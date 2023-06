La bêta de WhatsApp pour Android obtient une nouvelle interface pour l’onglet des communautés

Les utilisateurs de WhatsApp sur Android peuvent s’attendre à une nouvelle mise à jour qui apporte un design raffiné à l’onglet Communautés. Cette mise à jour, version 2.23.13.12, intègre les éléments de Material Design 3. Elle est mise en œuvre dans tout le messager avec la barre de navigation inférieure.

Ainsi, le nouveau design est plus léger et moins encombré, ce qui est similaire à ce que les utilisateurs ont vu avec le sélecteur de média de messagerie. C’est un changement bienvenu pour les utilisateurs qui recherchaient une interface plus simple et plus moderne pour l’onglet Communautés. Les améliorations sont conçues pour améliorer l’expérience utilisateur. Et facilitez la navigation et la communication des utilisateurs avec leurs communautés.

WhatsApp pour Android obtient un raffinement de conception pour l’onglet Communautés

Selon WabetaInfo, l’un des changements les plus notables est l’ajout d’un message qui souligne l’importance de la fonctionnalité Communautés lorsque l’utilisateur n’est dans aucune d’entre elles. Il s’agit d’une fonctionnalité utile pour les utilisateurs qui ne sont pas encore familiarisés avec l’onglet Communautés. Ou qui ne sont peut-être pas conscients de ses avantages. Le message rappelle aux utilisateurs qu’ils peuvent rejoindre des communautés pour rester en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et partager leurs intérêts.

Ainsi, pour les utilisateurs qui ont déjà rejoint une communauté, l’onglet affichera tous les groupes appartenant aux communautés auxquelles ils participent. Cela permet aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux groupes qui les intéressent. Et restez à jour avec les dernières discussions et activités.

De plus, la mise à jour a été déployée progressivement via le Play Store. Cela peut donc prendre un certain temps pour que tous les utilisateurs y aient accès sur leurs smartphones. WhatsApp a apporté des modifications et des améliorations à sa plate-forme pour améliorer l’expérience utilisateur et rester compétitif sur le marché des applications de messagerie.

Cette mise à jour fait suite à une autre amélioration récente de la version bêta pour Android, qui permettait aux utilisateurs de glisser pour changer d’onglet. Ces changements montrent que WhatsApp offre à ses utilisateurs la meilleure expérience possible. Et est prêt à apporter des changements et des améliorations pour atteindre cet objectif. Dans l’ensemble, ces changements sont un ajout bienvenu à la plate-forme. Et facilitez la connexion et la communication des utilisateurs avec leurs communautés.

