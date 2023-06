Qu’est-ce qui est le mieux ? Convection ou air chaud ?

Juteux à l’intérieur, croustillant à l’extérieur – c’est ainsi que le rôti doit sortir du four. Ou les légumes. La réussite dépend en grande partie de la manière dont la chaleur est répartie dans le four.

Il existe différentes techniques pour cela : La chaleur tournante a déjà remplacé la chaleur supérieure et inférieure dans la cuisine de grand-mère. De nombreux fours haut de gamme utilisent déjà la chaleur tournante. Il existe également la chaleur tournante plus, la chaleur tournante plus, la chaleur tournante 3D et la chaleur tournante 4D. Nous vous montrons les symboles les plus courants sur les fours dans un ancien article.

Qu’est-ce que cela indique ? Comment cela fonctionne-t-il ? Et la question cruciale : en avez-vous besoin dans votre cuisine ?

La chaleur tournante au lieu de la chaleur de voûte et de sole

Avec la chaleur supérieure et inférieure, la chaleur provient uniquement du haut et du bas. Vous ne pouvez donc mettre qu’une seule plaque à la fois dans le four. Avec deux plaques, l’air entre les deux serait coupé de l’apport de chaleur. La température serait beaucoup plus basse. Les aliments ne seraient pas aussi bien cuits.

La plupart des aliments bénéficient d’une répartition uniforme de la chaleur dans le four (photo : Miele)

Dans le cas de la cuisson par convection, un ventilateur est placé au centre de la paroi arrière. Celui-ci fait tourbillonner l’air chaud dans l’enceinte. Il souffle également l’air chaud entre deux plaques. La chaleur est donc répartie plus uniformément dans tout l’espace intérieur du four qu’avec la chaleur supérieure et inférieure.

La chaleur tournante présente trois avantages :

La nourriture nous cuit uniformémentcar l’air est à la même température de tous les côtés. Le goût est meilleur. Le repas est réussi avec une 20-30 degrés de température en moins (vous pouvez aussi réduire le temps de cuisson). Cela permet d’économiser de l’énergie. Vous pouvez deux tôles en même temps dans le four, ce qui permet de gagner du temps et donc de l’énergie.

Ailleurs, nous avons rassemblé 11 conseils pour économiser de l’énergie avec le four.

Mais attention : L’inconvénient de la chaleur tournante est que les aliments peuvent se dessécher. Si vous voulez que le fond du gâteau soit bien croustillant et que la garniture reste moelleuse et juteuse, il est préférable de cuire le gâteau uniquement avec la chaleur de sole. Suivez la recette !

Convection et air chaud – la différence

Avec l’air chaud, un ventilateur répartit la chaleur dans le four, tout comme avec la convection. La différence réside dans la manière et l’endroit où l’air est chauffé.

Sur Recyclage de l’air (symbole à gauche), le ventilateur s’ajoute simplement à la chaleur de voûte et de sole. Avec Air chaud (symbole ci-dessous), un radiateur annulaire, c’est-à-dire une spirale chauffante circulaire, est placé directement sur le ventilateur.

Au moment où vous lancez le programme de cuisson à convection, l’air chaud est déjà soufflé dans la chambre de cuisson. Avec la cuisson à convection, vous devez attendre que la chaleur atteigne le ventilateur pour qu’il puisse la diffuser.

C’est pourquoi le préchauffage est plus long avec la chaleur tournante qu’avec l’air chaud. Dans de nombreux cas, vous pouvez même vous en passer complètement : Placez le gâteau à l’intérieur, juste devant le ventilateur, et allumez l’air chaud.

Ce qui est déjà valable pour la chaleur tournante l’est encore plus pour la chaleur tournante : grâce à la bonne répartition de la chaleur, vous devez faire attention à ce que les aliments ne se dessèchent pas.

Air chaud 3D et air chaud 4D

Si la chaleur tournante répartit déjà bien la chaleur dans le four et que la chaleur tournante est encore meilleure, à quoi servent les techniques comme la chaleur tournante plus, la chaleur tournante plus, la chaleur tournante 3D, la chaleur tournante 4D dont les fabricants font la publicité ?

Derrière ces noms se cache généralement une technique permettant d’optimiser encore plus le flux d’air. Mais la plupart du temps, il s’agit simplement d’un grand nom pour une petite amélioration. L’air chaud est la technique dont vous avez besoin pour obtenir un bon résultat de cuisson. La chaleur tournante fait également l’affaire en cas de besoin.

Invisible de l’extérieur, mais ce couvercle cache une fonction air chaud 4D (photo : Bosch)

L’air chaud 3D est une désignation choisie par Bosch, Siemens et Miele par exemple. Ils combinent l’air chaud (c’est-à-dire le ventilateur et l’élément chauffant annulaire) avec la chaleur de voûte et de sole. Il y a donc deux sources de chaleur dans la chambre de cuisson. Le réchauffement est ainsi plus rapide et la répartition de la chaleur est plus homogène.

L’air chaud 4D est un ventilateur dont la roue change de direction après une ou deux minutes. Cela modifie la direction du flux d’air à l’intérieur du four et permet une meilleure répartition de la chaleur.

Certains fabricants utilisent leurs propres noms pour cette technique. Oranier l’appelle la technologie 4-stream. Chez Neff, la fonction s’appelle CircoTherm Air chaud. Miele parle d’Air chaud Plus. Beko dit air chaud et ajoute « avec AeroPerfect pour une répartition idéale de l’air ». Comme toujours, un coup d’œil au mode d’emploi permet d’y voir plus clair.

Conclusion : la chaleur tournante c’est bien, la chaleur tournante c’est mieux

Presque tous les aliments cuits au four bénéficient d’une chaleur uniforme venant de tous les côtés : pain, petits pains, gâteaux, biscuits, pizzas, rôtis, légumes, soufflés.

La chaleur tournante et l’air chaud font exactement cela et constituent donc un grand progrès par communiqué à la chaleur supérieure et inférieure. L’avantage de l’air chaud par communiqué à la convection est la chaleur générée directement par le ventilateur.

D’autres techniques, comme la convection 3D et la convection 4D, améliorent encore la répartition de la chaleur, mais pas de manière significative.

Cependant, si vous voulez juste faire des frites ou réchauffer les petits pains de la veille, un mini-four ou même une friteuse à air chaud est souvent suffisant.

