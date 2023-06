Halo Infinite Saison 4 : infection, progression, cartes et plus encore.

Halo Infinite est l’un des jeux les plus populaires du moment, ayant atteint plus de 20 millions de joueurs dans le monde. Le jeu de 343 Industries continue de proposer des mises à jour gratuites pour son multijoueur, et la dernière en date est la Saison 4, qui est désormais disponible pour tous les utilisateurs.

La saison 4 de Halo Infinite apporte son lot de nouveautés, notamment le retour du mode Infection, très apprécié des fans. Dans ce mode, une équipe d’infectés (dotés d’épées énergétiques et d’une vitesse et d’un saut accrus) doit convertir tous les autres joueurs (survivants) à son camp en les tuant. Les survivants doivent tenir le plus longtemps possible avec des ressources limitées, tandis que les infectés doivent tous les éliminer. Le dernier survivant (le dernier spartiate debout) possède des caractéristiques spéciales, comme un bouclier supplémentaire et des munitions infinies, mais sa position est révélée à tous les infectés.

Le mode Infection est accompagné de deux nouvelles cartes : Scarr et Forest. Scarr est une carte pour le mode Big Team (12 contre 12), qui se déroule dans une immense exploitation minière Outcast. Forest est une carte pour le mode Arène (4 contre 4), située dans une jungle dense avec un mélange d’architecture ancienne et de nature sauvage.

Un nouveau système de progression

Une autre grande nouveauté de Halo Infinite Saison 4 est le système de rangs de carrière, un système de progression à long terme qui se poursuit entre les saisons. En jouant des matchs, les joueurs gagnent des scores personnels et progressent dans les rangs jusqu’à atteindre la plus haute distinction de Halo Infinite : « Héros ». Le rang pro est distinct du Battle Pass et des Event Pass, qui continuent d’offrir des récompenses exclusives pour chaque saison.

La saison 4 comprend également un nouveau Battle Pass Premium avec 100 niveaux de récompenses, dont le nouveau noyau d’armure HAZMAT. Ce noyau peut être personnalisé avec des objets obtenus lors de deux événements gratuits : HAZMAT et Confinement. Chaque événement possède son propre Pass d’événement gratuit avec 10 niveaux de récompenses.

Par ailleurs, la saison 4 introduit deux nouveaux objets d’équipement : le translocateur quantique et le chercheur de menaces. Le translocateur quantique permet au joueur de lancer un dispositif qui crée un portail temporaire entre deux points de la carte. Le Threat Seeker est un lanceur qui tire un projectile qui révèle les ennemis dans son rayon et dans sa ligne de mire.

Halo Infinite Saison 4 est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Si tu veux en profiter, il te suffit d’ouvrir le jeu et de commencer à explorer ta musique et tes podcasts préférés.

Comment 343 Industries travaille sur Halo Infinite

En plus des informations sur la nouvelle saison, il y a d’autres nouvelles. Un document de conception a fait l’objet d’une fuite de la part de Windows Central. Il nous montre comment le design fonctionne dans le processus de développement et est très intéressant.

Dans un objectif de diminution des coûts & ; du processus de développement, 343 Industries cherche à externaliser la production de contenu #Halo. Lors de nos investigations, nous avons été informés de ce document confidentiel destiné à nos studios partenaires. Détails dans ce Thread ????⬇️ pic.twitter.com/kjeYH2JdlN – Bathrobe Spartan ???? Podcast Halo (@BathrobeSpartan) 18 juin 2023

Le document peut être consulté ici. Le document détaille apparemment la façon dont le studio développera les scènes de Halo Infinite. Le document comprend un calendrier de développement, un glossaire de termes et plus encore. Il détaille également la part de travail effectuée « en interne » et celle confiée à des studios partenaires : multicap, éclairage, effets, rigging des objets et des personnages, etc.



