Google s’en prend à Apple avec une série de publicités qui se moquent de l’iPhone

Qu’est-ce qui vient de se passer ? Google a lancé une série de publicités qui jettent beaucoup d’ombre sur l’iPhone d’Apple, se moquant de l’appareil vieux de 14 ans pour avoir atteint un plateau et être un smartphone vieillissant qui était autrefois génial mais qui ne peut plus suivre les nouveaux combinés fantaisistes, tels que le Pixel 7 Pro, et leurs fonctions d’IA.

La campagne publicitaire « BestPhonesForever » de Google est une série de cinq publicités qui invoquent le souvenir des anciennes publicités d’Apple « I’m a Mac and I’m a PC ads » en raison de la quantité de coups de gueule qu’elles contiennent, bien que la cible soit cette fois-ci l’iPhone.

La publicité « Plateau » est un point fort, le nom lui-même faisant référence au pic de l’iPhone. Le Pixel explique qu’il peut flouter les photos de l’iPhone avant que l’appareil d’Apple n’énumère toutes les fonctions du Pixel qu’il n’a pas et avoue être jaloux de ses capacités en matière d’intelligence artificielle.

Il y a également une référence aux bulles bleues d’iMessage, dont l’iPhone dit que c’est la seule chose pour laquelle il est célèbre. L’appareil est ensuite à court d’énergie et le Pixel demande un câble Lightning – bien que les modèles iPhone 15 de cette année devraient être équipés d’un port USB-C au lieu du port propriétaire d’Apple utilisé depuis longtemps.

La publicité Seeing Stars met à nouveau l’accent sur l’appareil photo du Pixel, ainsi que sur son mode Astrophotographie.

Sketchy Wi-Fi parle de Google qui inclut un VPN dans le Pixel.

Lifesaver, qui comporte une référence à Ted Lasso, se concentre sur la fonction de partage de la puissance du Pixel.

Et Opening Up montre le Pixel Fold, qui est un coup de gueule contre Apple qui n’a pas encore d’appareil pliable dans sa gamme.

Malgré tout ce que Google veut dire sur le fait que l’iPhone a atteint un plateau et n’offre pas certaines des fonctionnalités haut de gamme du Pixel, force est de constater que huit des 10 smartphones les plus vendus dans le monde en 2022 étaient des iPhones – les deux autres étaient des modèles Samsung.

Si l’on regarde les expéditions, Apple a déplacé environ 224,7 millions d’iPhones sur l’ensemble de l’année dernière, tandis que Google n’a expédié que 9 millions de smartphones Pixel au cours de la même période. Malgré tout, les publicités sont plutôt bonnes, et cela change de voir des publicités similaires de Samsung, qui s’est déjà moqué de l’encoche du Pixel 3 XL.

