Au cas où vous l’auriez manqué, Google s’est moqué des iPhones d’Apple dans sa dernière publicité

Dans la dernière vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Google, Google a pris des coups subtils à Apple. Selon la vidéo, les iPhones d’Apple « manquent d’innovation ». Et selon Google, le manque d’innovation est la raison pour laquelle Apple est incapable de pousser ses téléphones plus loin.

Mais que contient la vidéo ? Eh bien, la vidéo montre à la fois Apple iPhone 14 et Pixel 7. Mais le rôle de l’iPhone est de se lamenter sur les fonctionnalités qui lui manquent. Et tandis que l’iPhone affirme tout ce qu’il n’a pas, Google Pixel 7 Pro offre des consolations.

L’annonce de Google a fait de l’iPhone d’Apple un complément au pixel pour être riche en fonctionnalités

L’annonce commence par Google Pixel demandant à son ami iPhone s’il se sent bien. À cela, l’iPhone répond qu’il vient d’avoir 14 ans. Ici, la vidéo « #BestPhonesForever : Plateau » indique clairement que le personnage de l’iPhone dans la vidéo est l’iPhone 14.

Néanmoins, Apple iPhone a continué à dire qu’il avait commencé à remarquer les choses différemment après avoir eu 14 ans. Il dit que lorsqu’il avait l’âge de Pixel, il a été montré à ses amis. Ici, la vidéo fait référence à l’iPhone 7, qui a été un grand succès. Pour être exact, Apple a vendu 159,9 millions d’iPhone depuis son lancement.

Ensuite, Apple iPhone dans la vidéo a par ailleurs déclaré qu’il n’avait pas reçu le même traitement lorsqu’il avait 14 ans. Et après avoir dit tout cela, le caractère iPhone de la vidéo commence à compléter le téléphone Pixel. L’iPhone d’Apple dans la vidéo fait l’éloge du téléphone Pixel pour ses capacités d’image supérieures.

Et si vous me demandez, le caractère iPhone de la vidéo est tout à fait juste. Les téléphones Pixel sont dotés de capacités d’appareil photo supérieures. L’iPhone 14 Pro Max se classe 8 dans DXOMARK, tandis que le Pixel 7 Pro est classé 6. Pour ceux qui se demandent, DXOMARK donne des test d’experts sur les derniers smartphones et classe leur appareil photo.

De plus, l’iPhone 14 dans la vidéo mentionne l’assistance d’appel, la fonction de zoom 30x et d’autres fonctionnalités exclusives à Pixel. Et tout comme Google a utilisé le terme IA lors de l’événement I/O 2023, l’iPhone d’Apple dans la vidéo admet qu’il est envieux des pouvoirs d’IA du Pixel.

Google pense que la seule fonctionnalité de démonstration d’Apple est iMessage

En ce qui concerne les consolations, le téléphone Google Pixel dans l’annonce indique que les iPhones d’Apple sont « légendaires ». Mais si vous analysez la vidéo, ce n’est qu’une des deux bonnes choses que Google dit à propos de l’iPhone. La deuxième chose que dit Google est que les iPhones ont des « messages bleus ». Avec lui, Google a fait référence à iMessage.

L’iPhone dans la vidéo tente de montrer sa valeur en disant qu’il a été l’appareil le plus populaire depuis plus d’une décennie et que les personnes font la queue pour l’acheter. Mais alors qu’il essayait de dire cela, sa batterie est morte et il n’y avait pas de chargeur Lightning en vue. Ainsi, la conversation dans la vidéo se termine brusquement.

Avec cela, Google présente ses téléphones Pixel pour avoir USB-C, qui est maintenant considéré comme une norme de charge universelle. Cependant, ce facteur de comparaison pourrait bientôt changer avec l’iPhone 15. Les derniers retours indiquent qu’Apple intégrera l’USB-C dans la série iPhone 15.

Mais la série iPhone 14 a plus de succès que la série Google Pixel 7

Bien que la vidéo réalisée par Google soit intelligente, les chiffres de performance réels vous raconteront une histoire différente. En réalité, vous vous moquerez de Google après les avoir vus. Pour vous renseigner, Google a expédié environ 9 millions de smartphones Pixel l’année dernière.

D’un autre côté, Apple a expédié 70 millions d’iPhones au cours du seul quatrième trimestre de 2022. C’est une énorme différence. Et si cela est pris en compte, il devient clair quel téléphone est le meilleur. Mais encore, la vidéo indique clairement qu’elle est mise sur un ton moqueur. Vous pouvez le vérifier par vous-même ici.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine