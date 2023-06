Le téléphone pliable économique Motorola Razr 40 a commencé ses ventes en Chine

Motorola élargit sa gamme avec l’introduction du Motorola Razr 40, plus abordable. Il survient quelques semaines après la sortie de son frère plus cher, le Razr 40 Ultra. Le modèle Razr 40 est actuellement disponible exclusivement en Chine via la boutique en ligne de Lenovo. Cela commence à 4 000 CNY (environ 557 $) pour la déclinaison 8/128 Go.

Motorola lance le modèle abordable Razr 40 en Chine

Lors d’une recherche sur les sites Web de Motorola pour d’autres pays, l’équipe de GSMarena a découvert que l’appareil est répertorié comme « à venir » partout ailleurs. Cependant, ils ont réussi à le repérer sur le site d’un site de ventes tchèque, qui estime une date d’arrivée au 21 juillet. C’est dans environ un mois. Les précommandes sont déjà ouvertes pour 21 600 CZK (environ 1 000 $). Ce prix est supérieur au prix du smartphone en Chine.

Début juin, Motorola India a tweeté à propos de la sortie prochaine de la série Razr 40. Cependant, aucun des deux modèles n’est encore disponible. Aux États-Unis, le Razr 40 Ultra, que nous connaissons également sous le nom de Razr+, est actuellement disponible en précommande et devrait commencer à être expédié le 29 juin, dans une semaine seulement. Les utilisateurs peuvent également pré-commander le Razr+ au Canada et est déjà disponible au Mexique et au Brésil.

La vanille Razr 40 est apparue sur la liste au Brésil. Mais il n’y a pas encore d’informations officielles sur son prix ou sa date de lancement. Actuellement, le Brésil est le seul pays des Amériques où l’appareil a été repéré.

Ainsi, les passionnés de Motorola du monde entier attendent avec impatience la disponibilité étendue de la série Razr 40. Ils espèrent des prix compétitifs qui correspondent à leurs attentes. À mesure que les dates de sortie approchent, les consommateurs prévoient de mettre la main sur les derniers modèles Razr et de découvrir les fonctionnalités innovantes qu’ils offrent.

Caractéristiques du Motorola Razr 40

Interne – Écran FlexView FHD+ pOLED de 6,9 ​​pouces (2640 × 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 144 Hz, HDR 10+ 10 bits, luminosité jusqu’à 1400 nits

Externe – Écran QuickView AMOLED 1,47 « (194 × 368 pixels), taux de rafraîchissement de 60 Hz, protection Corning Gorilla Glass Victus, luminosité jusqu’à 1000 nits

Plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) avec GPU Adreno 644

8 Go / 12 Go de RAM LPDD4X, 128 Go / 256 Go de stockage UFS 2.2

Android 13

Double SIM (eSIM + nano)

Appareil photo principal 64MP avec ouverture 1.7, OIS, appareil photo ultra-large 13MP, option macro, ouverture f/2.2

Caméra frontale 32MP avec ouverture f/2.4

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Dimensions : 170,82 (ouvert) / 88,24 (fermé) × 73,95 × 7,35 mm (ouvert) / 15,8 mm (fermé) Poids : 188,6 g

Scanner d’empreintes digitales monté sur le côté

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo

Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP52)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

Batterie 4200 mAh, charge rapide TurboPower 33 W, charge sans fil 5 W

