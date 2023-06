YouTube TV étend le multiview au-delà du sport, mais des options de personnalisation sont encore nécessaires

En bref : YouTube TV a lancé en début d’année une fonctionnalité (en accès anticipé) appelée multiview. Grâce à elle, les amateurs de sport pouvaient regarder jusqu’à quatre matchs en même temps sur leur grand écran de télévision. Aujourd’hui, le service propose davantage d’options de visionnage, mais le manque de personnalisation reste un frein.

Multiview est arrivé juste à temps pour la Mars Madness et a permis aux téléspectateurs de passer du son et des sous-titres d’un flux à l’autre, et de passer d’un affichage en plein écran à l’autre à tout moment.

Contrairement à l’incrustation d’image ou à d’autres technologies multi-vues qui gèrent le traitement localement, YouTube TV s’occupe de tout et envoie simplement les diffusions à votre appareil sous la forme d’un seul flux. Cela rend la fonctionnalité plus accessible, car vous n’avez pas besoin d’un décodeur puissant ou d’une Smart TV haut de gamme pour profiter de l’expérience.

Il y a tout de même quelques lacunes. En particulier, les téléspectateurs ne pouvaient choisir que parmi les groupes multivues présélectionnés par YouTube TV.

À partir d'aujourd'hui, dans l'onglet Accueil, une petite partie des membres verront que nous testons jusqu'à 5 nouveaux flux multivues qui seront disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les domaines de l'actualité, du sport, de l'économie, de la météo et de Deportes. pic.twitter.com/wYDPjWWmDz – YouTube TV (@YouTubeTV) 21 juin 2023

À partir d’aujourd’hui, YouTube TV ajoute cinq nouveaux flux multivues à son offre. Vous aurez désormais accès aux actualités, aux sports, aux actualités économiques, à la météo et à Deportes. Ce qui est frustrant, c’est que tout cela est encore regroupé sans possibilité de personnaliser les flux. Vous pouvez donc regarder quatre flux d’actualités en même temps, mais vous ne pouvez apparemment pas choisir les chaînes d’actualités affichées, ni mélanger un flux d’actualités avec un flux météo.

YouTube TV a bénéficié d’un laissez-passer lorsque la fonctionnalité a commencé à être déployée en accès anticipé. C’était nouveau, et ils étaient encore en train de le tester. Plusieurs mois plus tard, vous aimeriez voir un peu plus de flexibilité en termes de personnalisation. Si les flux restent groupés et verrouillés comme ils le sont actuellement, il est probable que nous soyons en présence d’une fonctionnalité géniale qui n’aura jamais l’occasion de s’épanouir.

Avec un peu de chance, YouTube TV mettra les choses au point d’ici la fin de l’été, avant le début des saisons de football universitaire et professionnel. Multiview changerait la donne le samedi, lorsqu’il y a plusieurs matchs de football universitaire que je veux regarder en même temps, ainsi que des combats de l’UFC. Qui sait, je pourrais enfin déplacer cette deuxième télévision hors de la chambre à coucher.



