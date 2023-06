Écrans OLEDoS Vision Pro : La société chinoise SeeYa vise les commandes d’Apple

Nous avons noté la semaine dernière que l’approvisionnement du Vision Pro sera limité par les écrans OLEDoS avancés utilisés dans cet appareil. Jusqu’à présent, Sony est le seul fournisseur d’Apple, mais la société chinoise SeeYa espère changer cela.

SeeYa vient d’investir 24 millions de dollars dans un kit destiné à stimuler sa propre production d’écrans OLED sur silicium (OLEDoS), et l’entreprise viserait les commandes d’Apple …

Il s’agit de la quatrième génération de technologie d’affichage utilisée pour les casques VR/AR et, à ce jour, nous ne connaissons que deux appareils qui l’utiliseront avec certitude.

OLEDoS, ou OLED sur silicium. Il s’agit de la forme la plus avancée de la technologie d’affichage des casques, et elle est prévue pour le Meta Quest 3 et le Vision Pro d’Apple. Alors que l’AMOLED utilise des transistors à couche mince comme fond de panier, l’OLEDoS utilise du silicium monocristallin. L’avantage ? Les pixels sont beaucoup plus petits (cf. le commentaire d’Apple sur les 64 pixels VP de la taille d’un pixel d’iPhone), et la technologie OLEDoS consomme moins d’énergie et pèse moins lourd.