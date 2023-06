La sécurité de l’usine TSMC en Arizona remise en question après de multiples accidents et un faux exercice de tir actif

La sécurité de l’usine TSMC en Arizona est remise en question après de nombreux accidents et quasi-accidents, ainsi que l’affirmation d’un faux exercice de tir actif pour dissimuler l’évacuation nécessaire à la suite d’une fuite de gaz dangereuse.

Un représentant syndical affirme que l’usine – qui doit fabriquer des puces pour Apple – est « le site le moins sûr » qu’il ait vu en 17 ans …

TSMC a annoncé pour la première fois en 2020 son intention de construire une ou plusieurs usines de fabrication de puces en Arizona, avec un investissement initial de 12 milliards de dollars. Le projet prévoyait la création de 1 600 emplois aux États-Unis, y compris dans la chaîne d’approvisionnement locale.

Un mois après l’annonce, il a été révélé que l’entreprise cherchait à obtenir d’énormes subventions du gouvernement américain pour pouvoir poursuivre ses activités. Apple a soutenu cette demande de subventions en faisant du lobbying pour le compte de TSMC. La société de Cupertino a ensuite déclaré que l’usine produirait des puces pour les appareils d’Apple, mais seulement pour les plus anciens.

Ces subventions devaient être versées dans le cadre du CHIPS Act, un programme de 50 milliards de dollars visant à promouvoir la fabrication de puces aux États-Unis, mais des questions ont été soulevées quant au rapport qualité-prix, TSMC exigeant deux fois plus d’argent que ce qui lui avait été initialement proposé.

Aujourd’hui, cependant, il semble que les finances ne soient pas les seules à faire l’objet d’un test minutieux…

Un rapport publié dans Prospect affirme que les normes de sécurité de la construction sont inacceptables.

Le Prospect a été informé de multiples accidents impliquant des charges lâchées depuis des grues. Par exemple, selon Butler, un morceau de tuyau en acier au carbone de plus de 40 pieds de long et pesant plus de huit tonnes a été lâché d’une hauteur de 160 pieds dans les airs. Lors d’un autre incident, selon un travailleur qui a demandé à ne pas être nommé, un morceau d’acier au carbone de 20 pouces a été lâché d’une grue et a heurté un travailleur.

Un homme d’une soixantaine d’années est tombé d’une échelle en A et s’est cassé les deux jambes, selon une personne au courant de l’incident. D’autres personnes ont décrit au moins deux cas dans lesquels des travailleurs sont tombés à travers des échafaudages mal signalés. Un homme d’une vingtaine d’années, détenteur d’un visa de travail mexicain, serait tombé à travers le plancher jusqu’au niveau inférieur, soit une chute de plus de 30 pieds.

Selon une personne qui a appris l’incident indirectement, le travailleur « a perdu la rate, s’est cassé le poignet, s’est cassé cinq côtes et a dû être hospitalisé ». Le travailleur a ajouté : « Ils ont dit qu’il allait s’en sortir, qu’il allait pouvoir reprendre le travail. J’ai entendu dire qu’il venait du Mexique et que le GC ou la personne responsable de ce champ d’application payait pour qu’il reste à l’hôtel et s’assure qu’il guérisse. »