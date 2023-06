iOS 17 ajoute une nouvelle option de vitesse d’appui long « Rapide » pour ouvrir les menus contextuels plus rapidement.

Voici une petite modification d’iOS 17 qui était passée inaperçue jusqu’à présent. Via @AppleIntro sur Twitter, iOS 17 inclut une nouvelle option de vitesse pour le paramètre Haptic Touch. Ce réglage contrôle la durée pendant laquelle l’utilisateur doit appuyer longuement sur l’écran de l’iPhone pour que l’action gestuelle du système soit engagée.

Ce réglage affecte des choses comme la vitesse d’apparition des menus contextuels. Tu peux le personnaliser en ouvrant l’application Réglages et en naviguant vers Accessibilité -> ; Toucher -> ; Toucher haptique.

C’est un peu déroutant parce que les versions précédentes d’iOS avaient également un réglage de la vitesse de Haptic Touch intitulé « Rapide ». Ce qui est en réalité nouveau avec iOS 17, c’est l’ajout d’une vitesse « Par défaut » (comme illustré ci-dessus).

La vitesse « Par défaut » d’iOS 17 se comporte de la même manière que le réglage « Rapide » d’iOS 16. La vitesse « Rapide » d’iOS 17 est nettement plus rapide. Tu peux la tester toi-même dans l’écran des réglages en faisant un appui long sur l’image de démonstration située sous les réglages.

Sur la vitesse par défaut, il y a environ 500 millisecondes de délai avant que l’image ne soit prévisualisée en taille réelle. Avec la nouvelle vitesse rapide, ce temps d’attente est réduit à environ 200 millisecondes. Cela rend l’interface beaucoup plus réactive, au prix d’activations potentielles de faux positifs dues à la fenêtre de temps plus courte.

Pour être complet, iOS 17 « Lent » se comporte de manière identique à iOS 16 « Lent ».

Haptic Touch est la combinaison de l’appui long et du retour haptique qu’Apple a adoptée après avoir déprécié 3D Touch, qui utilisait la sensibilité réelle à la pression pour déclencher l’action. Parce qu’il s’appuyait sur la force réelle appliquée à l’écran, il était possible pour les utilisateurs d’activer le geste très rapidement.

Le passage à Haptic Touch (à partir de l’iPhone XR en 2018 et s’appliquant à tous les modèles d’iPhone à partir de la génération iPhone 11) a rendu ces interactions plus lentes. Cependant, la vitesse du nouvel appui long rapide d’iOS 17 est beaucoup plus proche de celle qu’il était possible d’atteindre auparavant avec 3D Touch.



