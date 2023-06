Après combien d’heures le sous-marin qui visitait l’épave du Titanic a-t-il implosé ?

Ces derniers jours, les garde-côtes américains ont détecté un bruit superposable à celui d’une implosion. Cependant, les services de secours ont commencé à intervenir selon le protocole : il n’était pas encore possible d’établir avec certitude ce qui était arrivé au Titan.

La nouvelle est désormais confirmée. Il n’y a aucun survivant de l’équipage qui est descendu dans l’océan Atlantique le 18 juin dernier pour trouver la mort à bord du sous-marin Titan, l’épave du Titanic. L’expédition comprenait cinq personnes et était organisée par la société OceanGate. Parmi les membres de l’équipage se trouvait Stockton Rush, le PDG d’OceanGate. Malgré l’aide apportée par plusieurs pays du monde, seuls quelques débris du Titanic ont été retrouvés. L’hypothèse la plus probable est que le sous-marin a été détruit par une implosion, les parois du sous-marin se sont effondrées. Il est possible que cet événement se soit produit au moment où le sous-marin a perdu tout contact avec le navire dont il était parti.

Lorsque le sous-marin Titan a implosé, le Wall Street Journal a expliqué que l’US Navy avait détecté un grondement quelques heures après le départ du Titan. Actuellement que l’épave a été retrouvée, il est probable que ce bruit ait coïncidé avec l’implosion du sous-marin. Plus précisément, un responsable de l’US Navy a déclaré : « Une analyse des données acoustiques a révélé une anomalie compatible avec une implosion ou une explosion ».

Pourquoi le sauvetage a quand même commencé

L’opération de sauvetage pour retrouver le sous-marin a été d’une ampleur considérable. Elle a mobilisé des personnes et des machines au-delà des frontières du Canada et des États-Unis, à tel point que les derniers moyens sont arrivés de France. Sans parler de l’attention des médias et du public, liée également au compte à rebours avec les réserves d’oxygène et aux spéculations sur la localisation du sous-marin. Mais pourquoi déclencher tout ce processus si le sort du Titan était déjà connu ?

Le communiqué publié par l’US Navy explique également que la nouvelle de la possible implosion avait déjà été communiquée immédiatement aux équipes de secours : « Bien qu’elle ne soit pas définitive, cette information a été immédiatement partagée pour aider la mission de recherche et de sauvetage en cours.

Quand les missions de recherche s’arrêtent

Ces informations ont été prises en compte avec la compilation de données acoustiques supplémentaires fournies par d’autres partenaires et la décision a été prise de poursuivre notre mission de recherche et de sauvetage et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver les vies à bord.

Le Washington Post a rapporté les déclarations de Paul Zukunft, amiral à la retraite des garde-côtes, qui a expliqué que dans de tels cas, un seul signal n’est jamais suffisant pour arrêter les opérations de recherche et de sauvetage. Les garde-côtes ne s’arrêtent pas tant qu’ils n’ont pas la certitude totale qu’il n’y a plus de survivants à secourir. En 2015, Zukunft avait dirigé la mission de sauvetage du porte-conteneurs El Faro. Là aussi, les capteurs de la Marne avaient révélé une implosion puis un naufrage, mais les garde-côtes ont cherché des survivants pendant des jours.

