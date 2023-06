Micron libère la technologie de stockage UFS 4.0 offrant des vitesses doubles

Micron Technology, une société qui fabrique des mémoires informatiques et des périphériques de stockage, a annoncé sa nouvelle norme de stockage UFS 4.0. La nouvelle technologie est utilisée pour stocker des informations dans des appareils tels que les smartphones et les tablettes. Micron a envoyé des échantillons aux fabricants de téléphones et aux fabricants de chipsets pour les tester. Pour l’instant, les disques de stockage utilisant UFS 4.0 seront disponibles en 256 Go, 512 Go et 1 To. Ils commenceront à fabriquer beaucoup de ces disques de stockage dans la seconde moitié de 2023. Par conséquent, cela pourrait encore prendre un certain temps avant de voir des téléphones avec UFS 4.0 de l’entreprise sur les étagères des stores.

Le nouveau stockage UFS 4.0 de Micron est-il meilleur que la concurrence ?

« La dernière solution mobile de Micron associe étroitement notre technologie UFS 4.0, la meilleure de sa catégorie, un contrôleur propriétaire à faible consommation d’énergie, une NAND à 232 couches et une architecture de firmware hautement configurable pour offrir des performances inégalées. Ensemble, ces technologies positionnent Micron à la pointe de la fourniture des performances et des innovations basse consommation dont nos clients ont besoin pour permettre une expérience utilisateur exceptionnelle pour les smartphones phares », a déclaré Mark Montierth, vice-président et directeur général de l’unité commerciale mobile de Micron.

C’est plus rapide que la norme de Samsung

La nouvelle norme de stockage UFS 4.0 va rendre les appareils mobiles, comme les smartphones, encore meilleurs ! Il contient des améliorations vraiment intéressantes qui rendront les choses plus rapides et plus efficaces. Premièrement, lorsque vous ouvrez une application sur un appareil doté du stockage UFS 4.0 de Micron, elle s’ouvrira 15 % plus rapidement qu’auparavant. Ainsi, vous n’aurez pas à attendre aussi longtemps pour jouer à votre jeu préféré ou utiliser vos applications préférées ! De plus, les appareils dotés de ce stockage démarreront ou «démarreront» 20% plus rapidement que les anciennes normes. Le nouveau stockage est également plus économe en énergie, ce qui est vraiment important pour prolonger la durée de vie de la batterie de notre appareil. Avec UFS 4.0, les appareils peuvent consommer 25 % d’énergie en moins.

Une autre chose intéressante à propos d’UFS 4.0 est qu’il peut écrire des informations sur le stockage plus rapidement qu’auparavant. La bande passante en écriture, qui correspond à la rapidité avec laquelle les informations peuvent être enregistrées, est 100 % supérieure à celle de la génération précédente. Et la bande passante de lecture, c’est-à-dire la rapidité avec laquelle les informations peuvent être récupérées, est 75 % plus élevée. Cela indique que les choses se chargeront plus rapidement et que vous n’aurez pas à attendre aussi longtemps que vos photos, vidéos ou jeux se chargent.

Dans l’ensemble, UFS 4.0 est une très grande amélioration de la technologie de stockage. Cela rend nos appareils plus rapides, plus efficaces et plus puissants !

Le stockage UFS 4.0 de Micron offre des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 4 300 Mbps et des vitesses d’écriture séquentielle jusqu’à 4 000 Mbps. À titre de comparaison, c’est plus rapide que la norme UFS 4.0 de Samsung. Le modèle de Samsung offre des vitesses de lecture séquentielle de 4 200 Mo/s et des vitesses d’écriture de 2 800 Mo/s. Comme vous pouvez le voir, les vitesses d’écriture standard de Micron sont nettement plus rapides que la norme de Samsung.

Comme nous vous l’avons déjà dit, il faudra un certain temps avant que les premiers appareils utilisant la nouvelle norme de Micron n’apparaissent. Cependant, ils devraient apporter une amélioration significative aux performances des appareils mobiles.

Au cas où vous l’auriez manqué, Micron a été au milieu de la lutte entre la Chine et les États-Unis. En représailles, le gouvernement chinois a décidé d’interdire Micron en Chine. Vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet ici.

