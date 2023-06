La qualité des voitures neuves se dégrade à mesure que les constructeurs automobiles se tournent vers la technologie

En bref : Les nouveaux véhicules sont plus avancés que jamais sur le plan technologique, ce qui est très bien lorsque tout fonctionne comme il se doit. Dans le monde réel, la technologie ajoute plus de complexité à l’équation, ce qui se traduit par plus de possibilités de défaillance et une perception globale de la qualité plus faible.

C’est plus ou moins le résumé de l’étude 2023 de J.D. Power sur la qualité initiale aux États-Unis (IQS), qui a mis en évidence des baisses de qualité dans huit des neuf catégories clés. L’expérience de conduite est la seule catégorie qui n’a pas subi de baisse, restant stable d’une année sur l’autre.

L’étude de J.D. Power suit le nombre de problèmes pour 100 véhicules (PP100), et a noté une augmentation record de 30 PP100 au cours des deux dernières années (une augmentation de 18 PP100 de 2021 à 2022 et un bond de 12 PP100 de 2022 à 2023).

La société d’intelligence économique a déclaré que le déclin continu de la qualité peut être attribué à de multiples facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation accrue de la technologie dans les nouvelles voitures et la mise en œuvre répétée de systèmes audio présentant des problèmes connus. La catégorie des fonctions, commandes et affichages et celle de l’infodivertissement ont connu la plus forte augmentation des problèmes d’une année sur l’autre, avec respectivement +3,2 PP100 et +2,3 PP100.

Parmi les plaintes spécifiques, citons les problèmes liés au socle de recharge sans fil et aux fonctions d’aide à la conduite. Les tentatives de réinventer la roue – c’est-à-dire de moderniser des fonctions de base qui ont déjà été perfectionnées – ont également posé problème. Par exemple, certains propriétaires ont signalé des problèmes avec les poignées de porte et l’insistance des constructeurs à les rendre inutilement complexes.

« L’industrie automobile est confrontée à un large éventail de problèmes de qualité, un phénomène inédit en 37 ans d’histoire de l’IQS », a déclaré Frank Hanley, directeur principal du benchmarking automobile chez J.D. Power. La manière dont chaque constructeur choisira d’aller de l’avant sera déterminante pour son avenir, a ajouté M. Hanley.

Dodge est en tête de la liste de J.D. Power avec 140 problèmes pour 100 véhicules, suivie de près par Ram avec 141 PP100 et Alfa Romeo avec 143 PP100. Buick et Chevrolet complètent le top 5 avec respectivement 162 PP100 et 166 PP100. La moyenne de l’étude est de 192 PP100 et, pour les curieux, les constructeurs de VE Tesla et Polestar ont enregistré 257 PP100 et 313 PP100, respectivement.

