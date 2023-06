Un ancien développeur Microsoft adapte avec succès le système Android 13 pour Surface Duo

Le Surface Duo, l’appareil à double écran de Microsoft, n’a pas reçu de mise à jour majeure depuis septembre 2022. Cependant, un ancien développeur de Microsoft nommé Thai Nguyen a adapté avec succès Android 13 pour le Surface Duo. Selon Windowscentral, il s’agit d’un mouvement énorme car Microsoft n’a pas l’intention de publier Android 13 pour le Surface Duo. Le projet de Nguyen est l’occasion de se demander « ce qui aurait pu être » en ce qui concerne le Duo. Si les versions sont stables et riches en fonctionnalités, nous pourrions voir un moyen pour les utilisateurs férus de technologie d’installer Android 13 sur le Surface Duo, bien que de manière non officielle. Dans cet article, nous discuterons des détails du projet de Nguyen et de ce que cela indique pour les utilisateurs de Surface Duo.

Arrière-plan

Le Surface Duo est sorti en septembre 2020, fonctionnant sur Android 10. Depuis lors, il a reçu deux mises à jour majeures, Android 11 et Android 12L. Cependant, Microsoft n’a pas fourni de mise à jour majeure du Surface Duo depuis la sortie d’Android 12L en septembre 2022.

Le projet

Le projet de Nguyen consiste à porter Android 13 sur le Surface Duo. Il a une version de test d’Android 13 pour Surface Duo en préparation, basée sur l’expérience Android 13 Pixel. Cependant, Android 13 ne sait pas gérer nativement les postures du Surface Duo. Cela indique que Nguyen a dû déployer des efforts supplémentaires pour s’assurer qu’Android 13 sur le Duo gère les affichages et les postures de l’appareil. Selon l’ancien développeur de Microsoft, c’est l’un des principaux problèmes auxquels il a dû faire face avec la construction. Parce qu’Android 13 ne reconnaît pas nativement les postures du Surface Duo, il a dû ajouter plusieurs fonctionnalités à Android 13 pour s’assurer qu’il gère les affichages et les postures de l’appareil.

Ce n’était pas un simple flash ou port, et il a fallu un effort supplémentaire pour s’assurer qu’Android 13 fonctionne bien sur le Surface Duo. Malgré ces défis, le développeur a en préparation une version de test d’Android 13 pour Surface Duo, basée sur l’expérience Android 13 Pixel.

Conséquences

Le projet de Nguyen a d’énormes implications pour les utilisateurs de Surface Duo. Si les versions sont stables et riches en fonctionnalités, cela donnera aux utilisateurs la possibilité d’installer Android 13 sur le Surface Duo. Cependant, ce ne sera pas un système officiel. Néanmoins, cela donnerait aux utilisateurs un accès aux dernières fonctionnalités et améliorations d’Android 13.

Historique des mises à jour de Surface Duo

Le Microsoft Surface Duo est un smartphone pliable à double écran qui fonctionne sous Android. Il est sorti en 2020 et a depuis reçu plusieurs mises à jour logicielles. Cependant, les utilisateurs se demandent si Microsoft continuera à fournir des mises à jour officielles pour le Surface Duo à l’avenir.

Dépriorisation par Microsoft des mises à jour de Surface Duo

Selon Zac Bowden de Windows Central, l’avenir de la famille Surface Duo de Microsoft pourrait être en difficulté en raison de plusieurs facteurs. Les licenciements récents et le manque de support des propres équipes d’applications Android de Microsoft ont contribué à la dépriorisation des mises à jour de Surface Duo. De nombreuses organisations ont été invitées à se concentrer sur des projets plus susceptibles de générer des bénéfices, ce qui indique que des appareils tels que le Surface Duo 3 sont temporairement mis en veilleuse. Dans l’état actuel des choses, il ne semble pas que Microsoft dispose des ressources nécessaires pour investir pleinement dans cette vision.

Mise à jour Surface Duo / Duo 2

Bien que le Surface Duo soit affamé de mises à jour, la société publie des mises à jour pour les nouveaux modèles. Par exemple, Microsoft a déployé une mise à jour pour le Surface Duo 2 en février 2023. Bien que le Surface Duo ait également reçu cette mise à jour, elle ne contient que des mises à niveau de sécurité et n’est pas une mise à jour logicielle majeure. Microsoft n’a pas encore partagé de changelog (journal des modifications), mais la mise à jour est de 318 Mo, c’est donc plus qu’une simple mise à jour de sécurité.

Malgré l’absence de mises à jour majeures sur le Surface Duo, il y a eu des retours selon lesquels Microsoft travaille sur le Surface Duo 3. Selon Techadvisor, il y a eu des rumeurs sur la date de sortie, les prix et les caractéristiques du Surface Duo 3. Ewan Spence chez Forbes a suggéré en mai 2022 qu’il y aurait désormais deux ans entre les générations.

Cependant, si le rapport Windows Central de janvier 2023 sur son annulation s’avère vrai, son remplacement de style livre est « peu susceptible d’être prêt à temps pour cet automne ». Il est important de ne pas trop lire dans un seul rapport, de sorte que la perspective d’une mise à niveau du Surface Duo 3 sur le marché ne doit pas être entièrement exclue. Mais il semble maintenant probable que Microsoft passera à cela.

Derniers mots

Les utilisateurs peuvent s’attendre à des mises à jour de sécurité et à des améliorations mineures. Cependant, pour une mise à jour logicielle majeure, il n’y a aucun espoir en vue pour le moment. Peut-être qu’à l’avenir, Microsoft publiera une mise à jour majeure, mais il n’y a pas de confirmation pour le moment.

Le Surface Duo n’a pas reçu de mise à jour majeure depuis septembre 2022. Cependant, un ancien développeur de Microsoft nommé Thai Nguyen a réussi à adapter Android 13 pour le Surface Duo. Il s’agit d’une réalisation importante, car les retours indiquent que Microsoft n’avait pas l’intention de publier Android 13 pour le Surface Duo. Le projet de Nguyen est une chance pour les utilisateurs d’obtenir le système Android 13. Si les versions sont stables et riches en fonctionnalités, nous pouvons voir un moyen pour les utilisateurs férus de technologie d’installer Android 13 sur le Surface Duo. Mais ce ne sera pas une installation officielle.

L’avenir des mises à jour officielles du Surface Duo de Microsoft est incertain. Le manque de mises à jour récentes et la dépriorisation de l’appareil suggèrent que Microsoft n’a peut-être pas les ressources pour investir pleinement dans la vision du Surface Duo. Cependant, Microsoft a confirmé que le Surface Duo est garanti pour recevoir les mises à jour Android pendant trois ans

