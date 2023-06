Intel One Mono est une nouvelle police de caractères open-source destinée aux développeurs malvoyants.

Dans le contexte : Les entreprises qui emploient beaucoup de développeurs sont constamment à la recherche de la police de caractères idéale pour écrire du code. Intel fait également partie de la course, et la société de Santa Clara propose une nouvelle offre spécialement conçue pour les personnes ayant des problèmes de vue.

Intel Corporation a collaboré avec le studio de design Frere-Jones Type et l’agence de marketing VMLY&R pour créer une nouvelle police de caractères, plus facile à lire et gratuite. Intel One Mono est mieux que gratuit, car il est fourni avec une licence open source et a été conçu en pensant à un public de développeurs malvoyants.

Intel One Mono est une famille de polices monospécifiques « expressives », ce qui indique que chaque lettre et caractère occupe la même quantité d’espace horizontal, comme au bon vieux temps des terminaux et de l’invite MS-DOS. La police a été conçue en tenant compte de la clarté, de la lisibilité et des besoins des développeurs, selon Intel.

Intel One Mono couvre un « large éventail » de plus de 200 langues utilisant l’écriture latine, et propose quatre graisses différentes (Light, Regular, Medium et Bold) avec les italiques correspondantes. Selon les concepteurs d’Intel, les développeurs ayant des problèmes de vue sont « mal desservis sur le plan typographique », et il a fallu à la société plus d’une douzaine de sessions de test en direct pour vérifier si One Mono était à la hauteur de la tâche.

On a demandé à des programmeurs malvoyants d’écrire leur code en utilisant Intel One Mono, tandis que les concepteurs de polices de Frere-Jones Type prenaient des notes sur les éventuels problèmes rencontrés par ces programmeurs en essayant de lire les caractères à l’écran.

Assis derrière les programmeurs, les créateurs d’Intel One Mono ont recueilli des commentaires intéressants sur les points les plus « surprenants » de la nouvelle police. Certaines personnes avaient du mal à distinguer un « M » majuscule d’un « N » majuscule, par exemple, tandis que d’autres ne parvenaient pas à différencier la lettre « e » de la lettre « c ». Dans chacun de ces cas, les développeurs ont peaufiné leur conception jusqu’à ce que la version finale de la police prenne forme.

Intel One Mono est maintenant en ligne pour que tout le monde puisse la voir, l’essayer et l'(ab)utiliser, et les personnes sont pour la plupart satisfaits de la nouvelle police monospaciale. Cependant, certains ont encore des problèmes avec les parenthèses frisées, qui sont vraiment « extra » frisées par communiqué à d’autres polices monospaciales et orientées vers les développeurs. Dans ce cas particulier, Tobias Frere-Jones a déclaré que ses choix de conception visaient à « renforcer l’identité de toute forme », y compris les crochets bouclés supplémentaires.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :