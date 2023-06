Xiaomi MIUI 14.1 basé sur Android 14 sera bientôt lancé sur ces appareils

Xiaomi, le célèbre fabricant chinois de smartphones, a annoncé qu’il publierait une mise à jour intermédiaire du firmware, MIUI 14.1, pour ses séries phares Xiaomi et Redmi. Alors que la société s’est concentrée sur le développement de MIUI 15, elle a décidé de publier cette mise à jour pour éviter de prendre du retard sur ses concurrents dans la mise à jour de ses appareils vers Android 14.

Xiaomi va publier MIUI 14.1 : une mise à jour intermédiaire du firmware pour les appareils phares

Ainsi, le principal point fort de MIUI 14.1 sera la nouvelle version du système, basée sur Android 14. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Xiaomi et Redmi. Ils attendaient la dernière version d’Android sur leurs appareils. La mise à jour ne sera disponible que pour les Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Redmi K60 et K60 Pro. Et devrait être déployé progressivement entre août et novembre 2023.

De plus, il est probable que la décision de Xiaomi de publier MIUI 14.1 soit une tentative de maintenir son image. Et évitez de décevoir ses clients qui attendent des mises à jour ponctuelles. La société aurait peut-être dû faire face à des commentaires négatifs si elle avait attendu que MIUI 15 mette à jour ses appareils vers Android 14. En publiant une mise à jour intermédiaire, Xiaomi montre son engagement à fournir à ses clients les dernières technologies et mises à jour.

La communauté Xiaomi a exprimé son enthousiasme pour la prochaine mise à jour. Beaucoup attendent avec impatience les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées par MIUI 14.1. Xiaomi a la réputation de fournir des smartphones de haute qualité avec des mises à jour régulières. Et cette dernière initiative réaffirme l’engagement de la marque envers ses clients.

En conclusion, la décision de Xiaomi de publier MIUI 14.1 pour ses séries phares Xiaomi et Redmi est une décision bienvenue pour ses utilisateurs. La mise à jour apportera la dernière version d’Android à ces appareils. Et montre que Xiaomi s’engage à fournir à ses clients des mises à jour opportunes et les dernières technologies. Le déploiement devant commencer dans les mois à venir, les utilisateurs de Xiaomi et de Redmi peuvent s’attendre à de nouvelles fonctionnalités et à des performances améliorées que MIUI 14.1 apportera à leurs appareils.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine