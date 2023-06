Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait apporter un énorme changement de conception, le Z Fold 5 ne le fera pas

Samsung a confirmé que son prochain événement de lancement Galaxy Unpacked aura lieu en Corée du Sud en juillet. La société devrait dévoiler le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5 lors de cet événement. Cependant, des discussions sur le Galaxy Z Fold 6 ont déjà commencé parmi certains pronostiqueurs des médias sociaux. On ne sait pas si Samsung a finalisé la conception ou les caractéristiques du Galaxy Z Fold 6, mais certaines de ces informations ont peut-être déjà été divulguées en ligne.

Samsung Galaxy Z Pli 6

Pronostiqueur Twitter @Tech_Reve suggère que le Galaxy Fold 6 pourrait apporter des changements plus importants que le Galaxy Z Fold 5. Cependant, il est important de prendre ces rumeurs avec un grain de sel.

Selon la source, le Fold 6 devrait comporter le même appareil photo principal de 50 MP que le Fold 5. Mais le design pourrait être inspiré des téléphones pliables de Google. Cette évolution serait intrigante, compte tenu de l’entrée récente de Google sur le marché des téléphones pliables.

Samsung pourrait s’inspirer du design de Pixel Fold



Le Galaxy Z Fold 6 devrait bénéficier d’une mise à niveau majeure du rapport d’aspect de son écran externe. Ce changement affectera probablement également le rapport d’aspect de l’écran pliable intérieur à moins que Samsung ne décide d’utiliser des cadres supérieurs et inférieurs épais comme Google l’a fait sur son premier appareil pliable.

Ce changement indique que le Galaxy Z Fold 6 peut avoir un écran externe plus large au lieu d’un écran plus étroit. Sinon, Samsung reviendrait sur sa conception. Le Pixel Fold, le premier téléphone pliable de Google, a également un rapport d’aspect plus large que les téléphones pliables de Samsung. Il n’est donc pas hors de question que Samsung élargisse également le Galaxy Z Fold 6.

Le Galaxy Z Fold 5 n’est même pas encore sorti, il est donc difficile de dire à quoi ressemblera le Z Fold 6. Les conceptions et les décisions peuvent changer en un an, et Samsung expérimente probablement encore des concepts pour le modèle 2024. En attendant, attendons avec impatience le Z Fold 5, que Samsung devrait dévoiler le mois prochain à Unpacked en Corée du Sud.

