’est conformé aux appels américains pour les investissements de Samsung dans une usine de fabrication de puces au Texas. Ces projets se sont toutefois heurtés à de nombreux obstacles dès le début. Des promesses non tenues sur les subventions, des politiques fiscales inadaptées, etc., avec un résultat encore discutable en raison de coûts imprévisibles. Il peut donc très facilement arriver que même s’ils réussissent, tout pourrait se transformer en une victoire à la Pyrrhus. Parce que ces produits seraient si chers, il n’y aurait personne à qui les vendre.

Nous avons également vu que les transporteurs européens sont sous pression pour se débarrasser des équipements Huawei. Le problème ici est qu’il est intégré à leur infrastructure depuis des années. Dans un tel scénario, les transporteurs européens subiraient des dépenses beaucoup plus élevées que ceux des États-Unis.

Industrie sous influence politique

Enfin, mentionnons les paroles d’experts qui couvrent cette industrie depuis le tout début. Par exemple, il faudrait plus de 20 ans à Apple pour devenir indépendant de l’industrie chinoise. Apple a déjà commencé à déplacer une partie de la production d’iPhone vers l’Inde et les pays voisins. Le problème ici est que cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faudra beaucoup plus de temps pour réaliser de petits progrès en termes de diversification des sources. Il s’avère également que les coûts associés au départ sont tout simplement trop élevés. Le déplacement de la production depuis la Chine ne profitera qu’en partie à Apple. Peut-être en termes de diversification de la production. D’un autre côté, cela peut entraîner d’autres perturbations, comme la hausse des coûts.

Au regard des dernières tensions géopolitiques, ce n’est qu’une question de temps avant que l’Inde ne commence à s’éloigner. Les pays BRICS ont déjà réagi. Ils rejettent actuellement le dollar américain comme monnaie de réserve ainsi que comme monnaie de commerce mutuel. Il ne reste aux États-Unis que des pressions politiques et des sanctions à imposer à ceux qui s’opposent à sa politique.

Il est difficile de prédire si la production en provenance de Chine se produira en premier lieu. Le déroulement des événements ne se produira certainement pas dans un avenir proche. Les États-Unis et l’UE utilisent les sanctions comme un outil. Certains analystes le considèrent comme une arme dans de nombreux cas. Pire encore, ils interdisent à leurs propres entreprises d’exporter des marchandises, ce qui peut entraîner des pertes élevées. En revanche, ces derniers pourraient donc devenir complètement indépendants vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement vis-à-vis de l’Occident. Cela pourrait aussi être une question de temps lorsque les fabricants chinois n’auront plus besoin de l’aide des entreprises occidentales. Par exemple, les modems 5G de Qualcomm construisent des SoC de pointe.

Qu’en est-il de l’UE ?

La même chose pourrait se produire avec les machines avancées de Duch nécessaires pour produire les puces les plus avancées. Au cas où vous l’auriez manqué, Bloomberg a rapporté que Duch ASML est actuellement sous le contrôle de son gouvernement. Pour ceux qui ne le savent pas, ASML est l’entreprise technologique européenne la plus précieuse en termes de capitalisation boursière. Les Pays-Bas ont évidemment cédé aux États-Unis. Ils ont donc ordonné à ASML de cesser de vendre sa technologie aux entreprises chinoises. Il s’avère une fois de plus que l’UE peut être décrite comme une marionnette américaine. Pour atteindre l’objectif de déplacer la production depuis la Chine, les États-Unis utilisent évidemment l’UE comme otage.

Si nous revenons maintenant au début, vous pourriez vous demander pourquoi cela sort. Pourquoi ceux qui ont laissé la Chine entrer dans l’OMC voudraient-ils maintenant qu’elle soit exclue du jeu ? De plus, certains peuvent soutenir que tout cela est contraire à la politique de libre-échange, introduite par les États-Unis eux-mêmes. La réponse est plutôt simple. Et cela va profondément dans la question de la mondialisation. Ce dernier a également été introduit par les États-Unis et est considéré comme bon alors qu’il sert leurs intérêts. Lorsqu’un autre pays commence à progresser, l’histoire change.

Déplacer la production depuis la Chine est peut-être possible, mais à quel prix ?

Déplacer la production depuis la Chine semble être une nécessité pour l’Occident, afin de protéger sa domination. En d’autres termes, les États-Unis veulent rester la seule superpuissance. Alors, il est prêt à tout pour en faire une réalité. Dans ce processus, ils ne semblent pas s’inquiéter des pertes des entreprises de l’UE. Ici, nous pouvons mentionner comment ils ont fait pression sur la Corée du Sud et Samsung. Il y a quelques mois, ils les ont forcés à ne pas fabriquer de puces avancées dans leurs usines du continent.

Nous avons également remarqué que la fonderie chinoise SMIC travaillait dur pour amener ses produits au niveau supérieur. Sans l’aide d’ASML, cela prendra du temps. Compte tenu de la progression globale, il n’est pas impossible pour eux de rivaliser avec TSMC ou Samsung dans un avenir proche.

Bien sûr, cela ne peut pas être réalisé du jour au lendemain non plus. Plus les États-Unis et l’UE sanctionnent d’autres pays, plus ils travaillent à leur pleine indépendance par tous les moyens. La Chine pourrait commencer à fabriquer toute la technologie de pointe par elle-même. Ainsi, les États-Unis et l’UE ne seraient pas du tout en mesure de rivaliser. Bien sûr, cela prendra du temps. Gardez à l’esprit que la Chine joue sur le long terme, donc le temps est de son côté.

Comment finira ce gâchis ?

Il y a encore beaucoup d’incertitude quant au déplacement de la production depuis la Chine. D’autres pays comme l’Inde, ainsi que l’Indonésie, et bien d’autres, progressent également. La principale raison de ne pas faire de mouvement politique sensible est toujours la même. L’écosystème et les chaînes d’approvisionnement sont situés dans la région Asie. Toute tentative de le déplacer vers l’Ouest pourrait facilement échouer. Dans un autre scénario, cela pourrait se traduire par des coûts de production plus élevés, ce qui pourrait conduire le monde à de nouvelles confrontations. Alors que la Chine et les pays voisins continuent de dominer le marché de l’électronique de pointe, il n’est pas sage pour l’Occident d’aggraver les choses. Étant donné que le résultat est encore assez imprévisible, nous resterons sur la bonne voie pour vous informer des événements en développement.

