Instagram, l’application de Meta, n’a cessé de proposer de nouvelles fonctionnalités ces derniers temps. Cette fois, c’est en apportant d’une certaine manière de réunir les créateurs de contenu et leurs adeptes. Bien que vous ne puissiez pas interagir directement avec un créateur de contenu, vous pouvez désormais recevoir facilement un grand nombre de mises à jour de la part de vos créateurs préférés. Un canal de diffusion ne peut être créé que par des créateurs répondant à des critères spécifiques. Si vous êtes un créateur qui cherche à savoir comment créer une chaîne de diffusion sur Instagram, vous êtes au bon endroit.

Un canal de diffusion est une forme de communication d’un à plusieurs. En tant que créateur, vous pourrez non seulement partager des mises à jour dans le texte, mais aussi partager vos posts et vos vidéos Instagram directement avec votre public. Par ailleurs, ces diffusions sont publiques, de sorte que tout le monde peut facilement y participer. Le bon côté de la chose, c’est que seul le créateur pourra envoyer des messages et que l’audience, elle, pourra facilement le faire.

Voici les étapes à suivre pour créer un canal de diffusion sur Instagram.

Comment créer une chaîne de diffusion sur Instagram [Android and iOS]

Vous pouvez suivre ces étapes si vous utilisez l’application Instagram sur votre appareil Android ou iOS. Assurez-vous d’avoir la version mise à jour ou la plus récente de l’appli Instagram sur votre appareil mobile.

Lancez l’application Instagram sur votre Android ou iOS et connectez-vous avec votre compte créateur. Tapez sur l’icône de l’application Messages dans le coin supérieur droit de l’application. Tapez sur l’icône Modifier en haut à droite. Vous devriez voir une option qui dit Créer un canal de diffusion. Vous pouvez maintenant saisir un nom pour le canal de diffusion, choisir l’audience, choisir quand le canal se termine et choisir d’afficher votre canal sur votre profil. Enfin, appuyez sur Créer un canal de diffusion.

Inviter des personnes à rejoindre votre canal de diffusion

Vous pouvez facilement faire connaître votre nouvelle chaîne de diffusion et également inviter les, Il suffit de partager la chaîne de diffusion via votre Instagram Story ou vous pouvez inviter d’autres personnes en utilisant un lien d’invitation pour votre chaîne.

Que peut-on partager dans les canaux de diffusion sur Instagram ?

En tant que créateur de contenu et propriétaire d’un canal de diffusion sur Instagram, vous pouvez faire les choses suivantes dans votre canal.

Collaborations, invités et AMA (bientôt)

Images

Reels Instagram

Sondages

Postes

Textes

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la façon dont vous pouvez créer un canal de diffusion sur Instagram. Rejoindre un canal de diffusion est très simple. Vous recevrez une notification indiquant qu’un compte Instagram a créé une chaîne de diffusion ou vous pouvez simplement consulter le compte de votre créateur préféré pour voir s’il y a des messages concernant la création d’une nouvelle chaîne.

C’est en effet une bonne chose que ces chaînes ne puissent être créées que par certains créateurs et non par tout le monde, car cela entraînerait le chaos et des problèmes pour tous les utilisateurs.

Articles connexes :



Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.