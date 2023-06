Retournez-le, cartographiez-le, aimez-le : le Samsung Galaxy Z Flip5 fait passer Google Maps au niveau supérieur

Nous avons encore un mois avant l’événement Galaxy Unpacked. Le 26 juillet, Samsung prévoit de dévoiler une gamme de nouveaux produits. Sans aucun doute, les Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 seront les vedettes du spectacle. Si le Samsung Galaxy Z Fold5 vise à impressionner avec un nouveau design de charnière presque sans pli, le point culminant du Galaxy Z Flip5 Sans blague, nous sommes prêts pour une mise à niveau significative ! La gamme laissera le petit écran de 1,9 pouces à un panneau de 3,4 pouces sur le Galaxy Z Flip5. Selon un nouveau rapport, il semble que l’affichage améliorera encore la façon dont les utilisateurs interagissent avec ce téléphone pliable.

Samsung Galaxy Z Flip5 exécutera des applications comme Google Maps directement à partir de l’écran externe

Jusqu’au Galaxy Z Flip4, on ne pouvait pas faire grand-chose avec l’écran externe. Cependant, cela devrait changer avec le Galaxy Z Flip5. Le nouveau panneau de 3,4 pouces apportera une résolution de 748 x 720 et permettra à Samsung d’exécuter des applications à partir de l’écran externe. Ce ne sera plus un simple viseur pour les notifications, les photos ou les widgets. La marque aurait travaillé avec Google pour ajouter la prise en charge d’applications telles que Google Maps.

On ne sait pas quelle quantité de Google Maps sera utilisable via l’écran externe du Galaxy Z Flip5. Dans tous les cas, nous soupçonnons que vous pourrez mettre un itinéraire et voir les détails de navigation à travers l’écran externe. Le Moto Razr 40 Ultra récemment sorti apporte une version complète de l’application. Nous ne savons pas si c’est le cas pour le Z Flip5. Certains problèmes doivent d’abord être résolus. Par exemple, même le téléphone Razr avait des problèmes avec l’interface utilisateur Maps qui ne contournaient pas les rôles de poinçonnage de la caméra. Cela devrait être un problème pour le Z Flip5 à moins que Samsung ne parvienne à résoudre ce problème.

Bien que le rapport mentionne Google Maps, nous sommes sûrs que d’autres applications Google devraient également être utilisables via l’affichage de couverture. Certaines applications ont du sens, comme YouTube et peut-être Gmail. Outre Google Apps, Samsung assurera la compatibilité avec ses applications One UI pour qu’elles s’exécutent directement à partir de l’écran externe. Nous ne nous attendons pas à ce que le panneau soit avancé comme celui du Galaxy Z Fold5. Cependant, c’est déjà une mise à niveau dans la bonne direction. Peut-être, à l’avenir, la marque parviendra-t-elle à mettre un affichage sur toute la couverture de la série Z Flip.

Outre l’affichage, la plupart des mises à niveau du Galaxy Z Flip5 seront internes. Nous nous attendons à ce que plus de détails continuent de fuir à mesure que la date de lancement approche.

