La fausse application Bitcoin « Trezor Wallet » arrive en tête des résultats de recherche de l’App Store d’iOS [U]

L’un des principaux arguments avancés par Apple pour faire de l’App Store le seul moyen de télécharger des applications sur iOS est le processus d’évaluation des applications, qui permet de s’assurer que les utilisateurs ne sont pas exposés à des escroqueries. Malgré cela, certaines de ces applications contournent les directives de l’App Store sans se faire remarquer. C’est le cas de la fausse application Trezor Wallet, qui fait croire aux utilisateurs qu’il s’agit d’une application officielle pour gérer des bitcoins et d’autres crypto-monnaies.

Un porte-parole d’Apple a confirmé à Netcost-security.fr qu’Apple s’engageait toujours à assurer la sécurité des utilisateurs lorsqu’ils téléchargent des applications sur l’App Store. La fausse application Trezor était à l’origine livrée avec des fonctions Bitcoin cachées, qui ont ensuite été activées par une mise à jour côté serveur. Dès que les violations ont été détectées, Apple a retiré l’application de l’App Store.

Vous pouvez lire l’article original ci-dessous.

La fausse application Trezor Bitcoin disponible sur l’App Store

Pour ceux qui ne connaissent pas Trezor, il s’agit d’un portefeuille Bitcoin et crypto-monnaie légitime. Mais comme l’ont remarqué certains utilisateurs d’iPhone, une fausse application appelée « Trezor Wallet Suite » a été publiée sur l’App Store il y a quelques semaines. Bien qu’elle porte le nom de Trezor Wallet, elle n’a rien à voir avec Trezor.

Rafael Yakobi des Crypto Lawyers a signalé que l’application était apparue en tête des résultats de recherche de l’App Store aux États-Unis et au Royaume-Unis, ce qui est extrêmement inquiétant.

« Cette application existe depuis des semaines, et bien que le nombre total de victimes ne soit pas connu, il pourrait facilement s’élever à des centaines ou des milliers », a déclaré Yakobi. La fausse application Trezor Bitcoin demande aux utilisateurs de nombreuses données personnelles qui peuvent être utilisées à des fins malveillantes. Apple a déjà retiré l’application de l’App Store.

Apple et les crypto-monnaies

Ce qui énerve les utilisateurs, c’est qu’Apple n’est pas vraiment favorable aux applications Bitcoin pour l’iPhone et l’iPad. De nombreuses applications iOS légitimes permettant de gérer des portefeuilles Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont systématiquement rejetées par Apple, tandis que des escroqueries comme celle-ci contournent le processus d’test de l’entreprise.

Apple autorise les applications Bitcoin et autres crypto-monnaies dans l’App Store dans des conditions strictes. Par exemple, le développeur doit disposer d’une licence et d’une autorisation pour opérer dans les régions où l’application est disponible. Les applications ne peuvent pas non plus utiliser les crypto-monnaies pour débloquer du contenu ou des fonctionnalités.

La semaine dernière, Apple a menacé de retirer l’application de réseau social Damus de l’App Store car elle permettait aux utilisateurs de donner des pourboires sur des posts individuels en utilisant des « Zaps », des microtransactions basées sur le Bitcoin. L’entreprise a affirmé que donner des pourboires sur des posts individuels revenait à vendre du contenu numérique. Demus a dû supprimer cette option de l’application iOS pour rester disponible sur l’App Store.

L’avis de Netcost-security.fr

Alors qu’Apple affirme que l’App Store « est un endroit de confiance » et lutte contre le sideloading, ce qui se passe dans la vraie vie, c’est que même Apple ne peut pas garder l’App Store à l’abri des escroqueries. Et, bien sûr, cela peut être utilisé contre l’entreprise devant les tribunaux, car Apple fait l’objet d’un test minutieux de la part des gouvernements du monde entier à cause de l’App Store sur iOS.

Si l’entreprise veut vraiment montrer que l’App Store est un endroit sûr, elle devrait s’assurer que les fausses applications et les applications frauduleuses comme celle-ci ne sont jamais mises à disposition dans son store.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :