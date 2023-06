Les discussions sur le déploiement mondial de l’Apple Card se poursuivent, mais des obstacles se dressent sur la route

L’une des principales questions posées depuis le lancement de l’Apple Card aux États-Unis est la suivante : quand sera-t-elle lancée dans d’autres pays ? Un nouveau rapport suggère que la société de Cupertino est en train de discuter activement d’un déploiement mondial de l’Apple Card, mais cela pourrait ne pas être facile.

Le rapport indique qu’Apple discute avec les banques et les autorités de régulation du lancement de la carte en Inde …

L’Apple Card a été lancée aux États-Unis en 2019, et dès son lancement, les habitants d’autres pays ont commencé à demander quand elle serait disponible pour eux. Il y a presque quatre ans maintenant, elle n’est toujours pas disponible dans d’autres pays.

L’intérêt suscité par la carte est dû à une combinaison de deux facteurs. Tout d’abord, il y a le côté cool de la marque Apple et l’aspect haut de gamme de la carte physique : un design minimaliste sur une carte en titane.

Deuxièmement, bien que les récompenses ne soient pas exceptionnelles par rapport aux normes américaines, elles sont solides, et la carte rend incroyablement simple le fait de les considérer comme de l’argent de poche plutôt que comme des points à convertir. Vous obtenez 3 % sur les achats Apple, 2 % sur les transactions Apple Pay et 1 % sur tout ce qui est acheté avec la carte physique. Ces récompenses peuvent être prises sous forme de Daily Cash, qui peut être simplement déduit du solde impayé.

Cependant, comme nous l’avons expliqué en 2020, il existe un certain nombre d’obstacles au déploiement de la carte dans d’autres pays.

L’un des plus importants est l’offre de cashback. S’il n’est pas rare d’obtenir un remboursement de 3 %, voire plus, aux États-Unis, c’est parce qu’il est en grande partie financé par ce que l’on appelle les commissions d’interchange : les frais que les commerçants paient lorsque vous utilisez votre carte pour effectuer un achat.

Aux États-Unis, les commissions d’interchange peuvent atteindre 2,95 %, plus 20 cents pour certains achats effectués avec des cartes haut de gamme. En Europe, en revanche, ces frais sont légalement plafonnés à 0,2 % pour les transactions par carte de débit et à 0,3 % pour les cartes de crédit. Dans de nombreux pays, il n’y a donc tout simplement pas de marge de manœuvre.

Ce n’est pas le seul problème. Comme Apple le découvre en Inde, les réglementations financières peuvent également s’avérer délicates. Money Control rapporte que le fabricant de l’iPhone discute avec la HDFC Bank et les autorités de régulation, mais qu’il ne va pas encore très loin.

L’une des exigences légales est relativement mineure dans l’ordre des choses, mais elle aurait un impact sur le minimalisme du design de la carte.

Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, Apple ne peut pas proposer une carte simple ne comportant que le logo d’Apple et le nom du client au recto. La réglementation exigera qu’Apple prenne le siège arrière et que la banque prenne le siège du conducteur. Le nom de Goldman Sachs et celui de Mastercard apparaissent également au dos de la carte. [not front] de l’Apple Card aux États-Unis. La carte ne comporte pas non plus de numéro de carte. Ce ne sont pas des libertés qu’Apple peut prendre en Inde selon la réglementation actuelle sur les cartes de crédit comarquées en Inde.